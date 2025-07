Lees verder onder de advertentie

Om de muffe lucht in een vergaderruimte in gebouw De Bastille op de campus van de Universiteit Twente te verdrijven, tilt Jorg Wellink een flinke ventilator naar binnen. De aderen op zijn gespierde bovenarmen kloppen nog na. „Ik ben gebaat bij ritme. Ik sport elke ochtend, eet gezond en slaap elke nacht acht uur. Als ik die drie dingen doe, dan kan ik er dagelijks volle bak tegenaan,” vertelt hij tegen Tubantia.

Jorg is zowel ondernemer als masterstudent, al is hij dat laatste enkel op papier. „Mijn bachelor werktuigbouwkunde heb ik nog gehaald, maar ik stop alle tijd die ik heb in ChargeHyve, dus ik verwacht op korte termijn te stoppen met de studie. Dat gaat niet meer samen.”

Volgens schatting verdwijnen er jaarlijks zo’n 9.000 in Nederland, dat zijn enorme aantallen Jorg Wellink

Steeds minder een seniorenfiets

Dat is mogelijk omdat Jorg door een investering van bijna een miljoen euro, onder andere opgehaald bij Oost NL, de komende jaren verder kan met het idee dat hij jaren geleden al bedacht: een circulaire, veilige en moderne oplossing vinden voor het opladen van fietsaccu’s.

2018 lijkt nog niet lang geleden, maar in fietsacculand was het volgens de twintiger een compleet andere tijd. „Ik zag toen al dat de elektrische fiets in populariteit flink toenam en steeds minder een seniorenfiets werd. Overal waren er al laadpalen voor elektrische auto’s, maar voor fietsen was dat niet het geval.”

Diefstal fietsaccu’s: 9.000 per jaar

Enigszins naïef dacht Jorg aanvankelijk dat complete probleem te kunnen tackelen, maar dat bleek te ambitieus. Met vallen en opstaan kwam hij tot een gerichter en realistischer doel, waar ChargeHyve zich tegenwoordig op richt. En waarmee de startup twee grote problemen tackelt.

De eerste is diefstal. In Enschede - Jorg zijn huidige woonplaats - trof de politie alleen vorige week al 150 gestolen accu’s aan. „Volgens schatting verdwijnen er jaarlijks zo’n 9.000 in Nederland, dat zijn enorme aantallen”, weet Jorg.

Brand door fietsaccu

Het tweede probleem is volgens hem niet minder groot: de brandveiligheid. In Nederland telt de brandweer jaarlijks, aldus een schatting in 2023, zo’n vijfhonderd door fietsaccu’s veroorzaakte branden. Branden die zich lastig laten blussen, waarbij gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen en de accu’s kunnen zelfs ontploffen.

„Werknemers nemen de accu’s vanwege de vele diefstallen mee naar kantoor en leggen hem daar op de grond aan het stopcontact. Zeker in een groot kantoor is dat hartstikke onveilig. Op die markt richten wij ons nu.”

Brandveiligheid van een brandkast

Dat doet Jorg met de zogeheten ChargeHyve: een honingraatvormige en afsluitbare locker voor e-bikeaccu’s, met de brandveiligheid van een brandkast. Een werknemer kan de locker openen met een sleuteltje, maar ook met zijn werkpas of -druppel. „Het systeem weet dan al welke oplader past bij jouw accu en biedt de juiste aansluiting aan.”

Het is een eyecatcher, in plaats van een doorn in het oog Jorg Wellink

Jorg ontwierp bewust een zo fraai mogelijk systeem, in de vorm van een hexagoon. „Het is een eyecatcher, in plaats van een doorn in het oog. Vanaf dag één wist ik: het product moet er mooi en modern uitzien. Geen bedrijf gaat een lelijke brandkast plaatsen.”

Certificeren en verhuizen

Zowel bij Demcon als bij de Gasunie stonden de Twentse lockers al in de vorm van een pilot. De ondernemer kreeg enkel positieve geluiden terug. De komende periode wachten certificering, het aannemen van personeel, verhuizen naar de Binnenhaven, kostenefficiënter worden en de markt betreden.

De aanvragen druppelen al binnen, eind 2026 hoopt ChargeHyve honderd producten te maken. Op langere termijn hoopt Jorg zijn uitvinding ook in appartementen en flats terug te vinden.

Hoewel de ontwikkelingen met zijn startup in rap tempo passeren, probeert de 26-jarige vooral zo dicht mogelijk bij zichzelf te blijven. Dat investeerders tonnen in zijn plan staken, maakt hem geen ander mens. Hij voelt ook niet meer druk dan eerder. „Een startup is altijd overleven”, weet hij als geen ander.

Geen bestaansrecht startup

Jorg: „Je hebt in principe geen bestaansrecht en ik ben van de instelling van elke dag opnieuw beginnen. Ik heb altijd gezegd: in het ergste geval heb ik heel veel geleerd.” En bovendien: de investering in zijn product is in de vorm van durfkapitaal. „Dan moet je ook wat durven en risico’s nemen. We weten heel goed wat we doen. Dat investeerders er vertrouwen in hebben, zie ik als een signaal dat we het goed doen.”