Duncan Wardle werkte vijfentwintig jaar bij The Walt Disney Company, waarbij hij opklom van ‘event marketeer‘ naar Vice President of Innovation & Creativity. In die rol was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van tientallen innovaties waarmee hij Disney’s ‘customer experience’ naar absolute wereldtop bracht. Op 25 januari deelt hij zijn beste denktechnieken in een bijzondere masterclass, een interactieve en innovatieve digitale productie van topniveau waaraan je actief kunt deelnemen en zelf vragen kunt stellen.
In de podcast (hierboven te beluisteren, deels in het Engels) vertelt de innovatiepionier over de masterclass, maar onder meer ook over ondernemerschap in ons land, over hoe grote winkelcentra zouden moet doen en denken, en de opkomst van streaming platforms.
Meedoen aan dit bijzondere event met Duncan Wardle? Meld je snel via deze link aan voor de masterclass.
Programma 25 januari:
Tijd: 15.00 – 19.00 uur
Moderator: Diana Matroos
Deze digitale masterclass is volledig in het Engels
15.00 Your 8 Creative Behaviors
Leer je ‘creative intelligence’ maximaal te boosten.
17.00 These 5 innovation tools work
Ontdek 5 innovatieve denktechnieken om meteen in te zetten
18.30 Back at the office
Slimme manieren om je baas en collega’s te overtuigen
De masterclass eindigt om 19.00 uur. Deelnameprijs: € 395,- (excl. BTW).
