Al zes jaar is hij bezig, maar Ronald Schoonrok is nu bijna zover dat hij een eerste demonstratiemodel van zijn YSKI One, een eenpersoons elektrische auto, kan bouwen. „We komen nog 30.000 euro te kort.”

Via een oproep op onder meer LinkedIn en de eigen website worden investeerders gezocht om het project van startup YKSI - een nieuw soort elektrische auto - de volgende fase in te helpen. Die bestaat uit het bouwen van een demonstrator, in feite een buizenframe met alle techniek erin.

„Daarmee kunnen we gaan testen”, legt initiatiefnemer Ronald Schoonrok uit. „Dat is niet alleen de aandrijflijn maar ook het kantelsysteem wat deze auto eveneens uniek maakt. In bochten kan de koets namelijk tot 20 graden kantelen voor een betere koersvastheid in de bocht. Of die theorie ook in de praktijk werkt, gaan we uitproberen op vliegveld Twenthe.”

YKSI frame. Foto: YKSI

Bovendien geeft zo’n demonstrator een beter beeld van hoe de YKSI eruit gaat zien en hoe hij rijdt. Dat moet hopelijk andere investeerders over de brug trekken om het bedrijf vooruit te helpen. Want na de 30 duizend euro is er één miljoen nodig om een volwaardig prototype te maken met de carrosserie zoals hij nu enkel nog digitaal bestaat.

„Voor die 30.000 euro hopen we op investeringen van bedrijven die baat hebben bij ons initiatief doordat ze betrokken kunnen zijn bij de levering van onderdelen, de ontwikkeling of de productie. Daarnaast zijn er wellicht particulieren die de YKSI One een warm hart toedragen.”

Al interesse voor YKSI uit zakelijke markt

Als die eerste demonstrator er eenmaal is, verwacht Ronald Schoonrok dat de stap naar het binnenhalen van één miljoen euro makkelijker gaat worden. „Dan hebben we iets tastbaars om te laten zien waardoor we hopelijk ook subsidies van overheden kunnen krijgen. Die hebben we al deels gehad om het hele project op gang te helpen maar er zijn meer potjes. En als er partijen uit de zakelijke markt instappen die al interesse hebben getoond, kunnen we ook het complete prototype gaan bouwen.”

Ook dan is YKSI er nog niet want naar verwachting is men nog vier jaar bezig met ontwikkelen voordat de eerste auto daadwerkelijk in productie gaat. Daarvoor is nog eens 50 miljoen nodig die van overheden wereldwijd moet komen, of van grote investeringsmaatschappijen of misschien wel uit de auto industrie zelf.

Ronald sluit niets uit. Wel is hij zo reëel om te stellen dat juist het rondkrijgen van die financiering het grootste struikelblok vormt voor het productierijp maken van de YKSI One. Daarbij speelt ook de toestand in de wereld een belangrijke rol. Wie durft het aan om nu nog met zo’n startup in zee te gaan? Als laatste is er nog het fysiek kunnen opstarten van de productie.

YKSI One. Foto: YKSI

Een echte auto en geen brommobiel

„Ik hoop dat we de YKSI kunnen gaan bouwen bij VDL in Born”, zegt Ronald. „We denken aan zo’n 4500 exemplaren in het eerste jaar, maar we willen groeien naar 50.000 stuks per jaar. Dat lijkt veel, echter we willen de YKSI One gaan leveren in heel Europa maar bijvoorbeeld ook in Amerika. Vandaar dat we er bewust voor gekozen hebben om er een echte auto van te maken. Dat is wel veel moeilijker dan het ontwikkelen van een brommobiel maar je markt is ook veel groter.”

Ook volop kansen voor de YKSI One

De huidige tijd biedt ook kansen volgens Ronald: „Steeds meer jongeren zijn alleen. Die hebben geen grote auto nodig. Of maken liever gebruik van een deelauto. Juist uit die hoek komt nu veel belangstelling voor onze compacte eenpersoons auto.”

Dan is er nog de steeds beperktere ruimte voor stedelijke ontwikkeling waardoor er minder plek is voor de auto. Net als in Japan zou het zo kunnen zijn dat er in de toekomst alleen parkeerplaatsen komen voor echt compacte auto’s. „Daar past onze YKSI One met zijn bescheiden lengte en minimale breedte uitstekend in.”