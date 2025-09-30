Met solide plan én ex-Noma-chef: Beau (29) en Ruben (30) openen eigen restaurant: Camarat

Schuren, boren en verven. De horecagelegenheid van wijnmakerij Château Amsterdam wordt door de vrienden Ruben en Beau omgetoverd tot hun droom: een restaurant waar je geen gast bent, maar onderdeel van het geheel. Een kameraad. Wat begon als een onverwachte kans, groeide in een paar maanden tijd uit tot een ondernemerstraject vol lef, lessen en lange dagen.

Beau van Haren (29) werkte jarenlang in de horeca, van ijsjes scheppen op het strand tot bedrijfsleider bij gerenommeerde zaken. Na vijftien jaar besloot hij zijn eigen pad te kiezen.

We hebben alles in gelijke delen weten te financieren Ruben Andriesse

In zijn rol als interim-manager bij Château Amsterdam zorgde hij er binnen drie maanden voor dat het horecagedeelte weer gezond draaide. De eigenaren zagen dat en boden hem de kans het restaurant volledig over te nemen. „Het voelde snel, maar ook logisch’’, vertelt Beau. Hij belde meteen zijn beste vriend Ruben Andriesse (30) en samen stortten ze zich in onderhandelingen die uiteindelijk leidden tot een officiële overname.

Financiering uit drie stromingen

Een horecazaak overnemen klinkt romantisch, maar vraagt om stevige financiële onderbouwing. Het duo wist de deal rond te krijgen dankzij een mix van drie geldstromen: afspraken met leveranciers, leningen binnen de familie, en eigen vermogen. „We hebben alles in gelijke delen weten te financieren, zo’n 33 procent per financieringskanaal. Daarnaast hebben we veel kunnen uitsmeren over langere periodes’’, legt Ruben uit.

Beau voegt toe: „We hebben een solide bedrijfsplan aangeleverd bij leveranciers. Hierdoor durven zij hun vertrouwen uit te spreken en kickbacks, die je normaal zou krijgen wanneer je genoeg afneemt, nu al te geven. Zonder dat vertrouwen vanuit ons netwerk was dit nooit gelukt.’’

Onze prognoses zijn opgesteld met hulp van boekhouders en leveranciers en tonen een stijgende lijn op de lange termijn Beau van Haren

Dat Château Amsterdam zelf van de horeca-afdeling af wilde, speelde in hun voordeel. Het wijnhuis wilde zich volledig richten op wijnproductie en marketing en bood de vrienden een ‘gunstige deal.’ Hoeveel die deal behelst? „Meerdere tonnen, zeker’’, aldus Beau. En waarom de vorige eigenaren ervanaf wilden? „Daar ga ik niet teveel op in, maar er speelden andere zaken.’’

Zelf zien de mannen de toekomst rooskleurig, al verwachten ze na een vliegende start toch een lichte terugval. Al met al geen zorgen volgens Beau: „Onze prognoses zijn opgesteld met hulp van boekhouders en leveranciers en tonen een stijgende lijn op de lange termijn.’’

Vriendschap als fundament

Ruben en Beau kennen elkaar al jaren. Samen eten in restaurants was voor hen nooit zomaar een avond uit. Ze analyseerden de kaart, de service, de sfeer en fantaseerden hoe ze het zelf zouden aanpakken. „Het was altijd een soort hobby’’, zegt Ruben. „We konden urenlang filosoferen over hoe wij het anders zouden doen. Dat dit nu werkelijkheid is, voelt alsof alle puzzelstukjes samenkomen.’’

Hun samenwerking is gebouwd op vertrouwen en duidelijke taakverdeling. Beau brengt vijftien jaar horeca-ervaring mee, Ruben komt uit de wereld van tv en marketing. „Hij snapt de voorkant en de achterkant van een restaurant’’, zegt Ruben over z’n compagnon. „Ik zorg voor de marketing en strategie. Zo vullen we elkaar perfect aan.’’ Conflicten vrezen ze niet. „We zijn zo lang vrienden dat we nooit dingen laten sudderen. We zeggen het meteen, en dan ben je er ook weer vanaf’’, lacht Beau.

De laatste puntjes op de i. Foto: Camarat

De mannen willen de zaak niet zomaar voortzetten, maar compleet opnieuw positioneren. Waar Château Amsterdam vooral worstelde met de horeca, zien de kersverse eigenaren van Camarat kansen. Ze mikken op groepen, lange avonden en een verfijnde kaart met een urban twist. Een jonge chef, met ervaring bij toprestaurant Noma, geeft de keuken een creatieve impuls.

Beau: „De basis blijft Frans-klassiek, maar met veel ruimte voor lokale producten en internationale invloeden. Daarbij introduceren we een flexibel menu: gerechten die in kleine en grote porties te bestellen zijn, waardoor gasten zowel kunnen delen als à la carte eten.’’

Ondernemerslessen

In de aanloop naar de opening leren Ruben en Beau al meer dan ze ooit hadden verwacht. Hun belangrijkste les: zeg nooit dat je morgen tekent, tot de handtekening daadwerkelijk staat. „Er komt altijd iets onverwachts tussendoor, waardoor het uitloopt. Wees eerlijk, maar ook voorzichtig met beloftes’’, aldus Beau.

Daarnaast benadrukken ze het belang van hulp vragen. „Iedereen wil je helpen als je transparant bent. Leveranciers, vrienden, familie – ze denken graag met je mee als je het goed uitlegt’’, vertelt Ruben. En misschien wel de waardevolste tip: houd vast aan je eigen begroting. Beau: „Je enthousiasme kan je parten spelen. Iedereen wil iets extra’s, maar als je daar steeds in meegaat, gaat je budget eraan.’’

Marketing en positionering

Qua marketing bouwen ze vooral op Instagram en hun eigen netwerk. Ruben, met zijn achtergrond in media en bureaus als Boomerang, weet hoe hij een merk moet laden. De eerste teasers van hun nieuwe zaak kregen meteen duizenden views. „Het geeft vertrouwen dat er zoveel reacties komen. De lancering lijkt te lukken, nu is het zaak om dat vast te houden.’’

Camarat | Grote schoonmaak voor de officiële opening op 11 oktober.

Hun gezamenlijke droom? Dat Camarat voelt als een plek waar gasten zich thuisvoelen, alsof ze bij vrienden op bezoek zijn. „Als mensen zeggen dat ze zich op hun gemak voelen, dat ze lachen, eten, drinken en terugkomen: dan is het voor ons geslaagd’’, aldus Beau. Hun doelgroep positioneren ze net iets anders dan de omliggende zaken in Noord. Waar Skatecafé en Garage Noord jongere bezoekers trekken, mikt Camarat op 25- tot 35-jarigen: een publiek dat verfijnd wil eten, maar ook openstaat voor een borrel en een dansje na afloop.

Als mensen zeggen dat ze zich op hun gemak voelen, dat ze lachen, eten, drinken en terugkomen: dan is het voor ons geslaagd Beau van Haren

Voor Ruben heeft dit avontuur ook een diep persoonlijke lading. Zes jaar geleden overleed zijn vader, zelf een echte horecaman. „Hij nam ons elke week mee uiteten en liet zien hoe het werkte’’, vertelt hij. „Dat zit nu in mijn achterhoofd bij alles wat we doen. Het voelt alsof ik dit ook voor hem doe.’’ Misschien komt er zelfs een gerecht op de kaart dat aan zijn vader is opgedragen. „Een klein hoekje, een foto… wie weet. Het zou mooi zijn om hem zo te eren.’’

Op 11 oktober openen de deuren van Camarat officieel.

