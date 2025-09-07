Volgend jaar van 15 naar 20 locaties: all day brunchrestaurant Teds viert 10-jarig bestaan met nóg meer groei

Tien jaar geleden openden Sanne en Michiel Huisman de eerste locatie van Teds. Nu zijn er 15 vestigingen van de all day brunch- restaurants in ons land en de ambitie is om eind 2026 de teller op 20 te hebben staan. Immers: ‘Hoe groter je wordt, hoe makkelijker het wordt.’

Sanne werkte een tijd in de horeca en voor een drankenmerk. „Ik had afwijkende werktijden en daardoor ook weleens trek in een snack in de ochtend of een eitje in de middag. In andere landen heb je all day breakfast of all day brunch, maar in Amsterdam kon dat nog niet. Daar hielden ze zich nog aan de oude regels: ontbijt ‘s ochtends, lunch ‘s middags, diner ‘s avonds. Maar wie heeft dat bedacht? Het was tijd om daar verandering in te brengen.” Haar partner Michiel vult aan: „Dat en niet meer in de nacht en voor een baas werken.”

Het ging snel: tussen het moment dat Sanne haar vaste baan opzegde en de opening van Teds op de Bosboom Toussaint in Amsterdam zat welgeteld drie maanden. „Ik had het concept al helemaal op papier staan. Zelfs het menu. Koks solliciteerden door drie gerechten daarvan bij mij thuis te maken om na te gaan of ze snapten wat ik wilde.”

Het liep meteen goed en een tweede locatie in Utrecht lonkte. In drie jaar groeide Teds en het gezin van Sanne en Michiel snel: er kwamen drie zaken (Amsterdam, Utrecht en Den Haag) en ook nog twee kinderen bij. Op dat moment moest de werkstructuur worden aangepast om de zaken bij Teds én thuis goed te regelen. Er werden managers aangenomen zodat Sanne zich op de creatieve leiding kon richten en Michiel op de operationele leiding. De twee werken samen en leven dus samen. Sanne: „Deze scheiding van onze werkzaamheden is ook zodat we niet elke avond aan tafel een directievergadering hebben. Je moet op een gegeven moment ook niet altijd alles samen willen doen en verzinnen. Het werkt goed zo voor ons.”

Toen Sanne en Michiel begonnen was het concept ‘all day brunch’ nog niet zo bekend in ons land. Michiel: ,,Sanne heeft deze categorie echt op de kaart gezet in Nederland. Daarna begonnen anderen er ook mee. Dan is het belangrijk om uniek te blijven. We hadden bijvoorbeeld lang pancakes op de kaart, maar toen er pancakes-restaurants kwamen stopten we ermee.”

Teds verwacht dit jaar: 13 miljoen euro omzet

Van drie locaties is Teds anno 2025 uitgegroeid naar 15 vestigingen waar tussen de 310 tot 330 man aan personeel werkt. Per locatie is er een omzet van 8,5 ton tot 1,3 miljoen. Dit jaar is er dus rond de 13 miljoen euro omzet. „Onze doelstelling is om eind 2026 20 locaties te hebben. De verwachting is dat we dan 17 miljoen euro omzet op jaarbasis hebben.” De vestigingen van Teds vind je nu randstedelijk en in het zuiden. Het stel denkt aan meer locaties in de grote steden en ook in Arnhem en Nijmegen. Niet in het noorden in ieder geval. „We vinden Groningen geweldig, maar logistiek en operationeel vergt dat heel veel,” legt Michiel uit.

Noem Teds met 15 locaties vooral geen keten. Sanne: „Als je het hebt over een keten, dan denk je aan zaken als Bagels and Beans en Coffee Company waar het interieur overal hetzelfde is. Bij ons is elk pand juist weer anders en uniek ingericht. De inrichting moet passen bij het pand en de buurt. Mensen zeggen vaak: ik wist niet dat jullie zoveel zaken hadden. Dat is echt een compliment.”

PR. Teds in Rotterdam

Michiel vervolgt: „Het concept staat nu echt, daar hebben we een goed gevoel bij. Nu kunnen we ons richten op de volgende fase, welke groei willen we nog? En het moet straks wel pensioen opleveren natuurlijk. Dat doen we door gezond te zijn als bedrijf en we willen relevant blijven. We hebben wat gedurfde keuzes gemaakt. Zo openden we tijdens corona twee locaties, in Haarlem en in Leiden. We kregen voor deze twee geen steun van de overheid, we hebben het gelukkig overleefd. Het was spannend, want al ons spaargeld zit in ons bedrijf.”

Uitdagingen van Teds liggen bij mensen vinden en behouden

Ondernemen gaat dus met ups-and-downs. Zijn er ook weleens dingen misgegaan bij Teds? Michiel lacht: ,,Heb je even? We zeggen altijd: je wint of je leert. Wij hebben heel veel geleerd. Voor ons lagen de uitdagingen in onze groei om mensen te vinden en te behouden. Het is moeilijk om sturing te geven aan een snelgroeiend bedrijf, zeker als je nog niet alles zelf hebt uitgedokterd.”

Waarop zijn ze het meest trots in 10 jaar Teds? Sanne: „Ik ben heel trots op onze mensen. Het is heel bijzonder dat ze elke dag met zoveel passie mijn geesteskind aan het uitvoeren zijn.” Michiel vult aan: „Het succes van Teds zit inderdaad 1000 procent in de mensen. Ik ben er ook trots op dat je 10 jaar na dato nog steeds met iets komt waar mensen blij van worden. Wij kunnen het lekker vinden, maar het gaat om de gasten. We hadden onlangs de opening van Teds in Tilburg. Deze vestiging is niet midden in het centrum, maar op een plek die door een aantal mensen werd beschreven als ‘ten dode opgeschreven’. Maar vanaf dag één waren mensen enthousiast.”

Sanne en Michiel denken veel na over de groei van Teds

Het stel denkt veel na over groei. Michiel: ,,Doen we dat zelf of met franchisenemers? Er zitten voordelen aan franchise, maar wij vinden het nu heel fijn om op deze manier te werken. We maken samen met onze mensen ons concept sterker, in plaats van dat we politieagentje spelen om te kijken of het goed wordt uitgevoerd. Kunnen we naar het buitenland gaan? Hoe zien we Teds bij een high traffic locatie, zoals een station? Het concept van Teds staat, we hebben 15 keer een restaurant geopend, dat kunnen we wel. Hoe groter je wordt, hoe makkelijker het wordt. Hoe zou een hotel of een strandtent het doen? Allemaal vragen waar we over nadenken. Het hoofdstuk van Teds is nog lang niet af.”

