Hij groeide uit tot hét gezicht van de MediaMarkt. Nu zet de ex-directeur van de elektronicareus samen met vrouw Kayleigh een kinderkledingmerk op. Barry van Ruiven weet het zeker: ,,Eindelijk volg ik mijn droom.”

Van het bedrag dat Barry van Ruiven (48), ex-topman bij MediaMarkt, in zijn nieuwe bedrijf Seabass heeft gestoken, zou hij een mooi vakantiehuisje kunnen kopen, schrijft AD. Dat geeft hij ruiterlijk toe. ,,Ik probeer altijd groots te denken. Bij MediaMarkt bedachten we de actie: ‘BTW, weg ermee!’, waarbij wij een aantal dagen de btw voor onze rekening namen. Stonden er duizenden klanten voor de deur, die voor tonnen aan spullen kochten.”

Het kind dat vooroploopt is bewust van zijn planeet

Maar tijden veranderen. Anno 2021 behartigt hij met zijn kledinglijn de belangen van ‘the next level kid’. ,,Het kind van de toekomst”, zoals zijn zakenpartner en vrouw Kayleigh Ferrani - van Ruiven (31) dat in verkoperstaal noemt. ,,Het kind dat vooroploopt, wereldwijs is en bewust is van zijn stijl. Bewust van zijn planeet bovendien.”

Ondernemen is jezelf ook kwetsbaar durven openstellen. In de zakenwereld is niemand de generalist Barry van Ruiven, medeoprichter Seabass en voormalig directeur MediaMarkt

Het idee voor Seabass wordt geboren op een strandbedje op South Beach in Miami, zomer 2019. Terwijl Ferrani - van Ruiven en haar man Barry mijmeren over een nieuwe stap in hun carrières, dreigen de schouders van hun tweejarig zoontje Bass te verbranden in de hete zon. Als zijn moeder voor de zoveelste keer de fles zonnebrand factor 50 erbij pakt, is de maat voor zijn vader vol: ,,Hij heeft een uv-bestendig shirt nodig.”

Geen modieus en hip uv-werend shirt te vinden

Op de boulevard van Miami wemelt het van de hippe kledingwinkels, maar een modieus en hip uv-werend shirt voor hun spruit is niet te vinden. ,,Uiteindelijk werd het een wetshirt, uit een surfwinkel”, zegt Ferrani - van Ruiven lachend. Ze vraagt zich ter plekke af: ,,Dat kan toch beter?”

Enkele maanden later is de eerste collectie een feit. Het begint met uv-bestendige polootjes en zwembroekjes, gemaakt van gerecycled plastic flessen uit de oceaan. Inmiddels is het assortiment uitgebreid met hoodies, joggingbroeken en regenjassen - óók gemaakt van plastic flessen. Want: ,,Duurzaam geproduceerde kleding zou het nieuwe normaal moeten zijn”, aldus Ferrani - van Ruiven.

Seabass-kleding tussen merken als Gucci en Kenzo

In maart 2020 brengt het duo de Seabass-kleding via de gelijknamige website op de markt, ondanks de coronapandemie die op dat moment net is uitgebroken. Toch druppelen de eerste bestellingen binnen. Na de eerste intelligente lockdown stelt kinderkledingwinkel Coccinelle in Rotterdam zelfs een kledingrek beschikbaar voor Seabass. ,,Ineens hing onze kleding tussen dure merken als Gucci en Kenzo, terwijl we beduidend goedkoper zijn.”

Toch mikt het stel niet op de koopjesjagers, maar op de bewuste consument. ,,Als je onze hoodie van 65 euro te duur vindt, dan behoor je niet tot onze doelgroep. Wij willen de baas zijn in onze niche: dat gezin dat een weekje op vakantie naar Ibiza gaat.”

Ferrani - van Ruiven toont haar zelfontworpen collectie met mintgroene hoodies, olijfgroene polo’s en azuurblauwe regenjassen. ,,Kayleigh is het creatieve brein van Seabass”, vertelt haar man en partner in crime. ,,Ik handel de zaken af en zorg ervoor dat de kleding via verkoopplatforms als bol.com, Amazon, en Zalando verkrijgbaar is.”

'Impossible is nothing' als kenmerkend Credo voor Van Ruiven

In zijn kantoor valt zijn zakelijke lijfspreuk aan de wand op: ‘Impossible is nothing’ Het credo is kenmerkend voor de Rotterdamse ondernemer, die in zijn 25-jarige carrière is opgeklommen van account- en marketingmanager bij Ericsson en Sony, tot directeur van de MediaMarkt. Hij maakt de evolutie van de elektronicareus mee. Zijn geheim? ,,Normaal doen.”

Wat dat inhoudt? ,,De avond voor de opening van een nieuwe locatie zelf de winkel stofzuigen. ’s Morgens nog even de pers te woord staan en vervolgens, minuten voor de opening, handmatig producten prijzen.”

Van Ruiven als hét gezicht van MediaMarkt

Van Ruiven groeit uit tot het gezicht van de elektronicaketen. Hij treedt op de voorgrond in goede én slechte tijden. Als MediaMarkt in de problemen komt door klanten die klagen over de service, haalt hij bij consumentenprogramma Kassa vakkundig in vijf minuten de kou uit de lucht. ,,Mevrouw Mostert, uw ontevredenheid raakt mij persoonlijk. Na afloop van de uitzending neem ik uw onvrede weg.”

Ondernemen in loondienst is anders dan ondernemen met eigen geld. Je voelt bij succes of tegenslag net wat meer emotie Barry van Ruiven, medeoprichter Seabass en voormalig directeur MediaMarkt

Wat beweegt een ex-directeur van een beursgenoteerd bedrijf - MediaMarkt is onderdeel van de Duitse Metro Group - met vijfduizend mensen in dienst om samen met zijn vrouw een kinderkledingmerk op te zetten? Van Ruiven lacht: ,,Vrienden vinden dat ik eindelijk mijn hart volg. De zeventien jaren MediaMarkt waren prachtig, maar het bedrijf werd zo groot, dat ik alleen nog maar aan de vergadertafel zat. Daar werd ik niet gelukkig van.”

Hulp vragen aan zakennetwerk op LinkedIn

Nu kruipt hij wekelijks achter zijn webcam en vraagt hij zijn zakennetwerk op LinkedIn hulp bij allerlei vragen waar hij tegenaan loopt. ,,Ondernemen is jezelf ook kwetsbaar durven openstellen”, vindt hij. ,,In de zakenwereld is niemand de generalist.”

Van een miljoenenomzet bij MediaMarkt naar de opstartfase van een nieuw merk, dat nu nog verlies lijdt. Van Ruiven voelt het verschil: ,,Ondernemen in loondienst, met geld van investeerders of aanhouders, is anders dan ondernemen met eigen geld. Je voelt bij succes of tegenslag net wat meer emotie.”

Grote plannen met Seabass bekokstoofd

Samen met zijn vrouw heeft hij grootse plannen bekokstoofd. ,,In elk land waar onze producten verkrijgbaar zijn, willen we een verkooppunt hebben, zodat vliegtuigen en vrachtwagens niet door Europa hoeven te crossen met onze bestellingen.”

,,Het klinkt misschien zwaar, zegt Van Ruiven. ,,Maar met dit merk wil ik zakelijk iets van betekenis nalaten.” Zijn ultieme droom voor dit jaar nog is de opening van een fysieke winkel, ‘een brandstore’. Op Ibiza of aan de boulevard van Miami. ,,Op een plek waar onze doelgroep komt en waar onze ervaring, die hete zomerdag in 2019, wordt herbeleefd.”