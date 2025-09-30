25.000 euro subsidie voor mkb dat technologie inzet voor werknemers met beperking

Kleine ondernemers kunnen vanaf 1 oktober subsidie krijgen om hulpmiddelen te kopen die het werk lichter maken voor medewerkers met een beperking. Het gaat om een pilot van 2 miljoen euro.

Staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie en Integratie, VVD) zegt dat technologie een verschil kan maken op de werkvloer. „Hoe meer ondernemers dergelijke technologische toepassingen omarmen, hoe meer mensen met een beperking mee kunnen doen. Daar wil ik bedrijven bij steunen”, aldus Nobel op de website van de Rijksoverheid.

De regeling is bedoeld voor mkb’ers die investeren in inclusieve technologie. Dat kan variëren van een voorleesbril voor slechtzienden tot een exoskelet dat zwaar werk verlicht. Bedrijven krijgen de helft van hun investering terug, met een minimum van 2.500 euro en een maximum van 25.000 euro.

Ik heb geen miljoenen op de plank liggen, maar als dit in een grote behoefte voorziet, ga ik kijken of er meer mogelijk is Staatssecretaris Jurgen Nobel

Het idee komt uit de Tweede Kamer. VVD’er Daan de Kort, die zelf sinds zijn vijftiende vrijwel blind is, diende een voorstel in. Volgens hem laat zijn eigen ervaring zien dat een beperking geen belemmering hoeft te zijn om volwaardig mee te doen.

Beamer voor montagewerk

Het bedrijf Smart Dedicated Design (SDD) uit Emst laat zien hoe technologie verschil kan maken. In het AD vertelt directeur Roland Oudsen dat bijna een derde van zijn zestig werknemers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

Zijn bedrijf investeerde eerder in een beamer die medewerkers stap voor stap door montagewerk leidt. „Het grappige is dat ook onze reguliere werknemers er baat bij hebben: de kwaliteit gaat bij iedereen omhoog”, zegt hij.

Pilot met vervolg

Een hulpmiddel aanschaffen klinkt simpel, maar voor mkb’ers lopen de bedragen snel op. „Voor een groot bedrijf is het financieel relatief makkelijk om werknemers met een beperking te ondersteunen. Voor een mkb-bedrijf met een paar medewerkers is 25.000 euro een flinke drempel. Deze subsidie helpt om die barrière weg te nemen.”

De staatssecretaris verwacht dat de subsidiepot snel leeg zal zijn. Mocht de belangstelling groot blijken, dan sluit hij een vervolg niet uit: „Ik heb geen miljoenen op de plank liggen, maar als dit in een grote behoefte voorziet, ga ik zeker kijken of er meer mogelijk is. Maar laten we eerst zien of deze pilot helpt.”

