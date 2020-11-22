Juliette de Vries viel bij Dragons’ Den voor door haar 'eigenwijsheid'. Tijdens de tv-uitzending adviseerden de investeerders om haar Feraggio-pump los te maken van de comfortabele zool die erin ligt. Juliette moest de markt op met de zolen, maar dat advies sloeg ze in de wind en er ging een streep door de gewenste investering van 200.000 euro tegen een bedrijfsaandeel van 10 procent. Of die keuze haar duur is komen te staan? Zeker niet. Ze heeft haar gewenste investeerder inmiddels in huis.

,,Er is twee weken geleden een investeerder ingestapt die meer dan een miljoen over had voor een aandeel van 50 procent in Feraggio.” De tevredenheid druipt er vanaf bij 64-jarige Juliette de Vries. ,,Ik moet zeggen dat deze droompartij uit een onverwachte hoek kwam. De uitzending van Dragons’ Den en het artikel op De Ondernemer heeft destijds veel reacties opgeleverd. En daar zaten ook investeerders tussen. Met een aantal van hen zijn we om tafel gegaan, maar dat liep telkens uit op ellenlange en ingewikkelde gesprekken. Met de uiteindelijke investeerder was het binnen een week geregeld. Dat zegt genoeg.”

De vrouw achter Feraggio, dat ruim vijf jaar geleden het levenslicht zag, haast zich te zeggen dat het echter niet zozeer om het geld gaat dat iemand met zich meebrengt.

,,Geld is overal te krijgen, zeker nu de rente zo laag is. Het gaat erom dat ik iemand tref die het net zo enthousiast is over de zaken als ikzelf. Ik heb er echt een goeie partner bij. Het was ook een bijzonder traject om eens mee te maken. Dit was niet my first rodeo. Eerder was ik betrokken bij bedrijfsovernames en fusies, maar nu zat ik voor mijn gevoel meer aan de andere kant van de tafel.”

Duitsland: ook Zalando en About You gaan Feraggio verkopen

Hoewel de verf op haar deal met de investeerder nog nat is, is een deel van het geld al gebruikt voor het bewerkstelligen van een grote verzending richting Duitse online warenhuizen als Breuninger, Mirapodo en Van Graaf. Zalando en About You gaan Feraggio eveneens in dit land verkopen. De Vries is blij dat ze nu in staat is om groot in te kopen waarmee ze dus voet aan de grond krijgt bij onze oosterburen.

,,De markt is daar veel interessanter voor ons en dus verschuift de focus. Hier in Nederland wil ik fouten maken, het merk verder opbouwen om er vervolgens goed voorbereid mee over de grens te gaan. We hebben hier de fiets, regen en we rennen door de Albert Heijn. If you can make it here, you can make it anywhere.”

Neem de opmerking van ‘Dragon’ Pieter Schoen, die zei dat ik moest zakken met mijn prijs. Dat heb ik gedaan Juliette de Vries, oprichter Feraggio

Haar gewenste distributiekanaal begint daarmee serieus vorm te krijgen. De honger naar meer is echter nog lang niet gestild ,,Zodra we Duitsland hebben veroverd, gaat ons vizier op China omdat mijn investeerder daar een goed netwerk heeft. En in het Midden-Oosten willen we te zijner tijd een ‘single brandstore’ openen. Afgelopen zomer hebben we een tweede klassiek model gelanceerd en komende zomer gaan we voor een derde all time classic. Daarmee wordt onze collectie groot genoeg voor zo’n store.”

Een grote strik om Ferragio: 'Come and get it'

,,Als ik zie hoe loyaal onze fanbase inmiddels is, groeit mijn vertrouwen in het bereiken van de hierboven gestelde doelen. Ik hecht er heel veel waarde aan dat die database blijft groeien. Die is van onschatbare waarde en moet van een dusdanig niveau worden dat ik over vijf jaar kan zeggen: ‘Feraggio? Come and get it’. Tegen die tijd doe ik er met alle liefde een grote strik omheen en neem ik er afstand van.”

Aan toekomstplannen geen gebrek. Of Feraggio dan helemaal niets van de crisis voelt? Heus wel. De Vries zegt dat haar doelgroep, die vooral bestaat uit advocaten en consultants, vaker thuis zit dan normaal. De ervaring leert echter dat een toenemende mate van naamsbekendheid er voor zorgt dat de comfortabele pumps nog altijd verkocht worden. ,,Wie het NOS Journaal van acht uur kijkt, ziet presentatrice Annechien Steenhuizen op Feraggios staan. De dames van Koffietijd en RTL Boulevard doen precies hetzelfde. De de pumps worden steeds vaker herkend, we zijn nog altijd aan het plussen.”

Een paartje Feraggios voor de vrouw van Dragon Pieter Schoen

Een BN’er die zich niet zo snel op Feraggios zal vertonen, is Nikkie Plessen. Ze was één van de investeerders in Dragons’ Den en voelde geen klik met De Vries. Voor enige rancune zorgt het echter geen moment. ,,Ik kijk met een heel prettig gevoel terug op mijn deelname aan het programma en ik heb er ook van geleerd. Neem de opmerking van ‘Dragon’ Pieter Schoen, die zei dat ik moest zakken met mijn prijs. Dat heb ik gedaan. We verkopen de pumps nu zonder verpakking waardoor ze geen 365 maar 295 euro kosten. Het heeft me veel gebracht en daar ben iedereen dankbaar voor. Om die reden heb ik onder andere de vrouw van Schoen een paartje Feraggios gestuurd.”

In Dragons’ Den kregen beginnende ondernemers die op zoek zijn naar een investeerder, de kans hun bedrijf te pitchen aan vijf succesvolle zakenmensen. Michel Perridon, Nikkie Plessen, Won Yip, Shawn Harris en Pieter Schoen zijn samen goed voor zo’n 1 miljard euro en investeerden met eigen geld in bedrijven die zich in het tv-programma presenteerden.