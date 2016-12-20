Wiggers Design test woonwebshop in pop-upstore

1. Op kleur

,,Veel mensen hebben moeite woonaccessoires te vinden en te combineren. Ze hebben er ook niet altijd tijd voor. In mijn webshop bied ik nu combinaties van woonaccessoires aan, op kleur.”

2. Win-winsituatie

,,Al bij de start van BRIC Living wilde ik een fysieke winkel. Ik heb lang naar een geschikte locatie gezocht. Half november opende ik mijn eerste pop-upstore, in een ijssalon die in de winter toch dicht is. Veel verhuurders vinden het lastig tijdelijk een contract aan te gaan. Of ze vragen de hoofdprijs voor een pand dat al maanden leegstaat. Zo jammer. Het is toch een win-win situatie? De verhuurder krijgt z’n geld en de etalage ziet er weer aantrekkelijk uit. En voor startende ondernemers is het een mooie kans.”

3. Interieurstylist

,,In de webshop merkte ik al dat het concept aanslaat. De pop-upstore loopt ook heel goed. Eind februari moet ik weer uit de ijssalon zijn. Ik zoek nog naar een tijdelijke winkelruimte voor tot de zomer, ik verkoop namelijk ook tuin - artikelen en -accessoires. Als het succes van de pop-upstore doorzet, wil ik uitbreiden naar kleinere steden en wat grotere dorpen in heel Nederland. Met in elke winkel een interieurstylist die adviezen kan geven. Dat doe ik nu ook. Desgewenst laad ik mijn auto vol en etaleer ik in het huis van mijn klanten. Of ga ik naar leveranciers toe met een specifieke wens van een klant.”

Over

Wie: Binnenhuisarchitect Melanie Wiggers (44) is al elf jaar eigenaar van interieur ontwerpbureau Wiggers Design en startte anderhalf jaar geleden de woonweb winkel BRIC Living.

Het bedrijf: BRIC Living verkoopt woonaccessoires op kleur. Bijvoorbeeld een set vazen met bijpassende kussens.Cijfers: Het streven is een of twee pop-upstores per jaar te openen. Aantal medewerkers: 1 stagiair.Waar: DriebergenContact: bricliving.nl