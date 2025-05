Lees verder onder de advertentie

Het verhaal van Wesley dos Santos begint bij zijn familie. „Vijftig jaar geleden emigreerde mijn opa vanuit Kaapverdië naar Rotterdam”, vertelt hij in De Ondernemer Live. Zijn opa werkte aan boord van Nederlandse schepen en een halve eeuw later vaart Wesley verder, maar dan met een eigen missie.

iKapitein is persoonlijke ambitie en maatschappelijke betrokkenheid

„Mijn ouders zijn ook Kaapverdiaanse immigranten. Ik heb altijd gezien hoe zij elk jaar tonnen met kleding en voedsel opsturen naar familie. Dat gaf mij het besef dat groei niet alleen over jezelf gaat, maar ook over iets teruggeven.”

Rotterdam is zoveel meer dan de Euromast of Erasmusbrug. Er zijn verborgen parels die het verdienen om ontdekt te worden Wesley dos Santos

Met iKapitein combineert Wesley persoonlijke ambitie met maatschappelijke betrokkenheid. Sinds zijn start in 2017 is hij van één boot uitgegroeid naar zeven, trekt hij jaarlijks 20.000 dagjesmensen en zet hij zich in voor de wijk Delfshaven in Rotterdam. ,,Rotterdam is zoveel meer dan de Euromast of Erasmusbrug. Er zijn verborgen parels, zoals Delfshaven en de Van Nellefabriek, die het verdienen om ontdekt te worden."

Van sloep tot waterbus

Het idee voor iKapitein ontstond toen Wesley en zijn vrouw een ontspannende boottocht maakten. „In 2016 gingen we varen in Alblasserdam, en ik dacht: waarom hebben we dit niet in Delfshaven? Het gebied heeft prachtig vaarwater, maar er gebeurde niets recreatief. Toen besloten we om ons spaargeld van 6.000 euro niet in een tweedehands auto te steken, maar in een boot.”

Dit spontane besluit leidde tot de oprichting van iKapitein. Het bedrijf groeide al snel dankzij innovatief ondernemen en vastberadenheid. Nu werkt hij aan zijn nieuwste project: een elektrische rondvaartboot, de Tati e-Waterbus. „Het wordt een volledig elektrische boot met een hydraulisch dak die Rotterdam, Schiedam en Delft verbindt op een duurzame manier.”

Crowdfunding voor impact

Hoewel Wesley al financiering heeft geregeld voor de aanschaf van de boot, werkt hij via crowdfunding om het interieur en andere voorzieningen vorm te geven. „Via CrowdAboutNow zijn we begonnen om de kale boot een echte kapiteinziel te geven. In 48 uur haalden we al 100 procent van ons minimale bedrag binnen, nu willen we door naar 200 procent.”

iKapitein | Van één sloep naar zeven boten: Wesley dos Santos transformeert waterrecreatie met iKapitein.

Het project krijgt veel steun, wat weinig verrassend is gezien de maatschappelijke impact van iKapitein. Naast recreatieve boottochten organiseert de onderneming ook educatieve programma’s voor basisschoolleerlingen. ,,We brengen groep zeven en acht in aanraking met waterrecreatie, vaarregels en milieubewustzijn, zoals de plastic soep. Zo verbreden we hun perspectief."

Ondernemen vanuit de wijk

Wesley put veel inspiratie uit zijn opvoeding en Delfshaven, een kwetsbare wijk in Rotterdam. ,,Ik ben opgegroeid met het idee om van het minimale het maximale te maken. Dat zit in mijn DNA. Delfshaven biedt daarvoor alles: creativiteit en een community die elkaar ondersteunt."

Hij combineert deze mindset met zijn persoonlijke aanpak als ondernemer, die hij omschrijft met de termen ‘tinkeren, hosselen en circulair denken’. „Tinkeren is experimenteren met je verbeeldingskracht, zoals toen ik besloot om mijn spaargeld in een boot te investeren. Hosselen is die ideeën omzetten in actie en optimistisch blijven, zelfs als het lastig wordt. En circulair denken gaat over teruggeven aan de community en groei mogelijk maken voor anderen.”

Een eerbetoon aan Tati

De nieuwe waterbus krijgt de naam Tati, vernoemd naar Wesley’s voormalige kapper en vriend, die ook de bedenker van het gerecht kapsalon is.

„Tati was een echte verbinder en een creatieve geest. Hij inspireerde mij altijd in zijn kapsalon en bracht me in contact met andere mensen. Ik wilde hem eren met de naam van de boot, omdat hij staat voor alles wat wij met iKapitein willen doen: verbinden, creëren en groeien.”

Vooruitkijken met iKapitein

Wesley’s ondernemersreis, van één sloep tot een groeiend bedrijf, is niet zonder hobbels geweest. „Het begon al met het vinden van een ligplaats. In de eerste anderhalf jaar stond mijn boot in een jachthaven die een uur varen was. Maar ik ben altijd blijven volhouden, want ik geloof in mijn missie.”

Met plannen voor verdere groei kijkt Wesley positief naar de toekomst. „We zitten nu op 160 procent van onze crowdfunding, en mensen kunnen nog drie dagen meedoen om samen van de onderstroom naar de hoofdstroom te varen. Dit is pas het begin.”

iKapitein | Met iKapitein zet oprichter en eigenaar Wesley dos Santos koers naar groei.