Startup VeggiHap heeft primeur met circulaire groentepasta

Groentepastaproducent VeggiHap maakt pasta met meer dan vijftig procent circulaire groente. De startup is een crowdfunding gestart om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen en te verhuizen naar een grotere productieruimte. Het bedrijf is in 2020 gestart met de verkoop van de groentepasta en heeft zo al duizenden kilo's groenten kunnen redden van de prullenbak.

Lees verder onder de advertentie

Meer dan de helft van de samenleving komt niet aan de aanbevolen hoeveelheid groenten per dag. Daarnaast verdwijnt er jaarlijks 644 miljard ton groente en fruit in de prullenbak omdat ze niet voldoen aan onze standaarden. VeggiHap maakt pasta met meer dan vijftig procent circulaire groente.

Sean Patrick, de bedenker van de groentepasta: ,,Ons doel is om nieuwe voedselketens te bouwen waarin het gebruik van alle groenten de norm is. En natuurlijk om mensen op de allerlekkerste manier meer groenten te laten eten.”

We willen gebruiken wat de natuur ons biedt en boeren laten doen waar ze goed in zijn: op een duurzame manier samenwerken met de natuur Walter Zantinge, mede-eigenaar VeggiHap

Duurzame samenwerking met natuur

,,Standaardisatie van groente in kleur, soort of afmeting door de vraag van de markt is een toenemend probleem. Boeren krijgen niet meer de ruimte om diverse gewassen te oogsten en veel overproductie of afwijkende vormen worden weggegooid,” aldus Walter Zantinge, mede-eigenaar van VeggiHap. ,,We willen gebruiken wat de natuur ons biedt en boeren laten doen waar ze goed in zijn: op een duurzame manier samenwerken met de natuur. En natuurlijk is meer variatie op ons bord ook goed voor ons.''

Lees verder onder de advertentie

Foto boven: Sean Patrick, Pieter van der Manden en Walter Zantinge.

Rotterdamse innovatieprijs VeggiHap

De groentepasta won in december de Rotterdamse innovatieprijs Citylab010. Inmiddels is het product beschikbaar via talloze kanalen als Pieter Pot, Crisp, Rechtstreex en speciaalzaken.

Lees verder onder de advertentie

Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen is uitbreiding nodig en is VeggiHap een crowdfunding gestart. Het doel is om minimaal 155.000 euro op te halen. Binnen een week heeft het team meer dan de helft van hun doelstelling opgehaald. Met de crowdfunding kan VeggiHap doorgroeien tot een innovatieve speler dat groente in een nieuw jasje op de markt brengt. ,,Met het uiteindelijke doel om een ware Willy Wonka-experience van de groente te bouwen voor kinderen,” aldus Pieter van der Manden.

Lees ook: Verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot: 23.000+ mensen op de wachtlijst