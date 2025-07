Handgeschreven kaartjes bij een bestelling of als bedankje voor een bezoek aan een evenement. Die persoonlijke aandacht vindt de ontvanger fijn. Desondanks kost het tijd en kun je er zere vingers van krijgen. Daar spelen Thomas van Westrhenen en Casper Smit op in met hun robotarmen.

Lees verder onder de advertentie

De bevriende Casper Smit (26) en Thomas van Westrhenen (27) hadden allebei een bedrijf in de e-commerce en konden goed met elkaar sparren over het ondernemen. Casper: „We schreven allebei bedankjes voor onze klanten bij een bestelling en merkten dat die persoonlijke woorden werden gewaardeerd. Het valt op, in deze digitale tijd van snelle mailtjes en appjes worden handgeschreven brieven steeds zeldzamer.’’

„Uit onderzoek van PostNL blijkt dat in de afgelopen 20 jaar het aantal handgeschreven poststukken met 70 procent is gedaald. Werden er vroeger drie brieven per dag verstuurd, nu krijg je maximaal vier poststukken per week,” gaat Casper verder. Thomas vult aan: „Maar hoe meer bestellingen we kregen, hoe langer we aan het schrijven waren. Het ging om honderden kaartjes per maand. Dat was niet te doen, daar moesten we iets op verzinnen.”

Lees ook: Smart Robotics: ‘s werelds eerste uitzendbureau voor robots

Lees verder onder de advertentie

Robotarmen schrijven de kaarten met pen

Ze investeerden samen 50.000 euro in een machine en lieten software ontwikkelen voor hun gezamenlijke bedrijf Noteler. Sinds januari zijn ze volledig operationeel. Waar gedrukte kaartjes in een handschriftstijl van andere aanbieders vaak op spam lijkt, kiezen Casper en Thomas ervoor om hun software variaties in het handschrift te maken, net zoals een echt geschreven briefje. Zo verschillen twee kaartjes met dezelfde tekst dus van elkaar.

Ook kunnen er variabelen worden toegepast, in een grote bestelling kan bijvoorbeeld de naam of straatnaam in de tekst worden aangepast. De tekst wordt geschreven door een robotarm met een echte pen, zodat je de drukpunten op een kaartje ziet. Net echt. Een standaard kaartje met een paar regels tekst is in ongeveer 2 minuten geschreven. In totaal hebben de jonge ondernemers nu zeven robotarmen staan in hun pand in Almere.

Hoe meer bestellingen we kregen, hoe langer we aan het schrijven waren. Het ging om honderden kaartjes per maand Thomas van Westrhenen Noteler

Handgeschreven kaartjes voor zakelijke markt

Noteler focust zich op de zakelijke markt. Thomas: „Denk aan een reisorganisatie die een kaartje stuurt als je weer terug bent, een organisator van een evenement die een bedankkaartje stuurt of een makelaar die je veel geluk wenst in je nieuwe huis.”

Lees verder onder de advertentie

Casper: ,,De kaarten zijn helemaal te personaliseren. Je kunt kiezen voor je eigen logo op de kaarten tot een afbeelding van een schattig katje.” De heren werken nu met zijn tweeën, en hebben nu ook een designer en copywriter in het team. ,,We merkten dat onze klanten soms moeite hebben met het zelf ontwerpen van de kaarten. Een designer kan daarmee helpen.”

Lees ook: Hoe Tebulo marktleider werd met innovatieve robots voor staalindustrie

Succesvolle campagne voor sneakermerk

De kaarten worden via Noteler verstuurd naar de ontvanger of naar de klant zelf die dan zelf de kaartjes verspreid. Het lijkt een beetje op Greetz, maar dan voor de zakelijke markt. „We denken er nu over om met de feestdagen ook de optie om cadeau-artikelen mee te sturen. Dan moet de logistiek wel helemaal anders.”

Lees verder onder de advertentie

De resultaten van een campagne voor een klant zijn heel meetbaar. Thomas: „Voor een sneakermerk hebben we een campagne gedraaid en die liep heel goed. De klant had 1.200 euro geïnvesteerd in kaarten en het leverde uiteindelijk 14.000 euro op.”

Hoe we zelf aan nieuwe klanten komen? Door een kaartje te sturen natuurlijk Casper Smit Noteler

Postcode vergeten bij een order

Natuurlijk is er in de opstartfase weleens wat verkeerd gegaan. Thomas lacht: „We waren een keer de postcode van een order vergeten. Dat was wel een probleempje.” Verder groeit het bedrijf sinds januari gestaag. Tot nog toe hebben de twintigers alleen hun eigen geld gebruikt. Exacte cijfers maken de mannen niet bekend.

Over vijf jaar willen Thomas en Casper ook in het buitenland actief zijn. Casper: „We denken aan landen als Duitsland, Frankrijk of Engeland.” En hoe komen ze zelf eigenlijk weer aan klanten? Lachend: „Door een kaartje te sturen, natuurlijk.”