Van een startup naar een succesvolle miljoenenbusiness, hoe doe je dat? Social entrepreneurs Tess Scholten en Britt Messing van For You Agency delen ondernemerservaringen, tips en tricks. Met een nieuw boek, een internationale academy en een podcast. „We denken altijd: delen is vermenigvuldigen.”

Social entrepreneurs Tess Scholten (links) en Britt Messing van For You Agency. Foto: Nikki Beek/For You Agency

For You Agency-oprichters Tess Scholten (27) en Britt Messing (27) zijn net terug uit Kopenhagen, waar ze voor het eerst een internationale editie van hun For You Academy hebben gehost. Tijdens een ontbijtsessie bespraken ze er met lokale professionals de ontwikkelingen op het gebied van social media als TikTok, marketing en doelgroepen als Gen Z en Gen A(lpha). In juni volgt eenzelfde sessie in Londen, na de zomer zijn er plannen voor events in Barcelona, Hamburg en Parijs.

For You Agency naar Los Angeles

Uiteindelijk doel - binnen zo’n drie jaar – is Los Angeles. „Vanaf het begin is het onze grootste droom daar een kantoor te openen”, vertelt Tess. „De creator-economie is daar zo groot. Je hoeft daar niemand meer uit te leggen wat de waarde van TikTok en sociale kanalen is. Hier wordt dat toch nog vaak onderschat. Er zijn weinig merken en bedrijven die een social first benadering – waarbij sociale kanalen leidend zijn - hebben.”

Sowieso vinden ze het inspirerend te zien hoe ze in andere landen te werk gaan op het gebied van marketing. „Hoe kijken zij tegen bepaalde ontwikkelingen aan, wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen wij helpen met onze expertise?”

Wat het spannend maakt is dat we – anders dan in Nederland – starten vanaf het nulpunt, zonder direct netwerk Britt Messing

Virale content voor Magnum, New York Pizza en Unox

Een tijd geleden bespraken ze hun internationale dromen met een contact uit hun netwerk. Hoewel internationale uitbreiding hoog op het lijstje staat, was er enige twijfel over de haalbaarheid en de te nemen stappen. Britt: „Ga er gewoon heen en probeer het, zei ze. Dat doen we nu. Wat het spannend maakt is dat we – anders dan in Nederland – starten vanaf het nulpunt, zonder direct netwerk. We gaan vast fouten maken, maar ook veel leren. In Amsterdam komen er inmiddels ruim driehonderd bezoekers op onze sessies af. In het buitenland starten we klein, dus dat moet zeker lukken.”

Het is indrukwekkend wat Britt en Tess sinds de oprichting van For You Agency in 2020 voor elkaar hebben gebokst. De vriendinnen, al vanaf hun vierde, begonnen met een in TikTok gespecialiseerd marketingbedrijf en bouwden dit uit tot een snelgroeiend full service social mediabureau.

Omzet van miljoenen

Met een team van ruim dertig man bedenken en maken ze niet alleen regelmatig virale content en campagnes voor bedrijven als Magnum, New York Pizza, Aldi en Unox, ze vertegenwoordigen ook influencers als Roxy Dekker en zijn specialist in doelgroepen als Gen Z en Gen A, compleet met data en trendinzichten. De onderneming was in 2024 goed voor 3,2 miljoen euro, dit jaar komt de omzet naar verwachting uit op 5,4 miljoen euro omzet.

Tess Scholten en Britt Messing. Foto: Nikki Beek/For You Agency

Tess en Britt in de 30 under 30-lijst

Het succes en talent van de jonge Amsterdamse ondernemers is niet onopgemerkt gebleven. Afgelopen maand zijn Tess en Britt opgenomen in de jaarlijkse prestigieuze 30 under 30 Europe-lijst van Forbes. „Heel cool, een enorme verrassing en erkenning”, vindt Tess. Ze hebben keihard gevochten voor hun bedrijf, vertelt Britt. „Als jonge vrouwelijke ondernemers, we waren 23 toen we startten, zijn we niet altijd serieus genomen en dat was best frustrerend. Dus deze waardering voelt extra goed. De timing is ook perfect, nu we langzaam het buitenland verkennen. Dit is wel heel fijn om te laten zien dat we een goede partij zijn (lacht).”

De hoogtepunten volgen elkaar deze weken in hoog tempo op. Eind mei verschijnt het boek Het Perfecte Plaatje, het eerlijke verhaal van ons jonge ondernemerschap, waarin Britt en Tess hun persoonlijke ondernemerservaringen delen. Van geen cent te makken hebben en zonder startkapitaal beginnen tot het sluiten van de eerste grote deal en de nodige lessen die ze hebben geleerd.

Britt: „Een boek als dit had ik zelf graag willen lezen toen we net begonnen. Ik verdiepte me graag in boeken over ondernemers, maar had wel vaak een ‘ver van mijn bed’-gevoel. Het leek me altijd ontzettend moeilijk, met veel te nemen stappen. Alsof je een enorme brug over moet als je gaat ondernemen. Door onze verhalen persoonlijk en klein te houden hopen we leeftijdsgenoten en anderen te inspireren. En vooral het ondernemersplezier dat wij ervaren over te brengen.”

Ik heb geleerd dat je zakelijke dingen niet te persoonlijk moet nemen Tess Scholten

‘Je kan veel meer dan je denkt’

Het leidinggeven, het managen van het team en ze meenemen bij grote veranderingen en in de groei ervoer Britt als een uitdaging. „Het was niet iets wat per se in mij zat. Ik heb het echt moeten leren. Bijvoorbeeld dat duidelijkheid in je communicatie ontzettend van belang is.” Tess: „Ik heb geleerd dat je zakelijke dingen niet te persoonlijk moet nemen. Zeker in het begin kan je ergens van wakker liggen, het bedrijf is toch je kindje. We leggen er onze ziel en zaligheid in, maar als je steeds alles op jezelf betrekt is dat niet vol te houden. Af en toe wat afstand nemen, proberen los te laten en het met Britt of anderen delen, geeft rust.”

Een ander belangrijk punt dat ze aanstippen, zeker voor de jonge generatie ondernemers: je kan veel meer dan je denkt. „Geloof in jezelf”, zegt Britt. „Iedereen heeft goede voorbeelden nodig. Dan denk je sneller: oh, jij kunt het, dan ga ik dat ook doen.”

Sessies bij bedrijven en op LinkedIn

Tess: „Vanaf dag één worden we omringd door inspirerende mensen die ons voorzien van goed advies. En we zijn nooit bang geweest om hulp en advies te vragen.” Dit is ook de reden dat ze zelf volop ervaringen delen. Via het boek, met de eigen podcast ‘Tess en Britt komen erop terug’, de academysessies bij bedrijven, scholen en op LinkedIn. „We denken altijd: delen is vermenigvuldigen. Wij zijn ook zo vaak door anderen geïnspireerd. Uiteindelijk voert iedereen een idee toch op zijn eigen manier uit.”

For You Agency

Investeer in sociale kanalen

Nog een les: begin gewoon, wie weet wat er op je pad komt. Britt: „We zijn echt ondernemers in hart en nieren, we vinden het altijd leuk om nieuwe dingen te proberen.” Zo haalden ze via hun TikTok-posts hun eerste grote campagne, voor Philips, binnen. „Dat zou je niet direct verwachten, maar voor ons was en is het een heel goed kanaal.”

Investeer meer in sociale kanalen, raden ze dan ook iedereen aan. Voor wie dit goed in de vingers heeft kan het – net als bij Tess en Britt - een mooi visitekaartje zijn en de opmaat naar meer. „Tegenwoordig wordt er vaak eerder naar je Instagram of TikTok-account gekeken dan naar je site. Dus het is belangrijk om socials serieus te nemen en goed op orde te hebben”, vindt Britt. „Als je het doet, doe het dan wel goed. Blijf consistent posten of besteed het uit als je daar budget voor hebt.” En: „Maak contact met je volgers – luister naar ze en ga het gesprek aan. Aan de hand van die informatie kan je geweldige content maken. In plaats van alleen te zenden en te hopen dat dit effect heeft.”

Nu is er groeiende behoefte aan mooie, hoogwaardige, met aandacht gemaakte contentvideo’s Britt Messing

Opvallen op TikTok

Sociale kanalen zijn volgens de experts uitstekend om je verhaal te vertellen. Je creëert er brand love of awareness, maar keiharde conversie is eveneens mogelijk. Onlangs lanceerden ze voor Magnum een campagne rondom de nieuwe bonbons: „Het was hun eerste social first-insteek en de eerste keer dat ze zich volledig op Gen Z richtten. Met een viraal resultaat: Albert Heijn gaf aan nooit eerder zulke verkoopresultaten na een productlancering te hebben gezien.”

Dat TikTok echt niet meer alleen voor kleine kinderen is, is volgens Tess en Britt een achterhaald idee. Ook dertigers zijn er inmiddels in grote getalen op te vinden. „Iedereen en z’n moeder plaatst er video’s op”, lacht Tess. Dus is het voor wie wil opvallen zaak boven de meute uit te springen met content. „We zien een verschuiving naar meer high quality-content”, vertelt Britt. „Vijf jaar geleden waren de filmpjes snel en authentiek, nu is er groeiende behoefte aan mooie, hoogwaardige, met aandacht gemaakte contentvideo’s.”

