Lotte en haar vader helpen single ondernemers: ‘Stop met swipen, wij vinden je droompartner’

Lotte Ditzel zag een gat in de markt: hoogopgeleide singles en ondernemers die écht op zoek zijn naar liefde. Samen met haar vader, oud-ceo Marinus Ditzel, richtte ze het matchmakingbureau DTNG op. In De Ondernemer Live vertellen ze hoe zij ondernemers koppelen en waarom ondernemen met familie een cadeautje is.

Het idee voor DTNG ontstond bij Lotte in 2016 vanuit frustratie over de inwisselbaarheid van datingapps. Ze vertelt: „Ik woonde in Amsterdam, was single en zat zelf op de apps. Het was niet meer dan swipen en vaak deelde ik foto’s met vriendinnen van potentiële dates. Dan kreeg ik te horen: die ken ik al, daar ga ik volgende week mee op date. Dat inwisselbare voelde niet goed en ik besloot serieus werk te maken van matchmaking.”

Vanuit Amsterdam richtte ze zich eerst op een jonge doelgroep: begin dertigers, vaak hoogopgeleide vrouwen met een kinderwens. Maar al snel werd DTNG populair bij een bredere groep, waaronder veertigers, vijftigers en zelfs zestigplussers. „Onze oudste klant is 82 jaar”, zegt ze.

Marinus Ditzel: van ceo naar matchmaker

Ondernemen werd een familieaangelegenheid toen Lotte haar vader, Marinus Ditzel, vroeg te helpen. Na een carrière als ceo in de verpakkingssector besloot hij toe te treden tot DTNG. Marinus vertelt: „Lotte kwam naar me toe en zei: ‘Papa, ik heb ontslag genomen en ga een relatiebureau beginnen. Wil je meedoen?’ Nou, dat leek me ontzettend leuk. Hoe mooi is het om samen met je dochter een business op te zetten?”

Aanvankelijk hield Marinus zich bezig met de zakelijke kant, maar inmiddels is hij een volwaardig matchmaker, gespecialiseerd in de zestigplus-categorie. „Ik ben wekelijks onderweg om mensen te bezoeken. Dat persoonlijke contact is het mooiste aan dit werk. Het gaat direct over gevoelens, verwachtingen en kwetsbaarheden. Dat is totaal anders dan werken met budgetten en cijfers.”

Waarom ondernemers perfect aansluiten bij DTNG

DTNG begon als een bureau voor hoogopgeleide singles, maar inmiddels zijn ondernemers een grote doelgroep. Lotte legt uit: „Ondernemers hebben een unieke mentaliteit. Ze denken anders, nemen risico’s en hebben vaak geen 9-tot-5-mentaliteit. Als ze op vakantie gaan, gaat de laptop mee en sturen ze nog even een mail. We merken dat ondernemers het fijn vinden gematcht te worden met iemand die dezelfde mindset heeft. Daarom koppelen we ondernemers vaak aan andere ondernemers.”

Wat maakt het lastig voor ondernemers om de liefde te vinden? Lotte merkt op dat mannen vooral moeite hebben om kwetsbaar te zijn en hulp te vragen. „Toen we begonnen, was het voor mannen vaak gênant om zich aan te melden. Ik stond op de Zuidas met DTNG-shirtjes, oesters en champagne. Mannen waren nieuwsgierig, maar zeiden: ‘Leuk idee, maar dat heb ik niet nodig.’ Dat taboe is gelukkig afgenomen. Tegenwoordig zien we gelijke aantallen mannen en vrouwen in onze database.”

Maatwerk en de klik zien

Bij DTNG draait het niet alleen om algoritmes. Het proces is volledig persoonlijk en op maat gemaakt. „We beginnen met een intake bij iemand thuis”, vertelt Lotte. „We willen een compleet beeld krijgen: van waar iemand is opgegroeid tot levenservaringen, interesses, hechtingsstijl en zelfs de woonomgeving. Het fysieke stukje leer je met de jaren inschatten. Inmiddels zie ik snel of twee mensen elkaar aantrekkelijk zullen vinden.”

Het advies aan klanten is duidelijk: vertrouw op de ervaring van de matchmakers. „We stellen een profiel en foto voor, maar bij twijfel zeggen we: ga op die date. Het kost slechts één kop koffie; je weet het zodra iemand binnenloopt.”

Het succespercentage van DTNG liegt er niet om. ,,We beschouwen een relatie van zes maanden als succesvol, en onze succesrate ligt tussen de 60 en 70 procent. Dat is iets waar we heel trots op zijn”, benadrukt Marinus.

Internationale plannen en nichemarkten

Naast DTNG lanceerde Lotte vier jaar geleden een tweede label: Infinity Relations. „Dat richt zich op expats en internationale singles in Nederland. Deze doelgroep heeft vaak huizen in het buitenland en een internationale carrière. We blijven groeien, met ambassadeurs in landen als Frankrijk, Italië en binnenkort zelfs Dubai”, vertelt Lotte.

Om hun methodiek te beschermen, houden ze controle over het intellectuele eigendom en het netwerk. „We hebben een unieke werkwijze en database opgebouwd, die blijft bij ons. Vanuit daar bedienen we klanten, ook internationaal”, aldus Lotte.

Ondernemen met familie: een waardevolle samenwerking

Wat kunnen ondernemers leren over daten? Lotte heeft duidelijke adviezen: ,,Voor mannen: ga geen pitch houden over je bedrijf, maar stel vragen. Wees nieuwsgierig, oordeel niet te snel en durf kwetsbaar te zijn. Voor vrouwen geldt hetzelfde: focus niet te veel op oppervlakkigheden zoals lengte, maar ga echt de verbinding aan.”

Zaken doen met haar vader noemt Lotte een cadeautje. ,,We kunnen alles tegen elkaar zeggen en helpen elkaar in onze kwaliteiten. In het begin was mijn vader meer de klankbord, maar inmiddels is hij op de achtergrond actief terwijl ik het operationele run. Dat voelt heel natuurlijk en fijn.”

Impact maken met matchmaking

Marinus voegt toe: ,,In al die jaren heeft zij mij overtroffen. Dat maakt me als vader ontzettend trots.”

Met DTNG creëren Lotte en Marinus niet alleen liefdevolle relaties, maar ook impact. „Het mooiste aan ons werk zijn de huwelijken en babykaartjes die we ontvangen. Het is prachtig om echte connecties tot stand te brengen en daarmee geluk te managen”, zegt Marinus.

