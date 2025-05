Quatt wil met ‘heilige graal’ energiebedrijf van de toekomst worden en brengt zes (!) nieuwe producten

Dinsdagavond was een bijzonder moment voor Quatt en oprichters Marijn en Bas Flipse. Tijdens een evenement in Circa Amsterdam presenteerden de broers maar liefst zes nieuwe producten. „Quatt is nu geen bedrijf meer dat warmtepompen installeert, maar een allesomvattend energiebedrijf. Het energiebedrijf van de toekomst”, zegt Bas.

„De afgelopen drie jaar stonden we bekend als leverancier en installateur van warmtepompen, maar achter de schermen zijn we al twee jaar bezig met het vervullen van onze missie: het creëren van een volledig toegankelijk en duurzaam energie-ecosysteem. Daarom is vanavond wel een heel bijzonder moment”, vertelt medeoprichter Bas Flipse.

Van warmtepomp naar energie-ecosysteem

Quatt, in 2021 opgericht door de broers Bas en Marijn Flipse, heeft inmiddels een leidende positie in de warmtepompmarkt. Het bedrijf onthulde zes innovatieve ‘producten’, waaronder een slim energiemanagementsysteem, een thuisbatterij en een dynamisch energiecontract. Onderdeel van die zes producten zijn ook het eerder aangekondigde aircosysteem en de volledig elektrische warmtepomp. „We hebben al pre-orders ontvangen voor deze producten, maar vanaf nu kunnen deze en de nieuwe producten ook geïnstalleerd worden.”

Dit is de heilige graal binnen de energietechniek Bas Flipse

Het meest in het oog springende ‘product’ is het energiemanagementsysteem (EMS). „Dat is ontworpen om alle energieproducten binnen een huishouden met elkaar te laten communiceren en optimaal samen te laten werken. Het fungeert als een soort ecosysteem. Het EMS kan het energiegebruik in een huis automatisch optimaliseren. Bijvoorbeeld: als de zon schijnt, wordt de thuisbatterij opgeladen, zodat je in de avond – wanneer stroomprijzen vaak hoger zijn – jouw auto efficiënter kunt opladen. Dit is de heilige graal binnen de energietechniek.”

Het systeem is gebaseerd op slimme software die elke seconde berekent wat de meest duurzame en rendabele strategie is, en voert dit vervolgens automatisch uit. Huishoudens verlagen hierdoor hun energiekosten en verminderen hun impact op het milieu.

Een unieke positie in de markt

Quatt positioneert zich als een van de weinige bedrijven die zelf energieproducten ontwikkelen, produceren, installeren én energiecontracten aanbieden. „We zijn wel een beetje een vreemde eend in de bijt,” zegt Bas.„Andere bedrijven importeren warmtepompen en installeren ze, maar maken zelf geen producten. Installatiebedrijven leveren alleen diensten en geen energiecontracten. Grote energiebedrijven bieden wel contracten aan, maar hebben geen eigen producten. Voor deze bedrijven is het lastiger om alles goed te integreren in één energiemanagementsysteem. Wij zijn echt uniek: er is geen energiebedrijf dat zijn eigen producten ontwikkelt en ook energiemanagement goed beheerst.”

Die unieke positie legt Quatt geen windeieren. Vorig jaar haalden de broers al 25 miljoen euro groeigeld op en het aantal medewerkers verdubbelde van 170 naar zo’n 350 mensen. „We delen geen omzet- of winstcijfers. Maar we hebben de afgelopen maanden meer geïnstalleerd dan ooit: structureel meer dan tweehonderd warmtepompen per week, dat waren er vorig jaar nog honderd. Wij mikken op alle fronten om dit jaar weer te verdubbelen ten opzichte van vorig jaar.”

Duurzame energie voor iedereen

Quatt richt zich naast particulieren ook op woningcorporaties. De broers kwamen er namelijk achter dat daar nog heel veel te winnen valt. In Nederland zijn er zo’n acht miljoen woningen, waarvan 2,4 miljoen bij corporaties. „Daar ligt enorme potentie, zowel commercieel als maatschappelijk. We willen niet dat de helft van Nederland straks met een A++-label zit en de armste gezinnen nog in slecht geïsoleerde, gasgestookte woningen. Iedereen moet kunnen profiteren van duurzame energie.”

Duitsers willen een beetje overpowered zijn Bas Flipse

In een interview met De Ondernemer vorig jaar vertelden de broers over de eventuele uitbreiding naar het buitenland. Hoe gaat het daarmee? „Daar werken we aan. We hebben al wel zo’n tien installaties in Duitsland draaien. Die gebruiken we vooral om te kijken hoe we onze installatietechniek en eventueel ook ons product moeten aanpassen om meer geschikt te zijn voor de Duitse markt.” De Duitsers en hun huizen zijn namelijk net weer anders dan hier. „Duitse huizen zijn groter. Daarnaast hebben ze daar de mentaliteit dat ze extra vermogen willen. Ze willen een beetje overpowered zijn. Gelukkig hebben we vanaf nu een nieuwe warmtepomp met significant meer vermogen. Hij is ook iets groter, maar bijvoorbeeld bij lage buitentemperaturen is deze zo’n 83 procent krachtiger dan de vorige. Dat biedt dus wel meer mogelijkheden in Duitsland.”

Quatt-broers geïnspireerd door Tesla

Waarom zijn de broers überhaupt in de energietransitie gestapt? „Onze persoonlijke drijfveer is om de energietransitie te versnellen. Daar hebben we ons hele leven al aan gewerkt. We zijn geïnspireerd door de vroege dagen van Tesla”, vertelt Bas. „We zagen dat Tesla eerst als radicaal idee werd weggelachen, maar daarna beetje bij beetje de auto-industrie veranderde. Wij willen hetzelfde doen voor energieproducten. Het klinkt een beetje raar om te zeggen, maar ik denk echt dat wij de nieuwe benchmark hebben gezet op het gebied van warmtepompen voor Nederlandse woningen. We hebben de prijs in de markt zo hard omlaag gebracht dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vorig jaar de subsidie voor warmtepompen significant moest verlagen.”

Het doel van Quatt is om in 2030 zo’n drie miljoen huishoudens te hebben geholpen bij hun overstap naar duurzame energie. Een paar jaar geleden lag dat doel nog op één miljoen huishoudens. „Eén miljoen was al een heel ambitieus doel, maar tegelijkertijd ook weer conservatief. Het grote verschil met nu, is dat wij begonnen in te zien dat wat wij aan het doen waren niet alleen in Nederland werkte, maar in alle Europese landen op deze breedtegraad. Daarna zijn we gaan kijken naar hoe groot die Europese markt eigenlijk is en wat de ambities van de Europese Unie zijn. Dat doel ligt op dertig miljoen woningen verduurzamen. Wij wilden wel ongeveer 10 procent van die markt pakken in 2030.”

Op hoeveel de teller nu staat? „15.000”, zegt Bas lachend. „We zijn nu ook extreem ambitieus.”

