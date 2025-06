Remy wil met Chateau Amsterdam nummer 1 wijnmerk worden: ‘De wijnmarkt mist sterke merken’

Remy Harrewijn, oprichter van Chateau Amsterdam, heeft grote ambities: hij wil van zijn stadswijnmakerij het eerste echte wijnmerk van Nederland maken. In De Ondernemer Live vertelt hij over zijn reis, de uitdagingen van de competitieve markt en hoe hij met een nieuwe investeringsronde verdere groei beoogt.

Lees verder onder de advertentie

„Onze ontstaansgeschiedenis gaat echt over een passie voor wijn”, begint Remy Harrewijn. Chateau Amsterdam is een stadswijnmakerij waarin Remy, samen met zijn vader Jos, druiven uit heel Europa importeert en die in Amsterdam tot wijn verwerkt.

„Mensen zagen wat we in onze loods aan het IJ deden, kwamen naar binnen, wilden meedoen, wilden het opdrinken en vieren. Dat gaf ons de moed en de vleugels om te kijken hoe we dit groter konden maken.”

Lees ook: Anderhalf miljoen financiering voor ‘urban winery’ Chateau Amsterdam

Lees verder onder de advertentie

Chateau Amsterdam zit in een competitieve markt

Inmiddels is Chateau Amsterdam uitgegroeid tot een echte stadswijnmakerij met een winery in Amsterdam-Noord waar jaarlijks 20.000 flessen geproduceerd worden. Zelfs KLM schenkt hun wijnen in de businessclass. Maar die ondernemersreis ging niet zonder slag of stoot.

Remy erkent dat de wijnmarkt een harde wereld is. „Het is een grote markt die enigszins krimpt, met veel spelers en een dynamiek die in Nederland anders is dan in andere Europese landen”, zegt hij. Toch ziet hij een unieke kans: de afwezigheid van sterke wijnmerken. „Noem mij tien wijnmerken; waarschijnlijk lukt het je niet. In chocola en bier hebben we dat wel, maar in de wijnmarkt is er een merkloos landschap. Daar willen wij verandering in brengen.”

Noem mij tien wijnmerken; waarschijnlijk lukt het je niet. In chocola en bier hebben we dat wel Remy Harrewijn

Om die slag te kunnen maken, heeft Chateau Amsterdam een investeringsronde van 1,8 miljoen euro geopend. Remy legt uit: „Met deze funding willen we ons product onderdeel maken van de Nederlandse cultuur. We willen van makers een merk worden.”

Lees verder onder de advertentie

Van project naar strategie: de volgende groeifas

Hoewel Chateau Amsterdam sinds 2017 een stevige basis heeft gelegd, is de onderneming volgens Remy nog volop in ontwikkeling. „We hebben veel tijd en energie geïnvesteerd om ons product goed te krijgen en zijn inmiddels verhuisd naar een grotere locatie. Ook hebben we een proeflokaal en restaurant geopend. Die stappen kosten tijd en moeten hun plek vinden. Nu pas zijn we echt toegekomen aan marketing en sales”, reflecteert hij.

In de volgende fase gaat het vooral om actief klanten werven en slimme keuzes maken in met wie ze werken. „Eerder kwamen klanten vaak naar ons toe. Nu gaan wij actief de markt op en zoeken klanten die we ook over tien jaar voor ons zien. Zo kunnen we samen groeien”, zegt hij.

We willen dat Nederland zijn mooie, intieme en bijzondere momenten viert met een glas Chateau Amsterdam Remy Harrewijn

Onderweg met Chateau Amsterdam kreeg Remy te maken met de nodige hobbels. Zijn belangrijkste les? Focus. „Niet te snel verschillende dingen doen. Het was best intens om naast wijn maken ook een restaurant te starten. Dat zou ik nu in een andere dynamiek doen”, geeft hij toe. Ook vindt hij het belangrijk dat het team goed op elkaar is ingespeeld: „Het is ingewikkeld om in een organisatie met verschillende disciplines één gezamenlijk doel te behouden. Maar het is cruciaal voor succes.”

Lees verder onder de advertentie

Van wijnmaker naar het nummer één wijnmerk

Remy’s droom is duidelijk: Chateau Amsterdam moet het eerste wijnmerk van Nederland worden. „We willen dat Nederland zijn mooie, intieme en bijzondere momenten viert met een glas Chateau Amsterdam”, zegt hij vastberaden.

Met een uniek verhaal, wijnen die al 91 punten hebben gescoord bij Decanter (internationaal wijnmagazine en -platform) en een groeiende groep van inmiddels 600 financiële supporters, lijkt Remy goed op weg. „We hebben geen boomgaard of wijngaard, maar importeren druiven uit heel Europa. Daardoor kunnen we combinaties maken die je nergens anders vindt. Dat onderscheidt ons. Maar er is meer nodig: ik wil een grotere boodschap uitdragen dan ‘dit is hele goede wijn’. Het moet een symbool worden voor verbinding en bijzondere momenten.”

Goede mensen, sterke cultuur en een scherp oog op langetermijnklanten: dat is waar we nu op inzetten Remy Harrewijn

Met de nieuwe investeringsronde hoopt Chateau Amsterdam middelen te verkrijgen om verder te groeien. Remy tot slot: „We investeren met geduld. Goede mensen, sterke cultuur en een scherp oog op langetermijnklanten: dat is waar we nu op inzetten.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Ondernemer Clemens was 15 jaar functioneel verslaafd: ‘Ik dronk dagelijks 3 flessen wijn’