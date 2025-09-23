Vijf vrouwelijke ondernemers strijden om BWNL Award 2025: ‘Stuk voor stuk krachtige verhalen’

De spanning stijgt: de vijf finalisten voor de BWNL Award 2025 zijn bekend. Uit meer dan 2.600 stemmen kwamen Carolina Bongers, Laila Moussa, Eefke Verhagen, Sanne Melching en Mandy Ladan als favorieten naar voren. In november beslist de jury wie zich winnares mag noemen.

De BWNL Award is dé prijs voor vrouwelijke ondernemers die laten zien hoe ambitie en maatschappelijke impact samenkomen. Uit ruim 2600 stemmen zijn vijf finalisten gekozen. De jury beoordeelt hen de komende weken op hun ondernemersverhaal en de zichtbare resultaten die zij met hun bedrijf of stichting bereiken.

De jury let op zes vaste criteria: maatschappelijke relevantie (25 procent), inspirerend leiderschap (20 procent), zichtbare impact (20 procent), innovatie en moed (15 procent), duurzaamheid van de impact (10 procent) en het persoonlijke verhaal (10 procent).

„Met deze finalisten zien we vijf heel verschillende, maar stuk voor stuk krachtige verhalen”, aldus zegt de organisatie. „Ze laten zien dat ondernemerschap niet alleen draait om winst, maar ook om bijdragen aan de samenleving.”

Business Growth Live

De winnares wordt bekendgemaakt tijdens Business Growth Live, op 4 november in Amsterdam. Het evenement staat in het teken van verbinding en groei, met een programma dat verder gaat dan inspirerende verhalen alleen. Bezoekers krijgen praktische tools om hun bedrijf te laten groeien en volop gelegenheid met andere ondernemers in gesprek te gaan.

Veel vrouwelijke ondernemers smeden hun plannen aan de keukentafel, maar missen soms het sparren met gelijkgestemden

Naast de uitreiking van de BWNL Award biedt Business Growth Live een line-up van sprekers die openhartig hun successen en tegenslagen delen. Daarmee wil de organisatie afrekenen met het idee dat ondernemen vooral een soloreis is. „We weten dat veel vrouwelijke ondernemers aan de keukentafel hun plannen smeden, maar soms het sparren met gelijkgestemden missen. Dit event geeft precies die kans: echte verhalen, echte verbinding en inzichten die je direct kunt toepassen.”

Voor de finalisten staat er meer op het spel dan alleen een titel. De BWNL Award geeft hen extra zichtbaarheid, erkenning en een podium om hun verhaal verder te brengen. Welke onderneemster straks met de award naar huis gaat, blijft nog even spannend. Eén ding is zeker: op 4 november staat vrouwelijk ondernemerschap volop in de schijnwerpers.

