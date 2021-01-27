Voormalig stagiair loodst familiebedrijf door de crisis

Als stagiair binnenkomen en later zelf de baas worden, Joost den Otter lukte het. In 2017 werd hij directeur van Lomans Totaalinstallateur, al generaties een familiebedrijf. Hoewel hij als buitenstaander binnenkwam loodst hij het bouwbedrijf nu goed door de crisis. ,,We hadden afgelopen jaar volop werk, iets minder omzet dan in 2019, maar een mooi rendement.”

Lees verder onder de advertentie

Joost den Otter is sinds 1 januari 2017 directeur van Lomans Totaalinstallateur, schrijft AD. Hij is naar eigen zeggen ‘na drie generaties Lomans een vreemde otter in de bijt.’ Den Otter kwam in 1996 als stagiair bij Lomans, werkte er zes jaar en vervolgens tien jaar elders. Bij zijn terugkeer in 2012 sprak hij met toenmalig directeur Paul Lomans af, dat hij in 2017 het stokje over zou nemen. En zo geschiedde.

Werken in een 'enorme innovatieve sector'

Joost den Otter groeide van stagiair naar directeur. Hoe bevalt het directeurschap? ,,Heel goed. We werken met mensen, we maken echt iets en we zitten in de leukste branche die er is. Het is een enorm innovatieve sector; zo kunnen we door digitalisering als 3D-tekenen steeds sneller werken. En er is altijd reuring; PFAS, stikstof, CO2-uitstoot. Het is wel fijn dat de bouw in de huidige crisis kan doorwerken. We hadden afgelopen jaar volop werk, iets minder omzet dan in 2019, maar een mooi rendement.”



De verwachting is wel dat we ná dit jaar iets gaan merken van een economische teruggang. Daarom richten we ons vizier nu al op 2022 en 2023 Joost den Otter, directeur Lomans Totaalinstallateur

Onlangs opende Lomans het nieuwe kantoorgebouw in Capelle. Vanwaar dit nieuwe gebouw? ,,We zaten voorheen in een oud pand op een niet zichtbare plek. In Capelle willen we van 85 doorgroeien naar 200, 250 man. Het nieuwe pand beschikt over voldoende werkplekken, opleidingsruimten, een magazijn en staat op een zichtbare locatie.”

Lees verder onder de advertentie

Tegen de stroming in investeren

Ook werd afgelopen jaar een nieuwe huisstijl ontwikkeld. ,,In het begin van de coronacrisis dacht ik: wij gaan tegen de stroming in investeren. Ons nieuwe logo, nieuwe website en nieuwe bedrijfskleding zijn stoer, fris en sluiten aan bij waar we voor staan. Het hart op de goede plek en passie voor het vak.”

Lees ook: Bedrijfsopvolging binnen de familie: bij deze houthandelaar is het vanzelfsprekend

Is Lomans nog een familiebedrijf nu er geen familielid aan het roer staat? ,,Ik voel me, net als de meeste medewerkers, behoren tot de Lomans-familie. Margot en Sietske Lomans, twee dochters van Paul, werken in het bedrijf en schoonzoon Hugo Overakker is vestigingsmanager in Capelle. Ik voel het als mijn verantwoordelijkheid om het bedrijf verder te brengen en klaar te maken voor volgende generaties.”

Lees verder onder de advertentie

Personeelstekort aangepakt met Lomans Academy

Er is al jaren een tekort aan goed geschoold technisch personeel. Lomans doet er wat aan. ,,We zijn in september vorig jaar, in samenwerking met MBO Amersfoort, de Lomans Academy gestart. We leiden jongeren op voor beroepen in de installatietechniek op mbo-niveau 2 en 3; vanaf september ook op niveau 4. Ze doen vier dagen per week praktijkervaring op en krijgen één dag per week les. Onze droom is om op termijn alle functies binnen Lomans via de Academy op te leiden.”

Hoe kijkt Den Otter naar 2021? ,,Heel positief. De verwachting is wel dat we ná dit jaar iets gaan merken van een economische teruggang. Om daarop voorbereid te zijn, richten we ons vizier nu al op 2022 en 2023.”

Tekst gaat verder onder de foto van Joost den Otten. Foto: Saskia Berdenis van Berlekom

Lees verder onder de advertentie