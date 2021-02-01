Er zijn dan minder mensen op straat dan voor de lockdown, hun sporen in de vorm van rondslingerende mondkapjes zijn alom aanwezig. Het Amsterdamse bedrijf Interall Group weet wel raad met dit straatvuil en tovert de mondkapjes om tot nieuwe producten.

Het is Maurice Stoevenbeld van promotiebedrijf Interall Group een doorn in het oog: de blauw-witte ‘wegwerpkapjes’ die de stad de afgelopen weken vervuilen. Ook beelden van andere plekken ter wereld waar de mondmaskers in het water drijven stemden hem niet vrolijk. Toen hij ook nog zorgwekkende berichten in de krant las over deze nieuwe vorm van straatvuil, besloot hij mondkapjes een nieuwe, duurzame bestemming te geven.

Als een bedrijf ons belt en vierduizend mondkapjes wil geven, zou het fijn zijn als ze ook geïnteresseerd zijn in onze laptophouders Maurice Stoevenbeld, Interall Group

Laptophouders, boekensteunen, telefoonhouders en prijsbokalen

Stoevenbeld maakt met zijn bedrijf al langer producten van gerecycled materiaal, dus hij wist wat hem te doen stond. Al zijn mondkapjes wel een uitdaging, vertelt hij in het Parool: ze zijn haast niet te recyclen. ,,De maskers kunnen niet mee met textiel doordat er plastic in zit, en voor de recycling van ‘normaal plastic’ zijn ze ook niet geschikt.”

Het bedrijf Good Plastic Company, waar Stoevenbeld mee samenwerkt, weet raad met de mondmaskers. Dit bedrijf haalt de kapjes door een shredder en smelt ze daarna om tot speciale platen. Vervolgens kan Interall Group producten van deze platen maken. Het resultaat zijn laptophouders, boekensteunen, telefoonhouders en prijsbokalen waar de stukken mondkap vaak nog in terug te vinden zijn.

Tweehonderd 'mondkapjesplaten' goed voor vierduizend producten

Het inzamelen van de mondkapjes is ook geregeld; dat wordt gedaan door afvalbedrijf De Graaf Groep. Vanaf maandag staat bij een Plus in Purmerend een bak klaar waarin mensen hun mondkapjes kwijt kunnen. Zulke bakken moeten binnenkort op meer plekken staan, waaronder een aantal Amsterdamse ziekenhuizen. Ook vermoedt Stoevenbeld dat bedrijven die mondkapjes hebben waar ze vanaf willen zich wel zullen aandienen.

Al moet het niet té storm gaan lopen met de inlevering, stelt Stoevenbeld. ,,Als een groot bedrijf ons nu belt en ons vierduizend mondkapjes wil geven, zou het fijn zijn als ze ook geïnteresseerd zijn in een partij laptophouders van ons. We moeten de spullen wel kwijt kunnen.” Stoevenbeld verwacht binnen twee weken tweehonderd platen te maken, goed voor zo’n vierduizend producten.



De producten worden door Interall Group aan grote bedrijven verkocht als promotiemateriaal, maar zijn straks ook los te verkrijgen. De spullen zijn naar verwachting vanaf eind volgende week te bestellen op de website van Product for Product, onderdeel van De Graaf Groep. Afhankelijk van de grootte, moeten de spullen tussen de 5 en 30 euro gaan kosten.