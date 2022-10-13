Tienduizenden ondernemers in de regio Utrecht hebben het bijltje er bij neergegooid, in de afgelopen drie jaar. Maar voor wie daarbij onmiddellijk denkt aan een kaalslag in bedrijvigheid heeft het mis: nog veel meer mensen startten juist een onderneming. Al is dat niet louter een jubelverhaal.

Lees verder onder de advertentie

Hoewel de Kamer van Koophandel begin dit jaar voorspelde dat het wel eens faillissementen zou kunnen gaan regenen na het stoppen van coronasteun aan bedrijven, bleef dat in Utrecht uit. Slechts enkele faillissementen per maand werden er door de rechter uitgesproken.

Veel vaker besloten ondernemers zelf de stekker uit hun bedrijf te trekken - net als de afgelopen twee jaar. Vooral winkels sloten de deuren en bedrijven in de zakelijke dienstverlening stopten er mee, schrijft het AD. Ofwel: dienstverleners zoals hoveniers, beveiligers, schoonmakers, uitzend- en reisbureaus en verhuurders van auto’s, machines of andere goederen.

Ga niet zitten wachten tot je kop er helemaal afgaat, zorg dat je zelf in control blijft Hans Klein Swormink

Maar opvallend: in diezelfde branches startten ook de meeste nieuwe bedrijven. Ook in die top: ondernemers in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld freelance thuiszorgmedewerkers of wijkverpleegkundigen, kinderopvang, ziekenhuizen, tandartsen, huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten). Het maakt dat er al met al veel meer bedrijven zijn bijgekomen dan gestopt.

Lees verder onder de advertentie

Liever een zzp'er

Wat er aan de hand is? ,,Personeelskrapte”, noemt Hans Klein Swormink, programmamanager Zwaar Weer bij de Kamer van Koophandel als eerste in een stapeling van redenen. ,,Doordat de economie op volle kracht draait, en er in Utrecht ook nog een grote personeelskrapte bijkomt, is er veel vraag is naar arbeid. Veel mensen durven daardoor het risico te nemen om voor zichzelf te beginnen; ondernemers zien kansen. Als starter ben je er eigenlijk wel zeker van dat je aan werk komt.”

Aan de andere kant: ,,Je ziet ook bedrijven die als gevolg van de afgelopen periode zijn ingeteerd op het eigen vermogen en het risico om iemand vast in dienst te nemen liever niet nemen. Ze huren liever een zzp’er in.”

Want het grote aantal starters betekent zeker niet dat het overal goed gaat, weet Klein Swormink. Tienduizenden ondernemers besloten de afgelopen jaren dan ook al te stoppen. Vaak om een faillissement voor te zijn. ,,Dat appèl heb ik ook al vaker gedaan: ga niet zitten wachten tot je kop er helemaal afgaat, zorg dat je zelf in control blijft. En als het niet langer gaat, laat het niet uit de hand laat lopen.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Kredietverzekeraar Atradius voorspelt faillissementsgolf in 2023

En het aantal ondernemers dat die keuze maakt, neemt toe, merkt de Kamer van Koophandel. Dat heeft alles te maken met de stapeling van zaken waarmee ondernemers nu te maken hebben. ,,Corona heeft voor verliezen gezorgd, regelingen moeten ze sinds 1 oktober gaan terugbetalen...”

'7 euro voor zakje friet betaalt niemand'

En dan zijn er de actuele kosten voor gas en elektra. ,,De energieverbruikende bedrijven hebben het nu ontzettend zwaar. Gisteren sprak ik een snackbarhouder die ermee ophoudt. ‘Als ik de kostprijs zou doorrekenen, moet ik 7 euro vragen voor een zakje friet. En dat betaalt natuurlijk niemand', zei hij. Het maakt dat veel ondernemers zich afvragen: ‘Waar sta ik nu?’ Maar we merken aan telefoontjes dat het aantal mensen die in problemen komen - schulden hebben, met zware emoties te maken hebben - toeneemt.”



Lees verder onder de advertentie

Gisteren sprak ik een snack­bar­hou­der die ermee ophoudt. ‘Als ik de kostprijs zou door­re­ke­nen, moet ik 7 euro vragen voor een zakje friet. En dat betaalt natuurlijk niemand', zei hij

Het maakt volgens Klein Swormink dat de nabije toekomst misschien niet heel rooskleurig is voor veel ondernemers,,Wat voor de bedrijven die de afgelopen tijd zijn gestopt de consequenties zijn geweest, weten we nog niet. Hoeveel mensen hebben bijvoorbeeld openstaande schulden, welke gevolgen zijn er voor mensen en gezinnen?”

Lees ook: KVK ziet toename van faillissementen in september