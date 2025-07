Geen ervaring in mode, geen investeerders, wel een idee. En dat idee bleek sterk genoeg om Laurien Engelman en Niels Drent in twee jaar tijd van de koffietafel naar Paris Fashion Week te brengen. Met kledingmerk LEND wil het duo golfend Nederland veroveren.

Zonder ervaring startten Laurien en Niels eigen merk in golfkleding: ‘Dit idee was té goed’

Twee jaar geleden sprongen Laurien Engelman en Niels Drent samen in het diepe toen ze hun eigen modelabel begonnen. En niet zomaar een modemerk. LEND draait om fashion én golf. Een combinatie die niet zo logisch blijkt. ,,Op een dag kwam ik thuis van de golfbaan en zat Laurien met mijn vrouw koffie te drinken”, vertelt Niels. ,,Wat is golfkleding toch saai”, riep ik gefrustreerd. En tegen Laurien: ,,Zullen we samen een golfkledingmerk beginnen?” En tot Niels’ verbazing zei ze meteen volmondig ‘ja’.

Dit idee was gewoon té goed om nee tegen te zeggen Laurien Engelman LEND

Het begin was dan misschien simpel, de rest was dat zeker niet. Laurien: „Ik heb altijd gezegd: begin niet aan een eigen modemerk. Want het gaat niet lukken. Je hebt zoveel slagkracht nodig. Zo’n lange adem, zoveel geld. En er zijn al zoveel merken. Hoe ga je je onderscheiden? Wat ga je toevoegen? Maar dit idee was gewoon té goed om nee tegen te zeggen.”

De 2025-collectie Foto: LEND

LEND begon aan eettafel

En Laurien kan het weten. Na een jaartje Schoevers en een studie Business en Management in Utrecht („Vooral gekozen omdat ik veel naar het buitenland kon”) kwam ze bij een reclamebureau terecht. Daar werd ze behoorlijk ‘ontgroend’ wat betreft de work hard, play hard-cultuur, vertelt ze. „Hoewel ik er vaak aan twijfelde hoe druk iedereen het écht had en of niet iedereen maar deed alsof.” Het was niet helemaal haar ding, totdat ze bij een van hun klanten terechtkwam: Nike. Niet alleen vond ze daar de sfeer fantastisch, ook maakte ze er kennis met de modewereld. Al snel volgde een baan bij Tommy Hilfiger, waar ze zich in vijftien jaar tijd opwerkte van product assistant tot merchandising manager.

Het carrièrepad van Niels lijkt in bijna niets op dat van zijn zakenpartner. Na vele ‘omzwervingen’ (zoals een onafgemaakte studie Bedrijfskunde en de Kunstacademie) studeerde hij af als docent Nederlands. „Naast mijn werk als docent ben ik altijd ondernemend en creatief bezig geweest. Foodtrucks, stickers en T-shirts ontwerpen: ik was altijd bezig.”

Naast mijn werk als docent ben ik altijd ondernemend en creatief bezig geweest Niels Drent LEND

En toen kwam corona. Voor Laurien hét moment om een pauze te nemen. „Inmiddels was ik drie kinderen verder, had mijn man een eigen bedrijf en was ik helemaal klaar met elke dag in de file staan.” Ook had ze het gevoel tekort te schieten, zowel thuis als op de werkvloer. Nooit was het genoeg. Het was tijd voor iets anders. „Ik wilde me even focussen op mijn gezin. Bovendien is het heel leuk om hard te werken en voor je baan veel te reizen, maar na vijftig keer Hongkong heb je dat ook wel gezien.”

En Niels? Die had eindelijk weer tijd voor zijn oude hobby: golf. Of verslaving, zoals hij het zelf noemt. Dat moment aan de eettafel betekende een nieuw begin. Impulsief, maar het voelde meteen goed.

‘Dat doen we wel even’

Altijd een kraagje, altijd dezelfde kleuren – wit, zwart, navy en groen – altijd dezelfde snit en materialen. Dat kan echt anders. Maar dat betekent niet dat Laurien en Niels de golf-etiquette niet serieus nemen. „We willen niet rebels zijn. Dat vinden we flauw. Van ons hoeven golfers heus geen spijkerbroek of hoodies te gaan dragen. Tradities en etiquette zijn in deze sport belangrijk. Dat maakt het juist leuk en bijzonder.”

We kwamen er snel achter dat het toch wel een ander verhaal is wanneer er geen Tommy Hilfiger achter je naam staat Laurien Engelman LEND

De tradities en regels omarmen dus, maar tegelijkertijd vernieuwen. Dat betekent fellere kleuren, een sweatshirt maar dan met kraagje, een polo maar dan gebreid of met een opvallende print. „Het mag allemaal wel wat meer ‘fashion’”, zegt Niels. De kleding is dan ook niet bedoeld voor alleen op de golfbaan. Laurien: „We zijn geen performance-merk, daar zijn er al zoveel van. Wat wij doen, dat bestond nog niet.”

Of in elk geval niet in Nederland. In Amerika en Azië dringt modieuze kleding wel langzaam de golfclubs binnen. Maar Nederland moet er nog erg aan wennen, merkt het duo. Het hebben van een lange adem blijft een must. En dat viel Niels even tegen. „Ik had geen benul van deze wereld en dacht: dat doen we wel even.” Laurien was “zeker niet naïef”, maar dacht dat ze via haar contacten wel makkelijk binnen zou komen. „Maar we kwamen er snel achter dat het toch wel een ander verhaal is wanneer er geen Tommy Hilfiger achter je naam staat. En je niet honderdduizenden maar duizend kledingstukken wilt laten produceren.”

LEND wil zich overal laten zien

Maar ze gaven niet op. En geven alles. Al hun investeringen komen uit eigen zak en Niels zei al in de eerste maand zijn baan op. „Een eigen bedrijf beginnen vraagt al je tijd. Dit kun je er niet even bij doen. Ondernemen doe je 24/7.” In 2023 ging de website live. Opnieuw dacht hij dat dit wel het begin zou zijn van het succes. En opnieuw kwam hij erachter dat ondernemen zo niet werkt. „Mijn moeder deed een bestelling. Mijn vader, nog wat vrienden, en toen lag het een beetje stil. Hoezo gaat het zo langzaam, dacht ik. Is ons bedrijf nu mislukt of niet?” Maar Laurien kon hem geruststellen. Ondernemen gaat langzaam, wist zij. Maar zolang er groei is, komt het goed.

Tijdens het lanceringsfeestje kreeg het duo een goede fles champagne cadeau. Maar die champagne is nog steeds niet open. Niet omdat er niks te vieren valt, maar omdat de doelen steeds naar boven worden bijgesteld. Eerst wilden ze een bestelling van iemand die ze niet kenden. Toen een order uit het buitenland. Daarna: in één fysieke winkel liggen. En toen in vijf.

Een eigen bedrijf beginnen vraagt al je tijd. Dit kun je er niet even bij doen. Ondernemen doe je 24/7 Niels Drent LEND

Dat is allemaal gelukt. Dit voorjaar waren ze zelfs een van de brands tijdens de pop-up showroom Paris Golf Gallery tijdens de Fashion Week in Parijs. Laurien: „Onze strategie is te proberen overal bij te zijn en ons te laten zien. In winkels, op beurzen en op de golfbaan zelf. Veel mensen zeggen dat we meer geld moeten stoppen in online marketing, maar dat is zoveel minder tastbaar.” En veel minder leuk, voegt Niels eraan toe.

De 2025-collectie Foto: LEND

Vooral de polo’s zijn nu populair

Inmiddels hebben ze al hun vierde collectie gelanceerd. Ze zijn al toe aan Hole 4. Niels: „Onze kleding moet duurzaam zijn. Een stuk uit de collectie Hole 1 moet ook nog bij Hole 10 passen. Tijdloze stukken, dat is waar we voor gaan.” Vooral de gebreide polo’s uit de laatste collectie zijn nu populair.

Naast een steeds grotere en succesvollere collectie is de relatie tussen de ondernemers uitgegroeid van kennissen tot hechte zakenpartners. „Ik zie Niels soms vaker dan mijn eigen gezin”, zegt Laurien. De eerste jaren voelden als “peddelen, peddelen en nog eens peddelen”, zegt Niels. „Maar inmiddels zijn we nu echt aan het surfen. Of golfen, moet ik natuurlijk zeggen. Het is ons gelukt.” Toch blijft die champagne nog even staan.