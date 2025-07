Bijna failliet door schuld van 850.000 euro, maar wel levensvatbaar: zo overleefde deze retailer

Een retailer had door de coronacrisis en uitdagingen binnen de markt een problematische schuld van 844.000 euro opgebouwd. Ging hij op dezelfde manier door, dan zou een faillissement onafwendbaar zijn. In de kern was de onderneming voldoende winstgevend, als de problematische schuldenlast zou worden opgelost. Hoe deze onderneming overleefde, bespreekt advocaat Wesley Terhaerdt in zijn expertblog.

Wesley Terhaerdt Advocaat Wesley Terhaerdt is advocaat ondernemingsrecht bij Nysingh advocaten-notarissen in Arnhem. Met een bijzondere expertise in herstructureringen en insolventies adviseert en procedeert hij voor ondernemers, bestuurders en financials over faillissementen, surseances van betaling, crediteurenakkoorden, de WHOA, contracten, zekerheden, overnames en doorstarts. Als zorgzame en creatieve advocaat spreekt Wesley de taal van de ondernemer en begrijpt hij de uitdagingen van het ondernemerschap. Vragen? Mail gerust naar wesley.terhaerdt@nysingh.nl.

Iedere ondernemer kan onverhoopt te maken krijgen met een uitdagende financiële situatie. Dat overkwam ook de ondernemer in de inleiding. Hij exploiteerde een retailonderneming met meerdere fysieke vestigingen en twee webshops. Door gedwongen sluitingen tijdens de coronacrisis, stijgende kosten, supply chain-problemen en het faillissement van een belangrijke debiteur, was echter een behoorlijke schuldenlast ontstaan.

In de kern levensvatbaar

Deze schulden vormden inmiddels een (te) zware last, waardoor de ondernemer op het punt stond zijn faillissement aan te vragen. Tegelijkertijd lieten de cijfers van de onderneming niet zo’n negatief beeld zien als je zou denken. In de kern was de onderneming zelfs levensvatbaar. Zij had alleen last van ‘oud zeer’ en één verliesgevende fysieke vestiging.

Een faillissement is in dat geval niet de enige uitweg. Soms kun je namelijk door een akkoord in surseance van betaling, een crediteurenakkoord of een WHOA-procedure de schuldenlast herstructureren. En dat is precies wat deze ondernemer deed.

Crediteurenakkoord tegen de achtergrond van de WHOA

De onderneming in kwestie bood al zijn schuldeisers een crediteurenakkoord aan tegen de achtergrond van de WHOA. Dit wordt ook wel een ‘buitengerechtelijk crediteurenakkoord’ genoemd. Bij een buitengerechtelijk crediteurenakkoord ga je het gesprek aan met jouw schuldeisers en probeer je afspraken te maken over een uitstel van betaling of een gedeeltelijke kwijtschelding van de openstaande schuld.

Zo’n akkoord zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat alle schuldeisers een aanbod krijgen om genoegen te nemen met betaling van 40 procent op de openstaande facturen. De ondernemer koopt als het ware zijn schulden af, waardoor de resterende schuldenlast verdwijnt.

Waarom bood dit uitkomst voor deze ondernemer?

Het buitengerechtelijk crediteurenakkoord was een oplossing voor deze ondernemer. Hij kon op dat moment aan zijn lopende verplichtingen voldoen, maar had oude schulden die hij niet kon afbetalen en verwachtte dat er op termijn onvoldoende geld zou zijn om deze schulden te betalen. Tegelijkertijd was het zo dat de onderneming levensvatbaar was: als de problematische schulden er niet meer zouden zijn, zou de bedrijfsvoering structureel rendabel zijn.

Door die schulden betaalde de ondernemer de schuldeisers steeds later, stelde hij investeringen uit, liepen zijn kosten bij de bank op en kon hij zijn belastingschulden niet volledig terugbetalen. Daar stond dan weer tegenover dat uit financiële stukken naar voren kwam dat het zonder dit ‘oud zeer’ een winstgevende onderneming was. Daarnaast lieten de prognoses zien dat de onderneming – zeker na de voorgenomen operationele herstructurering – positief zou draaien.

Wat heeft deze ondernemer concreet gedaan?

De ondernemer in kwestie moest eerst zorgvuldig zijn positie bepalen. Waarom was de sanering nodig? Hoe hoog moest de sanering zijn? Wat was de waarde van de activa van de onderneming? Welke zekerheden waren er? Wie waren de schuldeisers en zat daar een verschil in behandeling in? Hoe kon aan de eisen van de Belastingdienst worden voldaan? Waarom zijn alternatieve scenario’s, zoals een faillissement, minder aantrekkelijk? Is de onderneming na de sanering levensvatbaar?

De ondernemer moest vervolgens met zijn schuldeisers in overleg om zijn situatie toe te lichten en uitleg te geven over de voorgestelde regeling. Hoe moeilijk deze gesprekken ook zijn, vaak heerst er begrip en zijn schuldeisers – zeker als de relatie prettig is en het verhaal goed onderbouwd – bereid om met een kwijtschelding akkoord te gaan.

Deze onderneming slaagde daarin, zelfs zodanig dat 100 procent van de schuldeisers akkoord was. Daar ging wel enige tijd overheen, want een beslissing als deze wordt door schuldeisers en instanties zorgvuldig genomen. Transparantie en communicatie zijn dan ook cruciaal. Je moet simpelweg met een ‘goed verhaal’ komen om een succesvol crediteurenakkoord te realiseren.

