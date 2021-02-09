Startup Kelp Blue en HAVEP gaan voor duurzaam textiel van zeewier

Kelp-zeewier kan het hele jaar rond worden geoogst, groeit razendsnel en heeft van zichzelf al vlam vertragende eigenschappen. In dit bijzondere onderwaterplantje zien de startup Kelp Blue en het Noord-Brabantse familiebedrijf HAVEP een kansrijke en vooral duurzame toekomst.

Zeewier is de laatste jaren enorm in populariteit toegenomen; van zeewierburger tot meubels en zelfs als groene vervanger voor aardgas. Dit bijzondere plantje wordt het regenwoud van de oceaan genoemd en dat is niet zonder reden. Het neemt namelijk CO2 op en ademt vervolgens zuurstof uit.

De startup Kelp Blue is momenteel bezig met opzetten van een zogeheten ‘zeewier-farm’ voor de kust van Namibië. De startup heeft in 2020 een investering van 60 miljoen dollar opgehaald om dit project te realiseren. Buiten de vele kansen op het gebied van voeding en energie, biedt kelp-zeewier ook veelbelovende kansen als grondstof voor textiele toepassingen, aldus Caroline Hooft-Slootweg, mede-oprichter van Kelp Blue. ,,Hierbij kan men denken aan medisch textiel zoals verband maar dankzij de vlam vertragende eigenschappen ook als toepassing in protective wear.”

Een circulaire toekomst wachten we niet af, die maken we zelf Richard Bryce, ceo HAVEP

Zoektocht nieuwe duurzame toepassingen textiel

De reden waarom het zeewiersoort zo’n veelbelovende toekomst heeft in de textiel is tweeledig: Het is enerzijds een zeer duurzame grondstof; kelp is een van de snelgroeiende organismen ter wereld én er is geen druppel extra water of pesticide nodig voor de teelt. Anderzijds bevat kelp cellulose materiaal net zoals tencel en viscose. Deze grondstoffen worden al jaren succesvol ingezet in de textielbranche. ,,Het proactief zoeken van nieuwe duurzame toepassingen past volledig binnen de visie van HAVEP, een circulaire toekomst wachten we niet af, die maken we zelf.” Aldus Richard Bryce, ceo van het in Goirle gevestigde familiebedrijf.

De traditionele katoenteelt ligt al jaren onder vuur mede door het hoge water- en pesticide verbruik dat hierbij komt kijken. Oplossingen zoals het Better Cotton Initiative en biologisch katoen zitten in de lift door de toenemende interesse voor duurzame materialen bij de consument. Echter is ook de aanvoer van biologisch katoen niet onuitputtelijk en moet er worden gekeken naar nieuwe, langetermijnoplossingen.

Consortium Ten Cate Fabrics, HAVEP en Kelp Blue

Samen met Ten Cate Fabrics, hebben HAVEP en Kelp Blue een consortium opgericht om deze kansen verder te onderzoeken. Onder begeleiding van Jop Blom hebben deze partijen de handen ineengeslagen om van het zeewier textiel te ontwikkelen. Door verschillende partijen uit de textiel keten samen te brengen worden alle benodigde krachten en kennis gebundeld om dit project succesvol in te zetten.

