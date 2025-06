Binnenkort bij Etos en AH? Dewi verrast met kleurrijke navulblikjes douchegel

Duurzame douchegel in een kleurrijk blikje dat keer op keer hervulbaar is: Dewi van de Waeter, oprichter van The Lekker Company, maakt er werk van. Na het succes van haar natuurlijke deodoranten streeft ze hiermee een nieuwe ambitie na. Met een crowdfundingcampagne van 100.000 euro wil ze de doucherevolutie naar de winkelschappen brengen.

„Het moet anders, leuker én duurzamer’’, stelt Dewi van de Waeter vastberaden in De Ondernemer Live. Als oprichter van The Lekker Company heeft ze de afgelopen elf jaar een sterke reputatie opgebouwd met haar natuurlijke huidverzorgingsproducten, waaronder de populaire deodoranten. Met haar nieuwe initiatief wil ze meer impact maken en de verzorgingsindustrie opnieuw laten bloeien, deze keer met een duurzaam doucheconcept.

The Lekker Company heeft frisse blik op duurzaamheid

„We willen een doucherevolutie starten’’, vertelt Dewi enthousiast. Dat doet ze met een vernieuwend concept: hervulbare douchegelblikjes. „Veel refills die je momenteel op de markt ziet komen in grote, lompe plastic zakken. Ze zijn functioneel, maar niet aantrekkelijk om te kopen. Wij willen dat anders aanpakken door een blikje als refill te gebruiken. Het is duurzamer én veel leuker.’’

De verpakking is kleurrijk, opvallend en klinkt, letterlijk, als een feestje. Dewi legt uit: „Het blikje maakt een leuk plopgeluid als je het opent. En dat doet iets bij mensen.’’ Maar duurzaamheid staat bij The Lekker Company altijd voorop. „De blikjes kunnen aan het einde van hun levensduur gewoon bij het PMD-afval. Daarmee zijn ze een stuk milieuvriendelijker dan plastic verpakkingen.’’

Crowdfunding voor volgende stap

Om het nieuwe product op de markt te brengen, is extra geld nodig. Dewi en haar team hebben eerder succesvol een ton gewonnen met een ondernemersprijs, maar die investering ging grotendeels op aan de voorraad van de deodoranten. Daarom kiezen ze nu voor crowdfunding via het platform CrowdaboutNow. Hun doel: 100.000 euro ophalen.

„Deze crowdfunding voelt als een spannende uitdaging’’, erkent Dewi. „Het is onze eerste echte externe investering. We zitten nu op bijna de helft, maar hebben uiteindelijk meer dan vijfhonderd investeerders nodig. Dat is niet niks.’’

Het crowdfundingmodel biedt volgens Dewi niet alleen financiële voordelen, maar ook een unieke manier om het verhaal van The Lekker Company verder uit te dragen. „Door deze campagne versterken we de band met onze achterban en creëren we ambassadeurs die ons product al omarmen nog voordat het op de markt komt. Dat helpt ons straks sneller de schappen te veroveren.’’

Duurzaamheid met gebruiksgemak verenigen

Met de deodoranten heeft Dewi al laten zien hoe belangrijk gebruiksgemak is voor consumenten. „We zijn ooit begonnen met een crème deodorant, super duurzaam, maar de stick die we later introduceerden bleek twee keer zo populair. Dat gebruiksgemak nemen we mee in het ontwerpen van onze douchegelblikjes.’’

The Lekker Company | Navulbare douchegelblikjes

Hoewel een duurzaam stuk zeep volgens Dewi nog milieuvriendelijker zou zijn, denkt ze juist met dit product meer consumenten te kunnen bereiken. „Een stuk zeep onder de douche blijft voor veel mensen een nicheproduct. Als je een bredere doelgroep wilt aanspreken en echt impact wilt maken, moet je de overstap naar iets gebruiksvriendelijks faciliteren. En dat lukt met ons blikjesconcept.’’

The Lekker Company breidt uit naar douchemarkt

De keuze om juist nu uit te breiden naar de douchemarkt is een strategische. „We willen de eerste zijn in de Benelux’’, zegt Dewi. „Als iemand anders ons net voor is, verliezen we kracht in de retail. Inkopers zien ons dan als de volgers en geven vaak de voorkeur aan de pioniers. Daarom is het belangrijk om snel te schakelen.’’

Bij grote merken duurt het soms jaren voordat een idee is uitgewerkt en alle lagen akkoord zijn. Wij denken sneller Dewi van de Waeter

Als kleiner bedrijf kan The Lekker Company die snelheid bieden. „Bij grote merken duurt het soms jaren voordat een idee is uitgewerkt en alle lagen akkoord zijn. Wij denken sneller, zijn flexibeler en kunnen meteen aan de slag wanneer we een kans zien. Dat maakt het verschil’’, aldus Dewi.

Etos, Albert Heijn en Holland & Barrett

Het idee voor hervulbare blikjes ontstond spontaan op een beurs. „Mijn collega Iris en ik zagen deze kleurrijke verpakkingen en dachten meteen: dit is het! Het positieve gevoel en de speelsheid passen perfect bij The Lekker Company. Dat willen we uitstralen met alles wat we doen. Duurzaamheid hoeft niet saai te zijn.’’

Voor Dewi blijft het ondernemerschap draaien om één ding: doen waar je blij van wordt. „We werden intern in het team zo enthousiast over dit product dat we dachten: dit moeten we gewoon doen. Ondernemen is soms een leap of faith.’’

Dewi hoopt dat haar blikjes al volgend jaar in de schappen liggen bij grote retailers zoals Etos, Albert Heijn en Holland & Barrett. „Ik zie het al helemaal voor me: jouw badkamer met onze kleurrijke flesjes en hervulbare blikjes. Dat zou toch fantastisch zijn?’’

