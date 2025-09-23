Plasticvrije missie op stoom: Shampoo Bars zoekt 400.000 euro voor sprong naar 10 miljoen bars

Zeven jaar na de start in haar eigen keuken ligt Shampoo Bars al in meer dan 300.000 badkamers. Medeoprichter Lyan Garritsen wil nu verder groeien, de retail veroveren en het merk vernieuwen met een andere naam en uitstraling. Daarvoor zoekt ze 400.000 euro via sharefunding.

„Wist je dat shampoo in een plastic fles voor meer dan 80 procent uit water bestaat?”, aldus Lyan Garritsen in De Ondernemer Live. „En dat al die flessen vervoerd worden met iets dat gewoon uit jouw douche komt? Bizar toch? Precies daarom zijn wij in 2018 begonnen met Shampoo Bars.”

Lyan en co-founder Mark Sanders ontwikkelden met hun team compacte bars die alleen werkzame ingrediënten bevatten. Geen water, geen microplastics, geen overbodige toevoegingen. „We zijn letterlijk in de keuken gestart, met een mixer en een handpers”, vertelt ze. „Nu liggen er 105 producten in meer dan 300.000 badkamers.”

We zijn letterlijk in de keuken gestart, met een mixer en een handpers Lyan Garritsen

De eerste jaren produceerde Shampoo Bars alles zelf, maar dat bleek uiteindelijk niet ideaal. „Op een gegeven moment stonden er zestien mensen in onze productielocatie. Maar we besteedden 80 procent van onze tijd aan productie, terwijl onze missie - een plasticvrije badkamer de norm maken - steeds minder aandacht kreeg”, zegt Lyan. „Toen hebben we de overstap gemaakt naar een fabriek. Een moeilijke, maar achteraf de beste keuze.”

Drie miljoen bars, negen miljoen flessen bespaard

In zeven jaar tijd verkocht Shampoo Bars ruim 3 miljoen bars. Daarmee zijn al 9 miljoen plastic flessen uitgespaard. Het grootste deel van de omzet komt nog altijd via de webshop, maar Lyan wil verder. „We willen Shampoo Bars toegankelijk maken voor de massa. De meeste mensen kopen hun shampoo nog in de drogist, dus daar moeten wij ook liggen.”

Daarvoor is meer nodig dan alleen een groter distributienetwerk. „Onze naam is nu tegelijk ook de productnaam”, legt Lyan uit. „Dat maakt het lastig om te branden. Daarom werken we aan een rebranding. Hoe die naam gaat luiden, houden we nog even geheim.”

400.000 euro via sharefunding voor Shampoo Bars

Voor die rebranding, voorraadopbouw en uitbreiding naar retail zoekt Shampoo Bars nu 400.000 euro via crowdfundingplatform Broccoli. Inmiddels is meer dan de helft toegezegd. Investeerders kunnen vanaf 500 euro instappen en ontvangen aandelen.

„Wij hebben vanaf het begin een heel trouwe community, onze Shampoo Bars Family”, zegt Lyan. „Zij denken mee met productontwikkeling en helpen onze missie te verspreiden. Sharefunding past daar perfect bij, want zo kan Shampoo Bars ook echt een beetje van hen worden.”

Sligro, Bobo, Fien en Teun

Naast de drogisterijen mikt Lyan op andere markten. „We zijn actief in de gifting, bijvoorbeeld kerstpakketten en relatiegeschenken. Sinds kort werken we samen met Sligro en leveren we producten voor de Dag van de Zorg. Ook hebben we een concept ontwikkeld voor hotels en B&B’s: kleine bars die de plastic mini-flesjes vervangen die binnenkort verboden worden.”

De Pitch Wil jij groeien? Dan gaan we dat regelen. Dat doen we met onze nieuwe kijkradiorubriek De Pitch. Elke week kan een ondernemer tijdens de uitzending van De Ondernemer Live zijn of haar plan pitchen aan toekomstige investeerders. Er is één regel: je hebt één minuut. Meer weten of je opgeven? Hier lees je meer.

Ook voor kinderen komt er een shampoolijn. „We zijn in gesprek met Van Hoorne, bekend van Fien en Teun (bekende kinderboekenpersonages, red.) en Bobo (dat blauwe konijn, red.). Daarmee willen we een baby- en kidslijn opzetten. Zo groeit een nieuwe generatie op zonder plastic flessen in de badkamer.”

Een groot deel van het opgehaalde bedrag gaat naar voorraad. „Retailers en grote bedrijven hanteren lange betaaltermijnen. Wij moeten de productie voorschieten en tegelijk voorraad opbouwen. Daar is veel kapitaal voor nodig”, zegt Lyan.

We hebben de basis op orde: winstgevend bedrijf, 60 procent terugkerende klanten en ruim 22.000 positieve reviews Lyan Garritsen

De lat ligt hoog. In 7 jaar tijd gingen er 3 miljoen bars over de toonbank, in de komende 4 jaar moeten dat er 10 miljoen worden. „We hebben de basis op orde: een winstgevend bedrijf, ruim 60 procent terugkerende klanten en meer dan 22.000 positieve reviews. Nu is het tijd om door te pakken.”

