In Nederland ervaart 20 procent van de werknemers stress; ziekteverzuim als gevolg hiervan kost werkgevers gemiddeld 400 euro per dag. Ubari wil met een volledig aanbod aan gepersonaliseerde zelfhulpprogramma’s dit percentage omlaag brengen. „Vooral voorkomen dat mensen hetzelfde meemaken als ik.”

Gerben Lievers bouwde eerder Team Nijhuis uit tot een toonaangevend marketingbureau dat vijf jaar op rij in de Deloitte Technology Fast 50 stond. „Door alle stress die dat kennelijk met zich meebracht, kwam ik in een burn-out terecht. Dan kom je in een nieuwe wereld met hulpverleners en therapeuten. Ik merkte vooral ook wat ik miste in die wereld. Op dat moment besloot ik hier mijn levenswerk van te maken”, vertelt Gerben in De Ondernemer Live over Ubari.

Ubari voor positieve gezondheid

Gerben ging aan de slag: „Na een jaar denken, ontwikkelen, schetsen en kijken wat er al was, zag ik de sweet spot. Een one-stop-shop voor positieve gezondheid.” Of hij gelijk door had dat het een Netflix-achtig systeem moest worden? „Nee, dat niet, maar het vuurtje was aangewakkerd. Ik wilde vooral mensen helpen om te voorkomen wat ik zelf heb meegemaakt. Ook dat je er preventief mee aan de slag kan gaan. Stress kennen we allemaal en als je niet genoeg herstelt, bouwt zich dat op totdat het lichaam of hoofd zegt: nu is het klaar.”

Ubari is bedoeld om verzuim te verlagen en werkgevers handvaten te geven Gerben Lievers Ubari

Dat idee werd Ubari, een digitaal platform dat bedrijven kopen voor hun medewerkers. „Het is bedoeld om verzuim te verlagen en werkgevers handvaten te geven. Werkgevers staan ook met hun rug tegen de muur. Ziekteverzuim en burn-outklachten gaan door het dak met alle operationele en financiële gevolgen van dien. Dus ze willen medewerkers faciliteren. Bijvoorbeeld met toegang tot ons platform waar de medewerker 100 procent anoniem met zichzelf aan de slag kan gaan.”

Persoonlijke hulp bij Ubari

Hoe werkt Ubari? „Mensen komen op het platform binnen en dan vragen we: ‘Waar heb je precies last van?’ en ‘Waar wil je volgend jaar staan?’ De een wil bijvoorbeeld afvallen en de ander heeft net een dierbare verloren en weet niet goed hoe hij met rouwwerking om moet gaan. Er is een heel breed palet aan klachten.”

Gerben gaat verder: „Als we je hebben leren kennen, wordt de content persoonlijk. Met AI verbeteren we de content. Dat doen we eveneens door feedback: Hoe gaat het met je, hoe voel je je vandaag?” Het platform kent 247 pilaren op allerlei gebieden. Van yoga tot rouwverwerking. „De content komt tot stand in samenwerking met specialisten via video, audio of tekst. Precies zoals jij het tot je wilt nemen.”

Of iemand met een burn-out zit te wachten op nog meer schermtijd, dat is de vraag. Is die misschien beter gebaat bij een flinke wandeling met het hoofd in de wind? Gerben beaamt dat: „Voordat je in beweging komt, moet er iets gebeuren. We zien dat er online veel gezocht wordt naar oplossingen. Wij bieden nu een digitale gids waar je alles kunt vinden. Het belangrijkste is altijd: doe wat je leuk vindt.”

Gerben Lievers, oprichter en eigenaar van Ubari. Foto: Ruud Voest

Eind dit jaar live met Ubari

Eind dit jaar wil Ubari de eerste bedrijven toelaten tot het platform, de belangstelling lijkt nu al groot. Een belangrijk voordeel is dat het HR ontzorgt. De medewerker doet het zelf en heeft autonomie over zijn eigen gezondheid. Het is een aanvulling op wat bedrijven al doen en het platform is 24/7 beschikbaar.

Ubari is overigens een plek in de Sahara met de meest vruchtbare grond Gerben Lievers

De belangrijkste hobbel om het platform van de grond te krijgen was funding. „We hebben twee investeringsrondes gehad waarbij we 1 miljoen euro hebben opgehaald. Maar funding blijft altijd op de agenda staan, we staan open voor meer investeerders. Daarnaast hebben we een goed team gebouwd met de beste specialisten die zich onder meer bezig kunnen houden met de techniek. Maar ook wetgeving is een belangrijk aspect. Zeker met AI moet je dat goed in de gaten houden.”

Internationaal met Ubari

Ubari heeft ook plannen om internationaal te gaan, maar dat is nog niet zo eenvoudig omdat wet- en regelgeving overal anders is. Verder is de cultuur verschillend. Hoe open durven werknemers te zijn over hun problemen? Aan de andere kant maakt de huidige techniek het juist weer eenvoudiger om zo’n digitaal platform te vertalen naar een ander land. „De ambitie is om over twee jaar in zeven landen actief te zijn en 150.000 gebruikers te hebben.”

Het nieuwe bedrijf is ontstaan uit een burn-out, maar hoe voorkom je dat je niet nog een keer een burn-out krijgt? Gerben: „Ik ben nu wat ouder en wijzer. Het hoeft niet zo groot meer, ons team is ook kleiner. Belangrijk is vooral rust en plezier. Dat proberen we ook met het platform te bereiken. Ubari is overigens een plek in de Sahara met de meest vruchtbare grond. Ofwel de sleutel voor de oplossing zit in jezelf. Wij willen je helpen de beste versie van jezelf te worden.”

