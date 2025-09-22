Schotse Hooglanden in Rotterdam-Zuid: Paul zijn eigen whisky binnenkort in bijna alle Gall & Gall-winkels

De Schotse Hooglanden in Rotterdam-Zuid: zo wil Paul den Dulk zijn nieuwe whiskyboerderij laten voelen. Cley Distillery, ooit begonnen als hobby in een achtertuin, groeit door tot een landelijke speler en ligt binnenkort in bijna alle Gall & Gall’s van Nederland.

Lees verder onder de advertentie

Helemaal aan het einde van de Charloisse Lagedijk op Rotterdam-Zuid ligt de nieuwe boerderij van de distilleerderij van Cley. Als Paul den Dulk de deur opent, glipt kat Manxi ongeoorloofd naar binnen. „Tegen het ongedierte. Elke Schotse distilleerderij heeft zo’n kat rondlopen.”

Stukje Schotland in Rotterdam

Je waant je echt even in Schotland als je door de distilleerderij loopt: een grote koperen installatie waarmee de whisky straks wordt gemaakt, honderd jaar oude balken die boven de ruimte hangen en houten vaten waarin de whisky ligt te rijpen, schrijft het AD. „Maar we zullen hier geen haggis en bonen serveren tijdens het proeven, we eten hier gewoon een lekker worstje en een blokje kaas.”

Vroeg voor alcohol? Een fabrikant van sojasaus proeft ook in de ochtend, dit hoort er gewoon bij Paul den Dulk

Zoals gebruikelijk bij distilleerderijen, proeven Paul en bedrijfsleider Jelle van Baalen iedere ochtend whisky. Ook vanmorgen stonden ze voor 09.00 uur al naast een van de vaten om een klein nipje te nemen. „Vroeg voor alcohol? Een fabrikant van sojasaus proeft ook in de ochtend, dit hoort er gewoon bij”, zegt Paul.

Lees verder onder de advertentie

Van achtertuin naar Gall & Gall

Tegenwoordig is hij een kenner, maar de ondernemer dronk in 2013 pas zijn eerste glas ‘goede’ whisky. Hij was meteen verkocht. Twee jaar later begon hij samen met zijn vrouw Maria de Sena Neves zijn eigen whisky te produceren in hun achtertuin aan de Overschiese Kleiweg in Rotterdam-Noord.

Lees ook: Brabantse whisky? Zeker! Startup Bus Whisky stookt het duurzaam

Beste Nederlandse whisky

Sindsdien is Cley steeds meer een gevestigde naam in whiskydrinkend Nederland. De single malt kreeg de prijs voor beste whisky van Nederland bij de World Whisky Awards, en de flessen van een halve liter zijn al jarenlang te koop in verschillende speciaalzaken.

Lees verder onder de advertentie

Lang leverden Paul en zijn vrouw de whisky zelf, maar zij gaven die taak uit handen toen ze een contract sloten met distributeur Craft Spirits Company. In maart kregen ze meteen goed nieuws: Cley-whisky is vanaf september te koop in 485 Gall & Gall-winkels door het hele land.

Daar hebben ze noch champagne noch whisky op gedronken, want het was vooral even aanpoten. „Dan moet je opeens heel veel gaan bottelen, beplakken en versturen. Maar tuurlijk is dat wel even een mooi momentje”, zegt Paul.

Dure hobby van ondernemer

De afgelopen jaren heeft het bedrijf meer gekost dan opgeleverd, vertelt de Rotterdammer. „Een dure hobby”, grinnikt zijn vrouw, die het papierwerk doet, aan de andere kant van de tafel. Maar haar man is optimistisch: „Amazon, Apple en Microsoft zijn ook in een garage begonnen, hè.”

Lees verder onder de advertentie

Hij ligt in een deuk, maar de vergelijking met de techreuzen is geen grapje: Paul is namelijk een ambitieuze ondernemer. „Over een paar jaar moet deze whisky in alle steden van Europa staan.”

Kat Manxi. Foto: Frank de Roo

Om die ambitie te verwezenlijken kocht hij de boerderij in Charlois en een gigantische ketel van 7.000 liter, een groot verschil met zijn oude van 250 liter. Met die ketel kan hij vanaf 2026 tussen de één en anderhalf miljoen flessen produceren.

Lees verder onder de advertentie

Maar het duurt nog wel even voordat die op de markt komen. „Vergeet niet dat hetgeen we hier maken, ook nog minimaal vier jaar moet rijpen. Gelukkig hebben we genoeg whisky opgeslagen en blijft de Overschiese Kleiweg voorlopig doordraaien.”

Trouwe klantenkring Cley

De boerderij trekt veel bekijks: dagelijks gluren buurtbewoners door de ramen om te zien wat er in de boerderij gebeurt. Enkele weken geleden liepen twee oudere vrouwen uit de wijk voorbij en waren diep onder de indruk, maar stelden wel een begrijpelijke vraag: „Als je ooit in de achtertuin begon en je nu zo erg opschaalt, hoe ga je dat financieel overleven, de komende jaren?”

Het pand en veel van de spullen kocht hij met geld dat hij verdiende via een andere onderneming en via crowdfunding onder de trouwe klantenkring die Cley de afgelopen jaren heeft opgebouwd. „We hopen die lening straks, aan de klanten die dat willen, uit te kunnen betalen in vaten whisky. Dat scheelt ook weer kosten.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Cley Distillery: nieuwe ster aan de hemel van oer-Hollandse whisky en gin

Single Estate-distilleerderij

Andere lopende kosten worden gedekt door rondleidingen en proeverijen. Naast de boerderij staat ook een bed and breakfast. „Die verwacht ik 48 weken per jaar vol te hebben. Ik maak me totaal geen zorgen over omzet of animo, gezien het aantal toeristen in deze stad.”

Straks mag Cley zich zelfs een Single Estate-distilleerderij noemen: dat betekent dat de ingrediënten van eigen bodem komen. Het graan wordt twee kilometer verderop verbouwd in het Buijtenland van Rhoon, waar Cley coöperatielid is. Het water komt gewoon uit de kraan: de whisky wordt gemaakt met dank aan Evides.

Lees verder onder de advertentie

Wanneer toeristen whisky intikken op Google Maps, zien ze er gewoon een in Charlois! Paul den Dulk

„Sterker nog: het water komt rechtstreeks uit de Maas.” Dat vindt hij romantischer klinken dan Evides, zegt hij met een grijns. „Liefhebbers kunnen hier straks vergaderen boven de ketels, zelf gin samenstellen in onze ‘apotheek’ en een hele dag meelopen met het maken van whisky.”

Whisky intikken op Google Maps

Sinds de verhuizing verkoopt Paul dus niet alleen whisky, maar biedt hij een complete whiskyervaring aan. En dat alles kunnen liefhebbers beleven op slechts een halfuur afstand vanaf het centrum van Rotterdam. „Je kan hier met de metro heen, dus je hoeft niet te bobben.”

„En wanneer toeristen whisky intikken op Google Maps, zien ze er gewoon een in Charlois!” Toch weet ook Paul dat Nederland onder fans van sterke drank vooral bekendstaat om de Schiedamse jenever. Dat Nederland door de nieuwe distilleerderij opeens een whiskyland wordt, is onwaarschijnlijk.

Lees verder onder de advertentie

Maar wie weet: misschien laten de duizenden cruisetoeristen die aanmeren aan de Wilhelminakade de metro richting Schiedam wel staan en reizen ze richting het zuiden voor een whiskytour bij Cley. Zonder Schotse heuvels en zwarte bonen, maar wel met een koperen ketel van 7.000 liter en distilleerderijkat Manxi.