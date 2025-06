90.000 boxen en 4 miljoen euro omzet: No Waste Army groeit door en breidt uit naar België

In twee jaar tijd bouwde No Waste Army een beweging van ruim 20.000 abonnees op, redde 1,5 miljoen kilo groenten en fruit van de afvalcontainer, neemt nu Kromkommer over én breidt uit naar België. „We willen straks zó groot zijn dat niemand meer om ons heen kan.”

Lees verder onder de advertentie

No Waste Army begon in 2023 letterlijk vanaf nul. Met een sterk verhaal en slimme marketing via social media groeide het aantal abonnees binnen enkele maanden explosief. „We hadden ineens 9.000 abonnees, maar nog geen systeem waarin mensen hun gegevens konden aanpassen. We kregen 10.000 mails op support, terwijl we nog helemaal geen supportafdeling hadden”, blikt medeoprichter Thibaud van der Steen terug.

We vragen nooit iets gratis van een boer of teler. Elke kilo is waardevol Thibaud van der Steen

Achter die snelle groei zit een duidelijk idee: voorkomen dat goed voedsel verloren gaat. Wat supermarkten afwijzen omdat het niet perfect genoeg is (te dik, te krom, te scheef), wordt verwerkt tot houdbare producten. Daarmee biedt No Waste Army niet alleen een alternatief voor verspilling, maar ook een extra afzetkanaal voor boeren. „Alles betalen we vooraf. We vragen eigenlijk nooit iets gratis van een boer of teler. Elke kilo is waardevol”, aldus Van der Steen.

Lees ook: Pieter Pot succesvol met nieuwe positionering: lage kosten, meer verkoop en verspillingsvrij

Lees verder onder de advertentie

Omzet No Waste Army naar 4 miljoen euro

Het groene leger draait inmiddels op volle toeren. Dit jaar groeit het aantal geleverde boxen naar verwachting door naar 90.000, een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van de 62.500 boxen vorig jaar. De omzet loopt richting de 4 miljoen euro. „We zijn straks met z’n zestienen. En eigenlijk komen we nog steeds handen tekort, wat op zich positief is natuurlijk.”

Tot nu toe redde No Waste Army op die manier in totaal al 1,5 miljoen kilo groente en fruit met de afvalberg als oorspronkelijke bestemming. Alleen al in het afgelopen kwartaal ging er 350.000 kilo doorheen. „Vandaag nog worden er 75.000 kilo biologische wortels geladen”, zegt Van der Steen. „Daar maken we soep van, sap van en we testen dit ook op kantoor met onze kinderen, of het wel smaakt. Als het er bij hen doorheen komt, weten we: dit vinden gezinnen in Nederland gewoon lekker.”

Maaltijdbox van No Waste Army.

Lees verder onder de advertentie

Dat ze het zo ver hebben geschopt, is niet vanzelfsprekend. In deze hoek zijn er genoeg duurzame initiatieven die worstelen, weet ook Van der Steen. „Onlangs moest Manon van Leeuwen van Zustaina met pijn in haar hart het faillissement van haar bedrijf aankondigen. Terwijl ze juist alles goed deed: duurzaam, plasticvrij, elk product met een verhaal. Dan zie je dat impact vaak alsnog verliest van prijs. Dat vond ik wel schokkend.”

Van Kromkommer tot België

Om het ‘leger’ en zijn missie verder uit te breiden, nam No Waste Army onlangs Kromkommer over, het initiatief van Chantal Engelen - al als freelancer aan boord bij Van der Steen - dat zich al jaren inzet voor kromme groenten en fruit. Hiermee krijgt het bedrijf niet alleen toegang tot een nieuwe community van zo’n 50.000 mensen, maar ook tot educatief lesmateriaal voor basisscholen. „Kinderen leren daar op een leuke en interactieve manier waarom veel groenten en fruit nu niet geaccepteerd worden. Dat past heel mooi bij onze ambitie om ook op scholen bewustwording te creëren.”

Ook het lobbywerk richting de politiek van No Waste Army krijgt zo meer vorm. „Kromkommer was daar eigenlijk al jaren mee bezig. Dat zit in hun DNA”, zegt Van der Steen hierover. „Met hun ervaring kunnen wij nu verder bouwen. We willen echt die voedselketen veranderen. Daar heb je uiteindelijk systeemverandering voor nodig, en dus wet- en regelgeving. Dat kost tijd, maar je moet het wel doen.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Explosieve groei en miljoenenomzet: het succes van No Waste Army in strijd tegen verspilling

De voedselstrijders kijken daarnaast verder, met het vizier op de zuiderburen gericht. Zo is er uitbreiding naar België in gang gezet. „Vanaf het eerste kwartaal kregen we al vragen: kunnen we ook in België bestellen?” vertelt Van der Steen. „Nu pakken we dat serieus op. We werken samen met een Belgische ondernemer die het land goed kent. Want met vier Hollanders de grens over om even te vertellen hoe het moet, dat werkt natuurlijk niet.”

Vanuit het productiecentrum in Breda is België bovendien logistiek eenvoudig te bedienen. „We bezorgen al in Groningen, drie uur ‘naar boven’. Dan is een half uurtje de andere kant op naar Antwerpen, prima te doen.”

Lees verder onder de advertentie

Gesprekken met Jumbo en Albert Heijn

Hoewel No Waste Army al gesprekken voerde met grote supermarktketens als Jumbo en Albert Heijn, blijft samenwerking voorlopig uit – tot teleurstelling en ook onbegrip bij Van der Steen. „We hebben letterlijk met ze aan tafel gezeten, ze zien en horen ons zeker. Maar supermarkten zijn als mammoettankers: je verplaatst zo’n schip niet zomaar een stukje.”

Supermarkten kunnen laten zien dat er minder verspild wordt, maar wat er al bij de boer wordt afgekeurd zie je in geen rapport terug Thibaud van der Steen

„Supermarkten werken nu met strenge selectie aan de poort. Ze weten precies hoeveel kilo er van het land afkomt, maar uiteindelijk gaat alleen de perfecte komkommer of pompoen de band op. Als er iets teveel afwijking in zit qua vorm of kleur, keuren ze complete partijen af. Dan zit die boer gewoon met een strop.”

Overheid benadert No Waste Army

Daarom krijgt No Waste Army ook steeds vaker de overheid aan tafel. Verschillende ministeries benaderen het bedrijf om mee te denken over oplossingen. „Supermarkten kunnen prachtig laten zien dat er binnen hun muren minder verspild wordt. Maar wat er al bij de boer wordt afgekeurd, dát zie je in geen enkel rapport terug. Dit moet anders.”

Lees verder onder de advertentie

Die gesprekken met de ministeries stemmen hem voorzichtig positief. „Ze zien ook dat duurzame bedrijven het lastig hebben en zoeken naar manieren om die overeind te houden, want het blijft in de praktijk nog vaak: prijs wint van impact.”

No Waste Army | Thibaud en appelteler Robin.

Terwijl de overheid zich buigt over oplossingen, richt No Waste Army zich intussen op de volgende groeifase. „We willen naar de 25.000 tot 30.000 strijders tegen verspilling”, zegt Van der Steen. „En als we straks groot genoeg zijn, dan komen er momenten dat supermarkten wél gaan bewegen.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Big Brother is watching you: Orbisk bedacht dé oplossing tegen voedselverspilling

Over drie tot vijf jaar hoopt hij dat No Waste Army met zijn achterban zo groot is dat die echt grote spelers alsnog aansluiten. „Als je honderdduizenden mensen achter je hebt, kunnen ze niet meer doen alsof ze het probleem niet zien. Dan kunnen ze niet meer om ons heen. We hopen dat straks niet 85 procent, maar 95 procent van wat geoogst wordt ook echt op het bord belandt. Dat is waar we naartoe willen.”

No Waste Army | Oprichters v.l.n.r. Frank Haagen, Thibaud van der Steen, Stijn Markusse, Jacco Grinwis.