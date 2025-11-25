Nieuw onderzoek: meeste bedrijven liggen binnen halve dag plat bij stroomuitval

Een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven kan al binnen een halve dag niet meer functioneren bij een stroom- of internetstoring. Dat blijkt uit de Nederlandse Innovatie Monitor, die een wisselend beeld schetst: groei in AI, zorgen over spanningen in de wereld en verslapte klimaatdoelen.

De afhankelijkheid van stroom, telecom en ICT blijkt groot. Na een week kan nog maar 6 procent van de bedrijven werken zonder elektriciteit, 10 procent zonder internet en 18 procent zonder ICT-diensten. Onderzoeksleider en hoogleraar Henk Volberda noemt dat „de grote afhankelijkheid’’ van bedrijven van deze basisvoorzieningen.

Organisaties die meer maatregelen nemen, zijn gemiddeld weerbaarder

Veel ondernemers hebben wel iets geregeld, maar dat stelt weinig voor. Eén op de vijf bedrijven heeft zelfs helemaal geen noodpakket of plan voor als de stroom of verbinding uitvalt. „Organisaties die meer maatregelen nemen, zijn gemiddeld weerbaarder’’, zegt Volberda.

Geopolitieke spanningen invloed op bedrijfsvoering

De uitkomst van het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, sluit aan bij eerdere waarschuwingen van netbeheerders. Zo zei Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland eerder bij De Ondernemer: „Eén ding is zeker: het gebeurt plotseling en op een moment dat het niet uitkomt.’’

Hij riep ondernemers op zich nú voor te bereiden. „Reken er niet op dat je een aggregaat nog kunt regelen als de stroom al is uitgevallen. Dat doet iedereen dan.’’

Naast de kwetsbaarheid voor uitval spelen geopolitieke risico’s een grotere rol. 43 procent van de bedrijven ervaart spanningen in de wereld als (zeer) invloedrijk voor hun bedrijfsvoering, tegenover 38 procent die daar weinig of geen last van zegt te hebben. Vooral internationaal actieve ondernemingen merken de gevolgen. „Bij die bedrijven is de invloed duidelijk groter’’, zegt Volberda.

Minder bedrijven met ambitieuze klimaatdoelen

Toch zien ondernemers ook kansen. „Hogere defensie-uitgaven kunnen de vraag in bestaande markten stimuleren en toegang bieden tot nieuwe markten’’, aldus Volberda. Tegelijk verwachten bedrijven dat diezelfde defensie-uitgaven juist extra krapte veroorzaken op de arbeidsmarkt voor onderzoekspersoneel, omdat overheid en bedrijfsleven straks om dezelfde mensen strijden.

Opvallend is dat bedrijven een inhaalslag hebben gemaakt in het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Die inhaalslag zit volgens Volberda vooral in de organisatorische én personele capaciteit om AI echt in te kunnen zetten. Vooral jonge, internationaal actieve bedrijven in de ICT- en financiële sector tonen een ‘hoge AI-volwassenheid’.

Bedrijven met de grootste ecologische voetafdruk minder ambitieus geworden

De aandacht voor het klimaat neemt juist af. Slechts een derde van de bedrijven heeft nog ambitieuze klimaatdoelen, tegen bijna twee derde in 2022. De investeringen zijn gehalveerd: van 4 naar 2 procent van de omzet. Volberda noemt dat zorgelijk: „Vooral bedrijven met de grootste ecologische voetafdruk zijn minder ambitieus geworden.’’

