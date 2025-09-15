HP presenteert Destination Tomorrow: hét event over The Future of Work

Hoe ziet de toekomst van werk eruit in een wereld die steeds sneller verandert door technologie? Op donderdag 9 oktober organiseert HP het event Destination Tomorrow voor de antwoorden.

Het evenement biedt een blik op hoe technologie ons werk transformeert en welke stappen leiders vandaag kunnen zetten om hun organisaties klaar te stomen voor de uitdagingen van morgen.



Van cybersecurity en artificiële intelligentie tot het creëren van optimale digitale werkervaringen: het programma is ontworpen voor managers, leidinggevenden en business leaders die willen anticiperen op de razendsnelle innovaties binnen het werklandschap. Met behulp van inspirerende sprekers, interactieve sessies en concrete inzichten.



Toekomstgerichte onderwerpen en gerenommeerde sprekers

Tijdens het evenement delen experts hun visie en strategieën over de meest urgente uitdagingen binnen het werkveld. Onder de sprekers bevinden zich:

Inge Bryan, voormalig CEO van Fox-IT en cybersecurity-expert, die ingaat op hoe organisaties zich kunnen wapenen tegen de groeiende dreiging van cyberaanvallen. Wat gebeurt er als je bedrijf morgen wordt getroffen? Is jouw security-oplossing futureproof met het oog op AI en Quantum-technologie?



Pelle Aardewerk (HP Wolf Security, EMEA) en Rajendra Sitompoel (CTO HP Benelux), die verhelderende inzichten geven in hoe intelligente technologieën zoals AI niet alleen beheersbaar blijven, maar ook écht waarde toevoegen aan organisaties.

Technologie en werkgeluk: een nieuwe balans

Naast technische vraagstukken staat ook het welzijn van werknemers centraal. Hoe kan technologie bijdragen aan meer autonomie, flexibiliteit en verbinding binnen teams? Wat verwacht Gen-Z van hun werkgever en hoe verschilt dat van andere generaties?



Tijdens interactieve sessies worden onderwerpen zoals hybride werken, intuïtieve devices en goed functionerende vergaderruimtes besproken – essentiële elementen die bijdragen aan werkgeluk en productiviteit.





