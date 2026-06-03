Voor ondernemers kan AI van grote waarde zijn, maar hoe integreer je het succesvol en veilig in je organisatie? Leiderschapsexpert Arko van Brakel schreef er samen met cybersecurity-expert Erik Jan Koedijk het boek HELP! Mijn chatbot wil opslag over . Een naslagwerk vol tips: „Denk na over hoe technologie een rol kan spelen in je corebusiness.”

AI is mensenwerk, zegt Arko van Brakel: ‘Zie het als iemand met wie je voortdurend samenwerkt’

Lees verder onder de advertentie

Lange rapporten doorspitten, transcripties maken, afbeeldingen genereren: voor veel taken is inmiddels een AI-tool beschikbaar. Maar veel ondernemers en bestuurders zijn té gefocust op alle digitale hulpmiddelen, vindt ondernemer en leiderschapsexpert Arko van Brakel. „Wie een tooltje heilig maakt, lijkt heel innovatief, maar is eigenlijk aan het prutsen”, zegt hij in De Ondernemer Live. Hoe voorkom je dat?

Experimenteer, maar wel veilig

Arko: „Denk na over hoe technologie een rol kan spelen in je corebusiness. Daar begint het mee.” De leiderschapsexpert heeft meer adviezen over hoe je effectief en veilig kunt samenwerken met AI. Samen met cybersecurity-expert Erik Jan Koedijk schreef hij het boek HELP! Mijn chatbot wil opslag. Hun tips zijn daarin gebundeld.

“ Moedig experimenten vooral aan, want door te experimenteren ga je leren en innoveren ” Arko van Brakel

Zo pleit Arko voor experimenteren, maar wel op een verantwoorde manier: „Moedig experimenten vooral aan, want door te experimenteren ga je leren en innoveren. Maar doe dat eerst veilig. Zorg dat je een laboratoriumpje maakt binnen je bedrijf waar mensen veilig kunnen experimenteren. Je kunt een bot makkelijk lokaal laten draaien en dan ligt niet alles op straat als er wat misgaat.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Je startup in 5 dagen gebouwd met AI: hoe krijg je je businessplan levensvatbaar en wie gaan er investeren?

Meebewegen met de AI-trend

Dat experimenteren hoeft niet in de hoogste versnelling te gebeuren. Liever niet, zelfs. „Als jij te hijgerig, te snel en in paniek aan de slag gaat, ligt je data voor je het weet op straat omdat je er niet goed over hebt nagedacht”, aldus Arko.

„Ik denk dat het voor heel veel ondernemers prima is om mee te bewegen met de trend”, vervolgt hij. Maar achteroverleunen is geen optie. „Niet experimenteren en niets met AI doen is niet verstandig, want het gaat wel degelijk je business raken.”

Lees verder onder de advertentie

Arko van Brakel en Erik Jan Koedijk. Foto: Robin van der Spek

Digitale collega’s

Digitale collega’s maken hun intrede in organisaties. Arko neemt Gearbox uit het Westland als voorbeeld. „Daar robotiseren ze de tuinbouw met AI-gestuurde robots. Die behandelen zij echt als digitale collega’s.” In de praktijk betekent dat een robot tijdens de inwerkperiode meeloopt met een menselijke stagebegeleider. Dat is precies hoe je het moet aanpakken, zegt hij.

“ Stel je mensen centraal. Zorg als leider dat je alles faciliteert zodat jouw mensen kunnen groeien ” Arko van Brakel

Arko: „Niet een chatbot aan de gang laten gaan en er vervolgens niet meer naar omkijken. Zie het als iemand met wie je voortdurend samenwerkt. Waarbij je moet checken of het nog goed gaat, waarmee je de data bekijkt, de output bekijkt en feedback geeft zodat die AI kan leren. Dat is de manier om digitale collega’s in een organisatie te integreren. Eigenlijk net als een mens.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Zo zet Airbnb met nieuwe services en uitgekiende marketing verder in op AI én op menselijk contact

Mensenwerk

Met de komst van digitale collega’s, agents en chatbots moeten de menselijke medewerkers volgens Arko zeker niet worden vergeten. „Stel je mensen centraal. Zorg als leider dat je alles faciliteert zodat jouw mensen kunnen groeien. Dat ze durven experimenteren en dat ze dingen durven te proberen. Dan groeit je bedrijf vanzelf. Gek genoeg is dat de essentie van succesvol zijn in het AI-tijdperk. Want het is nog steeds mensenwerk, dat is het leuke.”

Heldere AI-visie

Tenslotte helpt een heldere visie om AI efficiënter in te zetten. Op zowel persoonlijk als zakelijk vlak. „Het helpt enorm als je een idee hebt hoe je dingen wil doen. Dat je weet waar je voor staat en wat je echt belangrijk vindt. Die ondernemers omarmen AI makkelijker dan de mensen die opereren in de waan van de dag”, sluit Arko af.