Algen zijn dé toekomst van voeding, als het aan Thom Siersema (31) en Gijs Dröge (28) van startup Plnktn ligt. Vijf jaar na de start staat er een team van vijftien mensen en is er een trouwe community opgebouwd. Maar de oprichters leerden ook dat pionieren niet vanzelf gaat. „We zijn volledig met de neus op de feiten gedrukt.”

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Toen Thom Siersema begon met Plnktn, een onderneming die plantaardige voedingssupplementen maakt op basis van mariene fytoplankton (een eencellige micro-alg) en andere algen, was het geloof in algen groter dan de bewezen vraag uit de markt, denkt hij.

Gijs Dröge sloot zich ongeveer een jaar later aan als medeoprichter. Marktonderzoek deden ze niet . „Als we toen marktonderzoek hadden gedaan of iemand een algensupplement wilde kopen, dan hadden waarschijnlijk alle uitslagen ‘nee’ geweest. Maar we geloofden erin, dus we zijn het gewoon gaan doen’’, vertelt Gijs.



Vijf jaar later kijken de ondernemers met trots terug. Plnktn heeft een team van vijftien mensen en een community opgebouwd rondom een productcategorie die voor veel consumenten nog de nodige uitleg vereist.

“ Heel veel mensen denken dat algen alleen in de sloot groeien of als aanslag in je zwembad. Ze denken niet: dit is de toekomst van voeding ” Gijs Dröge Medeoprichter Plnktn

Bevestiging van succes

„We hebben denk ik best wel veel impact kunnen maken in Nederland’’, zegt Thom. Vooral het team voelt voor hem als een bevestiging van succes. „Het zijn niet alleen mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in e-commerce of retail, maar mensen die echt passie hebben voor algen. Dat is voor mij wel een ultieme bevestiging dat we hele goede dingen aan het doen zijn.’’



Toch is Plnktn nog niet waar de oprichters willen zijn. „Wij vinden dat het wel harder mag, omdat wij de potentie zien. Maar ik ben ook echt niet ontevreden hoor’’, zegt Thom.



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Storytelling als onderdeel van het product

Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan maakte Plnktn een documentaire. Dat lijkt voor een voedingsmerk misschien ongebruikelijk, maar voor Thom en Gijs past het bij hun missie. „We houden wel heel erg van storytelling’’, zegt Gijs. Ook roepen algen bij veel mensen nog geen associatie op met gezonde voeding. „Heel veel mensen denken dat algen alleen in de sloot groeien of als aanslag in je zwembad. Ze denken niet: dit is de toekomst van voeding.”



Daar ligt een van de grote uitdagingen voor het merk. Wetenschappers zijn al langer enthousiast over de potentie van algen, maar die kennis bereikt de consument niet vanzelf. „Wij proberen de brug te slaan tussen de wetenschappers en de consument en hebben daar het merk helemaal omheen gebouwd.’’

“ We werden een compleet ander bedrijf. Dit zette ons wel op scherp. We zijn veel strenger voor onszelf geworden ” Thom Siersema Oprichter Plnktn

Groeipijn na jaren van versnelling

De afgelopen jaren kende enorme pieken, maar ook dalen voor Plnktn. Gijs noemt jaren met 400 procent groei, maar ook een jaar met 30 procent. Vooral vorig jaar was leerzaam. De ondernemers spraken in maart 2025 nog over een omzetdoel van 7 miljoen euro. Later werd dat 6. Uiteindelijk kwamen ze niet hoger dan 3,5 miljoen euro.



Thom is daar open over. „We zijn behoorlijk van een koude kermis thuisgekomen. Volledig met de neus op de feiten gedrukt, maar het was ook heel leerzaam.’’ Het bedrijf bevindt zich momenteel in de overgang van startup naar scale-up, zeggen de ondernemers. Ze kregen te maken met een groter team, hogere overheadkosten, een verdubbeld assortiment en druk op de cashpositie. „We werden een compleet ander bedrijf. Dit zette ons wel op scherp. We zijn veel strenger voor onszelf geworden.”



Wat ging er mis? En wat leerden ze daarvan? Enthousiasme is niet genoeg om van een onderneming een succes te maken. „Wij ondernemen heel erg vanuit enthousiasme en bevlogenheid, maar zijn er wel achter gekomen dat we echt focus moeten hebben. Dit kan je niet elk jaar opnieuw doen.”



Ook commercieel werd Plnktn zakelijker. De ondernemers dachten lang dat ze vooral anders moesten zijn dan andere groeibedrijven. Nu kijken ze nadrukkelijker naar de volledige klantfunnel, klantloyaliteit en retailpromoties. „Wij wilden het graag anders doen. We maakten keuzes uit enthousiasme, maar niet hoe je het ‘hoort’ te doen. Nu hebben we wel inzichtelijk hoe we het moeten doen. Tot een jaar geleden deden we daar vrij weinig mee”, zegt Thom.

Minder producten, meer focus

Een belangrijke les is dat meer producten niet automatisch meer groei opleveren. „Hoe meer producten je toevoegt, hoe meer storylines je creëert’’, zegt Thom. Daardoor werd de organisatie complexer, terwijl twee producten, de planktonmix en omega 3, ongeveer 80 procent van de omzet doen.



Ook retail bleek minder eenvoudig dan gedacht. Plnktn ligt bij 500 Etos-winkels, maar de verkoop gaat niet vanzelf. „Het kost best veel tijd om volumes te draaien die interessant zijn.” Dat Plnktn in eerste instantie geen korting wilde geven, hielp niet mee. „We vonden dat niet passen bij het merk. Alleen we merkten dat je dan niet opvalt en dus niet verkoopt.”



Dit jaar moet de aangescherpte focus resultaat opleveren. „We denken heel goed te hebben geleerd waar onze bottlenecks zitten”, zegt Thom. Dus als Q4 goed loopt, wil Plnktn de 5 miljoen euro omzet aantikken. „We groeien harder dan vorig jaar en we verwachten dat we vanaf Q4 echt heel hard kunnen groeien”, stelt Thom.

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“ We zijn onze eigen trend aan het creëren en dat kost tijd. We hebben zeker tien jaar nodig om Plnktn helemaal op te bouwen ” Gijs Dröge Medeoprichter Plnktn

Nieuwe groeifase: shakes, repen en het VK

De ondernemers blijven onverminderd optimistisch. „We hebben een paar elementen die voor veel groei kunnen zorgen”, zegt Thom.



De grootste groeikans ligt volgens de oprichters in functionele voeding: eiwitten uit algen halen. Daarom werkt Plnktn aan een shake, repen en een ontbijtproduct op basis van algen. „Met functionele voeding gaan we in één keer naar een product dat veel meer bij een bepaalde leefstijl past’’, zegt Gijs. „Een reep kun je in je zak steken en de shake gebruik je na het sporten. „Zo wordt Plnktn veel meer onderdeel van je hele eetpatroon en leven.”



Volgens Thom is dat „de missing link’’ om een groter publiek te bereiken. In oktober komt een eerste beperkte oplage van de shake. Begin 2027 moeten ook repen en ontbijt volgen.



Daarnaast kijkt Plnktn naar internationalisering. „We zijn nu toevallig bezig met de eerste stappen voor uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk’’, zegt Thom. De ambitie is groot, maar de ondernemers weten inmiddels dat groei discipline vraagt. Gijs: „We zijn onze eigen trend aan het creëren en dat kost tijd. We hebben zeker tien jaar nodig om Plnktn helemaal op te bouwen. Ik denk dat we pas aan het begin van dat momentum staan. We zien het echt als een marathon in plaats van een sprint.’’