Even op de man af: of hij blij is met deze extreem warme zomer? „Nee, helemaal niet. Slecht”, reageert Coen Bastiaansen (59) van gezondheidswinkel Gastrovit in Breda resoluut. Hittestress: de binnenstad heeft er last van en merkt dat aan de omzet. De ‘dertigers’ hakken erin.

Coen Bastiaansen met het bordje: ‘Natuurlijk zijn wij open. De deur is alleen dicht om energie te besparen’.

Winkelstraat vecht tegen de hitte: deur dicht en airco aan? ‘Alles boven de 30 is funest voor de binnenstad’

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„’s Morgens is het deur open om even te koelen, daarna snel weer dicht en de airco aan.” Maar deuren dicht, is dat niet bijna dodelijk voor de kassa? „Het kan niet anders, we moeten de warmte buiten houden. Dat hebben we zo ook geadviseerd in het Ondernemersfonds”, aldus Bastiaansen in BN DeStem over de Bredase club van winkeliers.

Zelf staat de eigenaar van Gastrovit, gevestigd in de deftige Bredase Wilhelminastraat, aan het roer van de gezamenlijke ondernemers op het stuk tussen het Van Coothplein en de Ginnekenweg, in het zuiden van de stad. Hittestress? „Zeker. Het is ‘vrouwen bloot, handel dood’. Daar hebben we last van.”

Hitte in de winkelstraat: dit kost het aan inkomsten

Bastiaansen: „De klanten snappen het ook wel dat als het erg warm is de deuren dicht gaan. Maar je wil geen drempels opwerpen, dat kost omzet. Maar je moet een keuze maken.”

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Wat dat dan scheelt aan omzet, die extreme temperaturen die soms ver boven de 30 graden gaan? De ondernemer schat in dat het gemiddeld zeker 10 procent aan inkomsten kost, die hitte. „En dat loop je dus niet zomaar even in.”

Het punt is, vervolgt hij: „Het strand lonkt. De mensen komen nu vooral vroeger in de ochtend en later in de middag. Met slecht weer gaan ze de stad in. Je kan beter een graadje of 22 hebben.”

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Liefst geen loeiende airco’s

Onder de winkeliers is intussen het bordje ‘Natuurlijk zijn wij open. De deur is alleen dicht om energie te besparen’ verspreid. Liefst geen loeiende airco’s die met de deuren open de kou naar buiten blazen, dat is alleen maar energieverspilling.

“ We zijn er altijd mee bezig: hoe kunnen we verkoelen? ” Coen Bastiaansen

De bordjes hangen her en der in de stad, maar er zijn winkels, met name de grote ketens, die de boodschap laten voor wat het is.

Wat scheelt is de vergroening van de Wilhelminastraat met lindebomen. Bastiaansen: „Die geven verkoeling en schaduw en houden vocht vast.” Aan de gevels, wijst hij, hangt blauwe regen, verstrekt door de gemeente. „En er ligt open bestrating, waar het water in kan lopen. We zijn blij met de herinrichting.”

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Die vergroening is ook onderweg in de Ginnekenstraat, de koopgoot. Groen op de gevels en er staan welgeteld drie flinke boombakken, voor wat beschutting. Bastiaansen: „We zijn er altijd mee bezig: hoe kunnen we verkoelen? Misschien in de toekomst wel experimenteren met doeken, wie weet.”

Paul Lutterman van Simply Paul Pop-Up Store houdt de deur liever open: ‘Airco half uurtje aan en uit’. Foto: Ton Vermeesch/Pix4Profs

‘Deur sluiten i.v.m. airco a.u.b.’

Bij Zeeman hangt: ‘Deur sluiten i.v.m. airco a.u.b.’ Terwijl bij Paul Lutterman (44) van Simply Paul Pop-Up Store de deur zowaar open staat. Hij wil geen klanten missen. „Het is de airco een half uurtje aan, dan weer uit. Dat kost wel energie ja.”

“ We hebben veel chocoladeproducten, die moeten koel blijven ” Stijn van Seters

Lutterman: „Liefst heb ik 20 graden en een zonnetje, alles boven de 30 is funest voor de binnenstad. Maar ik wil niet de klagende ondernemer zijn.”

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Stijn’s Bakery heeft de deur dicht. „Kan ook niet anders”, zegt eigenaar Stijn van Seters (21), die de patisserie een jaar geleden opende samen met zijn compagnon Kiara van Dijk (23). „We hebben veel chocoladeproducten, die moeten koel blijven.”

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Stijn van Seters en Kiara van Dijk van Stijn’s Bakcery houden ‘natuurlijk’ de deur dicht. Foto: Ton Vermeesch/Pix4Profs

Klandizie verschuift naar ochtend

Over de hete zomer: „Daar hebben we wel last van ja, qua winkelverkoop. We spelen er wel op in met koude drankjes, maar je houdt het niet tegen. Voordeel is dat we ook leveren aan de horeca en hotels.”

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De klandizie verschuift volgens Van Seters vooral naar de ochtend. „Het is duimen en hopen, laat het snel weer wat koeler zijn.”

Klimaatverandering? „Dit is denk ik een nieuwe werkelijkheid”, zegt Bastiaansen. „Wij in Nederland zijn er niet op ingesteld, op zulke temperaturen. In warme landen hebben ze blowers met water erin, staan er overal platanen…”

Dit artikel is geschreven door Palko Peeters voor BN DeStem.

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