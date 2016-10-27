Zeeuwse bedrijven betalen het snelste hun rekeningen

Bedrijven uit Zeeland betalen van alle Nederlandse provincies het snelste hun rekeningen. Zeeuwen doen er gemiddeld 38,6 dagen over om hun rekening te betalen, zo blijkt uit de Barometer Betaalgedrag van Graydon.

Zeeland is de enige provincie in Nederland waar bedrijven binnen veertig dagen hun rekening betalen. De provincie Zeeland betaalt niet alleen anderhalve dag sneller dan de nummer twee (Friesland met 40,2 dagen); de provincie betaalt ook sneller dan in dezelfde periode een jaar geleden en sneller dan in het vorige kwartaal.

Geen verbetering

Graydon onderzocht het betaalgedrag van het Nederlands bedrijfsleven in het derde kwartaal van 2016. Het financiële-dienstverleningsbedrijf concludeert dat het bedrijfsleven voor het eerst in twee jaar geen verbetering laat zien. In de provincie Flevoland doen bedrijven het langst over het betalen van een factuur: daar moeten debiteuren gemiddeld 42,5 dagen op hun geld wachten.

De gehele Barometer Betaalbedrag van Graydon is via deze link te bekijken.