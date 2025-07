Met 50 grote vakantie- en recreatieparken in beheer en zo’n 5 parken in aanleg per jaar mag Sandee Groen zo’n beetje alle grote recreatieondernemers tot z’n klantenbestand rekenen. Dat is het resultaat van een heel duidelijke visie, vertelt Commercieel Manager Jaco Melissant: ,,We ontwerpen, tekenen, leggen aan en onderhouden. Onze opdrachtgevers hebben één aanspreekpunt, en worden blij van onze betrokkenheid en garanties op de hoogste kwaliteit.”

Hij beschrijft de werkwijze voor Sandee’s groenbeheer, speciaal voor recreatiegebieden en recreatieparken. ,,Wij zorgen er simpelweg voor dat we het regelen voor onze opdrachtgever en alle anderen die erbij betrokken zijn. Onze opdrachtgevers beheren parken met 30 tot 700 vakantiewoningen en zoeken naar een scherp aanbod op basis van goede kwaliteit. De huiseigenaren op vakantieparken vinden het belangrijk dat hun woning er netjes uitziet en goed rendeert. En de huurder of vakantievierder waardeert een mooie groene omgeving. Dat is allemaal onze taak, en het liefst op een manier dat niemand merkt dat we ermee bezig zijn.”

Onze ontwerpers en tekenaars zoeken naar innovatieve materialen en maken een plan dat jaren mee kan Jaco Melissant, Commercieel Manager

‘Opdrachtgevers zijn dol op onze innovatieve materialen’

Tegelijkertijd is Sandee Groen sterk in meer dan het beheer alleen. ,,Veel van onze opdrachtgevers zijn dol op onze innovatieve materialen. Het bamboe waarmee anderen nu naar de beurs gaan gebruiken wij al meer dan vijf jaar. Onze ontwerpers en tekenaars bedenken het zelf, zoeken daar innovatieve materialen bij en maken het plan dat jaren mee kan.” Door zelf te tekenen, aan te leggen en onderhouden komen er geen externe architecten of ingenieurs aan te pas. Dat scheelt in de kosten, waardoor er meer budget beschikbaar blijft voor kwalitatief hoogwaardige materialen. ,,Dat betaalt zich uit in kwaliteit, innovatie en een schitterend ontwerp dat recreatiegebieden en -parken de uitstraling geeft die opdrachtgevers belangrijk vinden.”

We kiezen heel bewust voor eigen tekenaars en ontwerpers, voor eigen ingenieurs en natuurlijk voor eigen hoveniers Jaco Melissant, Commercieel Manager

Van ontwerp tot onderhoud: volledige begeleiding

,,We kiezen heel bewust voor eigen tekenaars en ontwerpers, voor eigen ingenieurs en natuurlijk voor eigen hoveniers. Op die manier helpen we opdrachtgevers met alle fasen van hun project, vanaf het eerste ontwerp tot en met de aanleg en uiteindelijk het onderhoud,” vertelt Melissant. Die focus op volledige begeleiding staat centraal bij ieder nieuw project.Dat is belangrijk, omdat het bedrijf op die manier de hoogste kwaliteit kan garanderen. ,,Natuurlijk krijgen opdrachtgevers standaard minimaal een jaar garantie op alles wat we aanleggen. En sterker nog, zolang wij het onderhoud uitvoeren verlengen we die garantie jaarlijks. We mikken standaard op minimaal 10 jaar betrokkenheid bij een project. Zolang wij betrokken zijn kunnen opdrachtgevers er vanuit gaan dat het klopt, en dat ze daar zelf geen omkijken naar hebben.”

Het bedrijf steekt andersom namelijk graag de hand in eigen boezem als er iets niet zou blijken te kloppen. ,,We ontwerpen zelf, zodat we nooit hoeven te wijzen naar een architect of tekenaar die het terras ontwerpt op een plek waar de zon niet komt of beplanting plaatst waar dat zon- en windtechnisch eigenlijk niet past.” De werkwijze van Sandee garandeert dat er over iedere stap intern wordt nagedacht, om daar volledig achter te staan en zorgvuldig aan te werken. In principe hoeft een opdrachtgever slechts de tekeningen van recreatiewoningen of het gebied aan te leveren, om duidelijk te maken waar het om gaat en waar bebouwingen komen te liggen. In combinatie met de vereisten voor functionele verhardingen om bij de woningen of gebouwen te komen heeft Sandee Groen daar genoeg aan om ermee aan de slag te gaan. ,,We adviseren onze opdrachtgevers over materiaalgebruik en hoe de materialen te verwerken, over de plantsoorten en de juiste hoeveelheden, de bomen, terreinverhardingen zoals terrassen en bijvoorbeeld houtwerk, vlonders, bruggen en strandovergangen,” licht Melissant toe.

We zijn een grote speler in het groenbeheer, maar staan bekend om onze hoge persoonlijke betrokkenheid bij de projecten waar we aan werken Jaco Melissant, Commercieel Manager

Familiebedrijf met 175 medewerkers

Sandee Groen is een trots familiebedrijf, met inmiddels meer dan 175 vaste medewerkers. Het zijn tekenaars en ontwerpers, ingenieurs, hoveniers en specialisten in aanleg en onderhoud van zowel beplanting als verhardingen. Met al die eigen kennis, kunde en ervaring begeleidt het bedrijf de aanleg en het onderhoud van recreatie- en vakantieparken van begin tot eind. Melissant vertelt hoe de platte bedrijfsstructuur daaraan bijdraagt: ,,Het voelt voor ons heel normaal, maar opdrachtgevers vertellen ons vaak dat ze vooral onze korte lijnen zo waarderen. Een opdrachtgever heeft één aanspreekpunt, en wordt niet van de ene naar de andere afdeling doorgestuurd. We zijn een grote speler in het groenbeheer, maar staan bekend om onze hoge persoonlijke betrokkenheid bij de projecten waar we aan werken. Dat komt ook weer voort uit alles wat we in-huis doen, inclusief het ontwerpen en tekenen.”

Van Cadzand tot Texel en van Ameland tot Maastricht

Melissant besluit: ,,We werken onder andere voor alle gemeenten in Zeeland, voor de gemeente Den Haag en op de Veluwe. Echt groot zijn we als het gaat om recreatiegebieden en vakantieparken. Daarom zeggen we weleens gekscherend: je komt ons tegen van Cadzand tot aan Texel, en van Ameland tot aan Maastricht.”