Oproep Jacco Vonhof (MKB-Nederland): ‘Mkb heeft hulp nodig bij omzetten pensioenregeling’

Pensioenadviseurs en verzekeraars moeten hun klanten met een verzekerde pensioenregeling actief gaan benaderen over de omzetting van hun regeling naar het nieuwe stelsel. Die oproep doet voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

Lees verder onder de advertentie

Jacco Vonhof maakt zich er zorgen over dat duizenden mkb-werkgevers daar nog niet mee zijn begonnen, terwijl de tijd begint te dringen. „Voor veel ondernemers is pensioen net zo’n ingewikkeld onderwerp als voor iedere andere Nederlander. Zij hebben hier echt een duw in de rug bij nodig. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het straks misgaat.’



Het grootste deel van de werkgevers in Nederland heeft verplicht een pensioen bij een pensioenfonds. Zo’n 70.000 werkgevers kunnen zelf kiezen en hebben voor hun medewerkers een premieregeling van verzekeraars en premiepensioeninstellingen afgesloten. Waar de transitie van regelingen bij pensioenfondsen gestaag doorgaat, is dat bij de verzekerde regelingen bepaald nog niet het geval. De grootste groep van die 70.000, die vooral bestaat uit mkb-bedrijven heeft de regeling nog niet omgezet.



Als al die ondernemers tot het laatste moment wachten, is het risico groot dat hun regeling niet op tijd is omgezet Jacco Vonhof

Juridische problemen ondernemers mkb

„Als zij te laat starten, kan dat grote gevolgen hebben’, aldus Vonhof dinsdag tijdens PensioenPoort, een initiatief van het Verbond van Verzekeraars en PwC. Bij een PensioenPoort komen beleidsmakers en beslissers over actuele pensioenonderwerpen bijeen in Perscentrum Nieuwspoort.

Lees verder onder de advertentie

Werkgevers moeten hun transitieplannen voor 1 oktober 2027 hebben ingediend. Dat lijkt volgens MKB-Nederland ver weg, maar dat is het niet. „Het is echt belangrijk om op tijd te starten. Als al die ondernemers tot het laatste moment wachten, is het risico groot dat hun regeling niet op tijd is omgezet. De verzekeraar zal de oude regeling uiterlijk 31 december 2027 opzeggen. Dat betekent dat je wel pensioen hebt toegezegd, maar die niet wordt uitgevoerd. En dat kan zorgen tot flinke juridische problemen voor de werkgever en pensioennadeel voor de werknemer.’’

Lees ook: Slechts 27 procent van ondernemers heeft coronaschuld afgelost: zorgen over grote achterstanden

‘Goede pensioenregeling niemands hobby’

De voorzitter van MKB-Nederland heeft er wel begrip voor dat veel ondernemers nog niet zijn begonnen. „Ze weten hoe belangrijk het is voor hun medewerkers. Met een goede pensioenregeling bied je je mensen waardering en zekerheid, ook voor later. Maar tegelijk is het ingewikkelde kost en vrijwel niemands hobby. En wat je niet leuk vindt, schuif je voor je uit. Bovendien hebben ze al hun handen vol en voelen waarschijnlijk nog niet de urgentie. Maar die is er wel.’’

Lees verder onder de advertentie

Ik roep pensioenadviseurs op om werkgevers echt te overtuigen om op tijd te starten met de omzetting van de regeling Jacco Vonhof

Werkgevers overtuigen noodzaak

Ondernemers hebben hierbij hulp en aanmoediging nodig, constateert Vonhof. Daar ligt volgens Vonhof een rol voor MKB-Nederland, dat in samenwerking met het ministerie van SZW al heel veel doet aan voorlichting, bewustwording en informatieoverdracht, maar zeker ook voor pensioenadviseurs en verzekeraars.

„Ik roep pensioenadviseurs op om werkgevers echt te overtuigen om op tijd te starten met de omzetting van de regeling, ook al zij daar zelf nog niet meteen de noodzaak toe zien. Het is belangrijk hen goed te informeren over de enorme juridische en fiscale risico’s die ze lopen als ze niet op tijd klaar zijn. En dat omzetten kan echt langer duren dan verwacht als een of meerdere werknemers besluiten niet in te stemmen. En van verzekeraars vraag ik om er alles aan te doen om hun bestaande klanten in beweging te krijgen. Ze kunnen precies zien wie nog niets heeft ondernomen.’’