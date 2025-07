Frederik mikt op 30.000 bezoekers met kunstmatige surfgolf in Amsterdam: ‘Langgekoesterde droom’

Een drijvende kas die surfen met waterzuivering combineert. Dat is het plan van ondernemer Frederik van Os. In Amsterdam-Noord wil hij Surf Pill maken: een surfbaai met kunstmatige, perfecte golven. Het is nog niet zeker dat het dáár gaat gebeuren, maar hij is ervan overtuigd dat zijn idee er gaat komen. Aanvragen uit het buitenland zijn er al.

Jarenlang werkte Frederik voor Heineken in Congo en Nigeria. ,,Het waren ondernemende functies, waar ik verantwoordelijk was voor zowel de sales als de productie.” Hier werd ook zijn liefde voor surfen aangewakkerd. ,,Ik weet nog goed dat ik de eerste keer met een surfboard op het strand van Lagos liep. De mensen dachten dat het een vliegtuigonderdeel was.” Terug in Nederland dacht hij na over hoe hij surfen naar Amsterdam kon brengen. ,,Tien jaar geleden maakte ik al een Google Earth-kaart waar ik pinnetjes plaatste met mogelijke locaties in Amsterdam voor een surflocatie. Het is een langgekoesterde droom van me.”

Drijvende surfkas is jaarrond open

Nederland is geen land dat bekendstaat om de grote golven. Daarom kwam hij op het idee om een drijvende ‘surfkas’ te realiseren die surfen met waterzuivering combineert. Het water circuleert binnen het platform via een zuiveringssysteem dat het zuurstofgehalte verhoogt en de groei van waterplanten stimuleert. Tegelijk verlaagt het systeem de kans op blauwalg en E. coli.

Er wordt gewerkt met een ‘staande golf’ waarbij de surfer op één plek blijft surfen terwijl het water beweegt. Het semi-gesloten kasontwerp zorgt voor weinig geluidsoverlast en maakt jaarrond gebruik mogelijk. Een duurzame onderneming dus. De surfplek draagt zo bij aan schoon water, een groot verschil als je kijkt naar andere surflocaties in steden.

30.000 bezoekers per jaar voor Surf Pill

Frederik werkt samen met een bedrijf uit Nieuw Zeeland dat de staande-golftechnologie levert. Ook werkt hij met een Nederlands bureaus voor het ontwerp van het drijvende platform en leveren van de zuiveringscomponenten. Voor het ontwerp heeft Frederik patent aangevraagd. De ondernemer heeft zijn eigen geld erin gestoken, hoeveel zegt hij niet, en is bezig met het aanvragen van subsidies. Er moet uiteindelijk ook geld worden verdiend, en dat wil Frederik realiseren met de kaartverkoop.

Het project is al rendabel bij een bezetting van zo’n vijftig procent Frederik van Os Surf Pill

„We willen net onder de prijs van bijvoorbeeld onze collega’s in Rotterdam liggen (ongeveer 50 euro per les, red). Per sessie kunnen acht mensen surfen, met dagelijks zo’n tien sessies. Dat komt neer op ongeveer 30.000 boekbare plekken per jaar. Door de prijs bewust laag te houden, willen we surfen toegankelijk maken voor een breed publiek. Het project is al rendabel bij een bezetting van zo’n vijftig procent. Dat is mogelijk dankzij het compacte, energiezuinige ontwerp en de relatief lage onderhoudskosten. We mikken op een terugverdientijd van drie tot vier jaar. Daarmee is het niet alleen haalbaar in Amsterdam, maar ook interessant voor andere steden.”

Er zijn dus al aanvragen uit andere steden, zoals Hamburg en Londen. „Dit plan is geschikt voor alle steden die verbonden zijn aan het water. Maar mijn motto is: dream big, but act small. De focus is nu volledig op Amsterdam-Noord.”

Frederik van Os bij de plek waar Surf Pill moet komen. Foto: eigen beeld

Plan voor Surf Pill in stroomversnelling

Want door de pitchwedstrijd Amsterdam Doet Mee is zijn plan in een stroomversnelling gekomen. Amsterdammers kunnen stemmen op ideeën voor de invulling van de Johan van Hasseltboulevard in Amsterdam-Noord. Bijna 1400 bewoners van de hoofdstad stemden voor zijn plan, enkele tientallen tegen. 31 juli eindigt de stemronde. En dan?

„Na de zomer stelt de gemeente een projectgroep samen van bewoners en experts. Die groep werkt het uiteindelijke ontwerp uit voor het gebied langs het kanaal, het zogeheten ruimtelijk raamwerk. Daarbij geldt de publiekssteun als belangrijke input. Ideeën met veel draagvlak krijgen een gegarandeerde plek aan tafel en worden waar mogelijk onderdeel van het definitieve plan. Surf Pill heeft met zijn grote aantal stemmen dus een sterke uitgangspositie.” Het duurt anderhalf tot twee jaar om de drijvende surf kas aan te leggen.

De Surf Pill gaat er komen, daar ben ik honderd procent van overtuigd Frederik van Os Suf Pill

Mocht de realisatie van Surf Pill niet doorgaan in Amsterdam-Noord, dan gaat Frederik voor een andere locatie. Er staan immers nog genoeg pins in zijn Google Maps-kaart. ,,De Surf Pill gaat er komen, daar ben ik honderd procent van overtuigd.”

