Dinsdag in De Ondernemer Live: Circulair ondernemen in het mkb

Dinsdag tussen 11:00 en 12:00 uur duiken we in De Ondernemer Live diep in de wereld van impact en duurzaamheid. Hoe circulair is ondernemend Nederland nu echt en welke lessen trekken pioniers na tien jaar pionieren?

De status van circulair Nederland

Guido Braam, het gezicht achter Powered by Meaning, komt langs om te praten over de uitkomsten van zijn nieuwste onderzoek naar de circulaire economie. Die term hoor je tegenwoordig overal, maar in de praktijk blijkt het toch lastiger dan gedacht. Guido vertelt hoe het er nu echt voor staat met circulariteit in Nederlandse bedrijven, en ziet dat veel mkb-ondernemers nog flink worstelen met die overstap.



Door de knelpunten in kaart te brengen, kunnen ondernemers gerichter sturen op innovatie. Tijdens het gesprek gaan we dieper in op de vraag hoe de overheid en de markt elkaar kunnen vinden om het mkb het nodige zetje geven in deze verandering.

Tien jaar Instock

Naast de theoretische en cijfermatige kant van circulariteit, kijken we met Bart Roetert van Instock naar de praktijkervaring. Roetert viert een bijzonder jubileum: hij is inmiddels ruim tien jaar actief als circulair ondernemer. Wat begon als een gedurfd concept om voedselverspilling tegen te gaan, is uitgegroeid tot een gevestigde naam in de wereld van sociale ondernemingen.

Netwerken voor de toekomst bij de Impact Fair

Micha van Hoorn sluit aan om vooruit te blikken op de Impact Fair, die op 9 en 10 april plaatsvindt. Dit evenement is uitgegroeid tot een ontmoetingspunt voor iedereen die zich bezighoudt met positieve verandering in de samenleving. Micha vertelt wat bezoekers dit jaar kunnen verwachten en hoe het programma is vormgegeven om maximale verbinding te faciliteren.



