De hogere btw op hotelovernachtingen raakt niet alleen hotels, waarschuwt Marijke Vuik. Volgens de vertrekkend voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) boeken toeristen korter of wijken ze uit naar het buitenland. Vooral ondernemers in grensregio’s merken dat al, van hotels tot winkels en musea.

Lees verder onder de advertentie

Vuik ruilt het voorzitterschap van Koninklijke Horeca Nederland per 1 juli in voor dat van MKB-Nederland. Na ruim drie jaar kijkt ze tevreden terug, al blijft één dossier knagen: de btw op logies, die per 1 januari steeg van 9 naar 21 procent. De verhoging kwam bovenop corona en oplopende kosten. „Dit is zeker een heel pijnlijke, deze verhoging”, zegt ze dinsdag in De Ondernemer Live. „Het gaat al terug naar 2022 en eigenlijk daarvoor al, want het heeft al vaak bovenop de stapel gelegen.”



Wat het kabinet volgens haar onderschat, is prijselasticiteit. „En we zien nu ook dat er minder toeristen boeken. Als ze boeken, boeken ze kortere verblijven.” Daar maakt ze zich zorgen over, juist met het hoogseizoen voor de deur.

Regionale verschillen, marges onder druk

De schade blijft niet bij de hotels, zegt ze. „Voor elke euro die een toerist uitgeeft, geeft hij er drie uit in de lokale omgeving. Bij lokale winkels, in een museum, openbaar vervoer.” Minder overnachtingen raken winkels, musea en vervoer mee.



Landelijk lijken de cijfers nog mee te vallen, maar de regionale verschillen zijn groot. In de grensregio’s voelen ondernemers het direct. „Als je dan kijkt naar Limburg, dat op dit moment gewoon een daling ziet van 8 procent: dat haal je niet als bedrijf.” De oorzaak is simpel, zegt Vuik: „Het is soms inderdaad makkelijk om even tien minuten verder de grens over te rijden.”

Marijke Vuik ruilt het voorzitterschap van Koninklijke Horeca Nederland per 1 juli in voor dat van MKB-Nederland. Foto: Studio Oostrum

Lees verder onder de advertentie

Volle kamers zeggen niet alles, waarschuwt Vuik. „Je kan natuurlijk ook met prijzen stunten. Dat hou je maar tijdelijk vol. Het echte probleem wat hierachter zit, is dat de marges zo onder druk staan.” Interen op eigen vermogen noemt ze onverstandig, maar soms onvermijdelijk. „En dan heb je dus een onmogelijke spagaat.”

“ Het is een enorme eer dat je namens ondernemers de stem mag zijn ” Marijke Vuik

MKB-Nederland en politiek

Het eerdere KHN-onderzoek landde niet in Den Haag. Op papier leverde de maatregel 1,2 miljard op, en daar bleef de politiek bij. „De conclusie is dat de politiek het in dit geval niet met ons eens was”, zegt Vuik. Nu wil KHN met harde data het tegendeel bewijzen. „Dan is het nu ook wel aan ons om te laten zien dat de voorspelling die zij doen, dat dat ook niet helemaal overeenkomt met de praktijk.”



Bij MKB-Nederland komen ook bouw, retail en industrie op haar bordje. Een promotie noemt ze het niet, wel een bredere rol die dichter bij Den Haag zit. „MKB-Nederland is natuurlijk de koepel en daar is KHN ook lid van. Het zit dichter bij de politiek.”



Wat haar drijft, blijft hetzelfde. „Het is echt een enorme eer dat je namens ondernemers de stem mag zijn.”



Lees ook: Horeca vreest voor 5,7 miljard minder uitgaven door toeristen: ‘Hebben overwogen om ons vast te plakken op de A12’