Afgelopen week presenteerden Maurice en Roel van der Ende van Planetpod in aanwezigheid van tweehonderd klanten hun eerste thuisbatterij. De batterij van de broers onderscheidt zich van andere aanbieders door de Nederlandse productie en AI waarmee de zelf opgewekte energie slim gebruikt en verkocht kan worden. „In 2026 willen we meer dan 1.000 thuisbatterijen per jaar produceren om te kunnen opboksen tegen concurrenten.”

De ondernemende broers hadden zeven jaar geleden een vergelijkingssite voor elektrische auto’s. Maurice vertelt: „We kwamen erachter dat de energieopslag in Nederland erg achterloopt. Er bestonden nog geen slimme en compacte thuisbatterijen. Je had ze alleen waarmee je energie kon opslaan. Er was een gat in de markt. Daarom besloten we de stoute schoenen aan te trekken en zelf dit op te zetten.” De kennis hadden de broers in ieder geval al. Roel volgde een opleiding als technical engineer, Maurice commerciële economie en hun vader heeft een bedrijf in warmtepompen. „Een goede combinatie, we vullen elkaar goed aan”, lacht Maurice.



Roel en Maurice nemen klant mee in het proces

Van hun vorige bedrijf leerden Roel en Maurice dat het belangrijk is om de klanten mee te nemen in de productie. „We hadden onze doelgroep al binnen. Mensen met een elektrische auto zijn vaak geïnteresseerd in andere vormen van duurzame energie. We zijn hen gaan interviewen. Waar hebben ze behoefte aan, wat vinden ze belangrijk in een thuisbatterij?” Daar kwam uit dat het belangrijk werd gevonden dat de batterij compact was, slim en veilig.

Op basis van deze behoeften zijn de broers gaan ontwerpen. In april vorig jaar werd het eerste prototype onthuld. De Planetpod is compact: waar de omvormer die bij andere leveranciers een los apparaat is, is de batterij van Roel en Maurice alles in één. Er is een blussysteem ingebouwd, mocht het apparaat oververhit raken. En de thuisbatterij is slim. Met behulp van AI kan het energieverbruik van een huis worden voorspeld op basis van het weer, het eerdere verbruik in het huis en de energieprijzen. „De Planetpod kan nagaan wanneer de beste tijd is om op te laden en te ontladen. Handelen in energie is bovendien mogelijk met elke dynamische energieleverancier. De terugleverheffingen op zonnepanelen worden hiermee vermeden. Zo kun je de Planetpod zien als een trading bot. Je verdient zo’n 3 euro per dag en bespaart op jaarbasis 1.000 euro.” De thuisbatterij kost 5.590 euro, exclusief btw. De btw is terug te krijgen van de Belastingdienst.

Monteurs dachten mee over de ontwikkeling van de batterij. „Onze batterij is binnen een uur geïnstalleerd doordat het een gemakkelijk wallframe is, dat je zo kan inklikken. Normaal is een monteur al snel een halve dag bezig met het installeren van een thuisbatterij.”

Het ontwikkelen van de batterij kostte natuurlijk flink wat vermogen. Daarvoor zijn investeringen opgehaald bij enkele angel investors. „Het zijn oud-ondernemers die hun geld en kennis met ons delen. Denk aan een advocaat, iemand in de marketing en iemand uit de techniek. We zijn heel blij dat ze met ons mee kunnen denken.”

Van 400 naar meer dan 1.000 batterijen per jaar produceren

Afgelopen week presenteerden de broers de batterij aan het publiek. Er waren zo’n 200 klanten aanwezig. „Dit eerste half jaar willen we 400 batterijen maken. Er waren 325 pre-orders geplaatst. Onze eerste klanten zijn meteen onze ambassadeurs. We moeten het nu hebben van mond-tot-mondreclame. We merken dat dat al goed werkt. Zo had een blije klant andere familieleden ook enthousiast gemaakt.”

De race is nu begonnen, lacht Maurice. „We moeten het opnemen tegen de grote jongens. Voor de marketing zijn we nu bezig met een nieuwe investeringsronde.” De grootste uitdaging voor Planetpod vormt het opschalen van de productie. „In 2026 willen we meer dan 1.000 thuisbatterijen per jaar produceren om te kunnen opboksen tegen concurrenten. Daarvoor hebben we weer nieuwe investeringen nodig, maar daar heb ik alle vertrouwen in.”

