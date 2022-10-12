Ubed zegt het matras van de toekomst in handen te hebben

De grootste uitdaging in de matrassenindustrie blijft het afvalprobleem. In Nederland alleen al worden jaarlijks ruim 1,5 miljoen matrassen afgedankt. De oorzaak: barrières als tijd, moeite en kosten voor de consument, de gemeente en de producenten zelf. Startup Ubed wil daar iets aan gaan doen.

De missie van Ubed is het geleidelijk aanpakken van het afvalprobleem in de industrie, terwijl de klant de beste nachtrust krijgt. De oplossing die de startup biedt zijn modulaire matrassen gemaakt van 100 procent recyclebare materialen én een volledig duurzame service.

Tegenwoordig wordt slechts één derde van alle weggegooide matrassen in Nederland gerecycled. Een matras dat bij het grofvuil staat wordt enkel gerecycled als het schoon en droog is, anders komt het niet eens in aanmerking voor recycling. Het overgrote deel van de matrassen dat wel gerecycled wordt krijgt een nieuw leven als minderwaardig product, ook wel bekend als downcycling.

Er wordt dan van een matras dat een vulling van schuim heeft, een judomat of isolatiemateriaal gemaakt. Sinds enkele jaren zijn er vanuit deze gedachtegang circulaire matrassen op de markt gekomen, echter blijft de consument bij deze initiatieven steeds verantwoordelijk voor de retourzending die dit proces moet opstarten.

In de ontwikkeling van ons matras hebben we alle problemen binnen de industrie meegewogen, van product tot service Wouter Simons, Ubed

Een circulaire visie die niet stopt bij het product

Het idee om een matras met een volledig circulaire visie te ontwikkelen lag al een tijd op de plank bij Eduard Zanen, oprichter van onder meer Bugaboo, en Frans de La Haye, de ontwerper het van het iconische Auping-bedframe Auronde.



Maar pas als de jonge ondernemende Wouter Simons (28) in Ubed stapt, worden de schouders er flink onder gezet en begint het idee te vliegen. ,,In de ontwikkeling van ons matras hebben we alle problemen binnen de industrie meegewogen, van product tot service'', zegt Simons.

Een matras met blijvende waarde

Het matras is het eerste dat voor de vulling enkel gebruikt maakt van hoogwaardig polyester in plaats van de traditionele schuimvulling, zo belooft de startup. Alle onderdelen van een Ubed, van de lijm tot aan de toplaag, zijn hierdoor eenvoudig te recyclen en behouden hun waarde. ,,Door de modulaire opbouw zijn onderdelen als de comfortlaag verwisselbaar, hierdoor kan Ubed de levensduur van het matras verlengen, aangezien niet ieder onderdeel in een matras even snel verslijt. Op deze manier wordt minder energie en materiaal verbruikt door de jaren heen.''



Als het matras over vele jaren klaar is, komt Ubed het matras zelf weer ophalen met behulp van herbruikbare transporthoezen om hiervan nieuwe matrassen te ontwikkelen. Simons: ,,Op deze manier garandeert Ubed de circulariteit. De consument krijgt daarbij van ons een gepaste beloning voor het inleveren van het matras. Zo worden tijd, moeite en kosten voor de consument bespaard.''

Hoe persoonlijk comfort retourzendingen moet minimaliseren

Verder is het doel van Ubed om retourzendingen tegen te gaan, omdat het één van de grote vervuilende onderdelen in de retailmarkt is. De hardheid van elk matras wordt daarom per kant samengesteld op basis van de klant zijn gewicht, lengte en favoriete slaaphouding. Simons: ,,Als het matras toch aangepast dient te worden dan kan dit gemakkelijk in de slaapkamer omdat de kern en comfortlaag modulair zijn, zo hoeft het matras niet retour gestuurd te worden.''