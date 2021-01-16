Duncan Wardle, innovatiepionier - en dat zou in hoofdletters geschreven mogen worden. Ruim vijfentwintig jaar werkte hij als hoofd innovatie bij Disney en Pixar. Als iemand kan vertellen hoe op telkens weer nieuwe, creatieve ideeën te komen en je innovatief kunt denken voor het vinden van slimme oplossingen, is hij het. In deze podcast bellen we met Duncan Wardle over de digitale masterclass Innovatief Denken (25 januari).

Masterclass: hoe Disney- en Pixar-icoon Duncan Wardle ons (weer) innovatief leert denken

Duncan Wardle werkte vijfentwintig jaar bij The Walt Disney Company, waarbij hij opklom van ‘event marketeer‘ naar Vice President of Innovation & Creativity. In die rol was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van tientallen innovaties waarmee hij Disney’s ‘customer experience’ naar absolute wereldtop bracht. Op 25 januari deelt hij zijn beste denktechnieken in een bijzondere masterclass, een interactieve en innovatieve digitale productie van topniveau waaraan je actief kunt deelnemen en zelf vragen kunt stellen.

In de podcast (hierboven te beluisteren, deels in het Engels) vertelt de innovatiepionier over de masterclass, maar onder meer ook over ondernemerschap in ons land, over hoe grote winkelcentra zouden moet doen en denken, en de opkomst van streaming platforms.



Meedoen aan dit bijzondere event met Duncan Wardle? Meld je snel via deze link aan voor de masterclass.

Programma 25 januari:

Tijd: 15.00 – 19.00 uur

Moderator: Diana Matroos

Deze digitale masterclass is volledig in het Engels

15.00 Your 8 Creative Behaviors

Leer je ‘creative intelligence’ maximaal te boosten.

17.00 These 5 innovation tools work

Ontdek 5 innovatieve denktechnieken om meteen in te zetten

18.30 Back at the office

Slimme manieren om je baas en collega’s te overtuigen

De masterclass eindigt om 19.00 uur. Deelnameprijs: € 395,- (excl. BTW).



