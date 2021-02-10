Kijkshop.nl start verkoop boeketten en versproducten

Goede timing: in aanloop naar Valentijnsdag begint kijkshop.nl met de verkoop boeketten. Naast de droogbloemen, kamer- en buitenplanten en decoratiematerialen start kijkshop.nl binnenkort ook de verkoop van delicatessen, waaronder vlees en vis van horecakwaliteit.

,,Met Valentijnsdag in zicht is dit hét moment om een nieuwe productcategorie voor het perfecte Valentijnscadeau te introduceren", vertelt Kijkshop-ceo Konrad van den Bosch. ,,Want naast de productcategorieën parfum, beauty en drank zijn er nu dus ook bloemen in de webshop verkrijgbaar. En dat in samenwerking met Summaflor, onderdeel van Floral Trade Group,



De boeketten op kijkshop.nl zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en worden binnen een dag thuisbezorgd. Hierdoor weten consumenten zeker dat zij verse bloemen in huis halen of cadeau doen.



FLOWR is in 2016 gelanceerd in Denemarken en uitgegroeid tot een unieke aanbieder van exclusieve boeketten. De combinatie van Scandinavisch design en Nederlandse kwaliteit maken de boeketten tot een succes. De boeketten van FLOWR worden direct vanaf de veiling in stevige kartonnen dozen vervoerd. Natuurlijk met voldoende water en handige tips over hoe het boeket zo lang mogelijk mooi gehouden kan worden.

De partner van kijkshop.nl, Summaflor, is dé Europese retailpartner op het gebied van bloemen en planten. Als gespecialiseerde dienstverlener in sierteeltproducten, zetten zij zich in voor een klanttevredenheid op topniveau.

