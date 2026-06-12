Food for Skin wint 100.000 dollar tijdens prestigieus Cartier Women’s Initiative 2026-awardsgala

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De prestigieuze award is aan mede-oprichter Angela Ursem uitgereikt door mensenrechtenjurist Amal Clooney (vrouw van Hollywood-acteur George Clooney). Aan de hoofdprijs is een geldbedrag van 100.000 dollar verbonden dat zal worden ingezet om de duurzame impact van het huidverzorgingsmerk binnen Europa verder uit te bouwen.

Food for Skin is het eerste Nederlandse bedrijf dat de status van CWI Fellow heeft behaald. De onderneming sluit zich hiermee aan bij een wereldwijde, actieve community van meer dan 500 vrouwelijke impactondernemers. Angela na de bekendmaking: ,, Deze prijs voelt als een enorme erkenning voor vijf jaar bouwen . Niet omdat we er al zijn, maar omdat het ons helpt om verder te komen.’’

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CWI: ‘Perfecte balans tussen ‘clean, green and lean’’

‘Angela Ursem was een van die overweldigde consumenten die op zoek was naar huidverzorging die aan al haar wensen voldeed, maar die simpelweg niet kon vinden. Ze uitte haar frustraties bij haar zus Cathy, een huidtherapeute met al dertig jaar een eigen schoonheidssalon. Cathy had weer een heel ander gat in de markt gezien: zij kreeg steeds vaker klanten met huidproblemen, maar had grote moeite om milde, effectieve en veilige producten te vinden die ze hen kon aanraden of zelf bij de behandelingen kon gebruiken’, aldus de organisatie van CWI op haar site . ‘Het duo zag een kans om een huidverzorgingsmerk op te zetten dat de perfecte balans vindt tussen ‘clean, green and lean’: natuurlijke producten met een milieuvriendelijke productie, speciaal ontworpen om de overconsumptie van huidverzorging tegen te gaan.’

“ Eind 2026 maken we een plan om op andere landen te gaan focussen. We beginnen met onze oosterburen ” Angela Ursem Food for Skin

Het haat dus erg lekker met het bedrijf, en dat na een eveneens goed verlopen 2025. In september kreeg het huidverzorgingsmerk, dat skincare uit geüpcyclede ingrediënten maakt, 810.000 euro van 3 impactinvesteerders: DOEN Participaties, Rabo Foundation en Henk Jan Beltman.

Food for Skin groeit verder in Europa

2026 is het jaar dat Food for Skin een scale-up wordt, vertelde Chief Groei Manon Fennis afgelopen december aan De Ondernemer : „De eerste maanden lanceren we meer producten: een doucheolie, handzeep en -crème. We gaan meer over naar lichaamsproducten. Onze focus ligt nu op online, daar zijn de processen op ingericht en biedt ons voordelen. Maar mocht een mooie partner zich aandienen, dan staat de deur open. Het is niet dat we proactief op zoek zijn.”

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Angela eerder: ,,Met de investering willen we ook de stap naar het buitenland gaan zetten. We verzenden al naar Europa en krijgen al enkele bestellingen uit verschillende Europese landen. Eind 2026 maken we een plan om op andere landen te gaan focussen. We beginnen met onze oosterburen. Duitsland is al heel groot in natuurproducten.”

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