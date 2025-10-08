Riley ging van ‘platte’ webshop naar verlichtingsprojecten bij PepsiCo en Universal: ‘Altijd met licht bezig’

Van het hoofdkantoor van Odido, Universal Music Group en PepsiCo tot het Royal Delft Museum: met bedrijfsverlichting.nl heeft Riley van Loo (31) diverse verlichtingsprojecten gerealiseerd. Maar de naam van zijn bedrijf dekte de lading niet meer: mensen associeerden bedrijfsverlichting.nl met een platte webshop. Omdat de focus de laatste jaren meer en meer op projectverlichting en projectmanagement ligt, zag zijn tweede bedrijf onlangs het levenslicht: ONN lighting.

Riley is een geboren ondernemer. Op negentienjarige leeftijd startte hij bedrijfsverlichting.nl, tijdens het eerste jaar van zijn studie bedrijfskunde in Amsterdam. Van verlichting had hij toen nog geen verstand.

„Ik ben van jongs af aan al bovengemiddeld geïnteresseerd in computers en internet en wilde graag een eigen bedrijf beginnen. Een vriend van mijn vader was fabrikant van LED verlichting. Ik vroeg of ik zijn producten via internet mocht verkopen. Dat mocht. Het leek me interessant, want het was slechts een kleine investering naast een grote afzetmarkt. Met een startkapitaal van zo’n 2.500 euro ben ik begonnen. Low key dus.”

„De verkochte producten gingen rechtstreeks van de fabrikant naar de klant, een magazijn had ik niet nodig. Wel een goed ingerichte webshop. En daar was ik best goed in. Het eerste jaar haalde ik al een omzet van 110.000 euro, terwijl ik bar weinig kosten had. Een leuk begin.’’

Meer dan een webshop voor lichten

Met bedrijfsverlichting.nl richtte de jonge ondernemer zich aanvankelijk zowel op particulieren als bedrijven. Riley pakte alles aan en verkocht aan iedereen: van particulier tot bakker en garagebedrijf dat verlichting voor een spuitcabine nodig had. Zijn oorspronkelijke idee was om meerdere geautomatiseerde webshops op te richten, maar daar is het niet van gekomen.

„Ik merkte al snel dat verlichting, met name zakelijke verlichting, vooral ook een adviesproduct is. Langzaamaan zijn we meer service gaan toevoegen, onder meer door het aannemen van een lichtadviseur die lichtplannen en berekeningen maakt. Ook begonnen we met het aanbieden van technische ondersteuning en montageservice. We werden veel meer dan een webshop en deden vooral projectverlichting voor kantoren, winkels en horecazaken.’’

Wil je dat spelletje meespelen, dan moet je zorgen dat je de goedkoopste bent, dat je goed vindbaar bent, dat je meer dan genoeg voorraad hebt Riley van Loo

Bedrijfsverlichting.nl groeide gestaag, maar de bedrijfsnaam dekte niet meer de lading. „En ik was op zoek naar een duurzamer businessmodel. Wanneer je louter webshop bent, ben je vooral een prijsvechter. Wil je dat spelletje meespelen, dan moet je zorgen dat je de goedkoopste bent, dat je goed vindbaar bent, dat je meer dan genoeg voorraad hebt. Maar er zijn altijd concurrenten die het op een van die punten beter doet. De meeste mensen zagen ons dus als webshop, terwijl de interne processen al grotendeels waren ingericht op projectverlichting. Verlichting is een adviesproduct en wij krijgen energie van het realiseren van mooie projecten. We hadden intussen supermooie referenties.’’

Rebranding of tweede bedrijf?

Riley sprak vervolgens met klanten, medewerkers en andere stakeholders. Anderhalf jaar geleden besloot hij een bureau in te huren dat hem hielp met een toekomstplan. „Ik worstelde ermee, want met bedrijfsverlichting.nl had ik in de loop der jaren een mooi en goedlopend bedrijf. Dat wilde ik niet zomaar aan de kant zetten. De bedrijfsnaam veranderen vond ik zonde, want dan zouden we de merkwaarde die we in elf jaar hadden opgebouwd, in een keer verliezen. We werkten veel samen met een bekende interieurarchitect. Hij zei: ‘Riley, ga je nog een premium merk starten?’. Dat heeft me aan het denken gezet.”

Riley: „Een rebranding spookte door mijn hoofd, maar dat zag ik niet zitten. Toen is besloten om ONN lighting op te richten, zonder bedrijfsverlichting.nl op te doeken. Het voelt toch als mijn kindje. De webshop blijft, maar we gaan ons focussen op ONN lighting. Alle learnings van de afgelopen elf jaar nemen we mee in het nieuwe bedrijf. Met ONN lighting worden we nog toegankelijker voor architecten, installateurs en andere professionals.’’

40 procent van onze klantenkring bestond uit particulieren, terwijl ze maar 8 procent van de omzet opleverden Riley van Loo

Bovendien zijn alle cijfers en data inzichtelijk gemaakt. Riley: „Wat bleek? 40 procent van onze klantenkring bestond uit particulieren, terwijl ze maar 8 procent van de omzet opleverden. En dan was de gemiddelde orderwaarde ook nog erg laag. Met andere woorden: particulieren kosten gewoon te veel tijd. We doen nog wel residentiële projecten, maar dan complete nieuwbouw of grote renovaties, in samenwerking met een installateur of interieurarchitect. Niet meer rechtstreeks met particulieren.’’

Verlichting kan ruimte maken of breken

Wat Riley zo leuk vindt aan zijn werk? „Opdrachtgevers helpen bij alles rondom verlichting in een project, met als doel het allermooiste lichtbeeld te creëren. Want verlichting kan een ruimte maken of breken. We werken graag samen met architecten, installateurs en design & build partijen. De architect heeft iets moois in zijn hoofd, de installateur denkt vooral praktisch, terwijl de eindklant binnen zijn of haar budget wil blijven. Als projectverlichter proberen wij al die belangen bij elkaar te brengen en zorgen we ervoor dat hele proces zo soepel mogelijk verloopt.’’

Naast de lancering van een gloednieuw bedrijf heeft Riley ook verregaande plannen voor de bouw van een nieuw, houten bedrijfsverzamelgebouw dat moet uitgroeien tot een hub voor ondernemers in Utrecht. Riley treedt op als initiatiefnemer. Dit gebouw - Wood Hub - heeft plek voor maximaal acht verschillende bedrijven. Riley is met ONN lighting uiteraard een van deze bedrijven. Zo krijgt ONN lighting een experience center om te laten zien wat er (technisch) allemaal kan met verlichting.

Wood Hub wordt een energieneutraal en circulair gebouw. Riley: „Het gebouw is circa 2.800 vierkante meter groot en telt acht zelfstandige units en enkele gemeenschappelijke ruimtes, denk aan een luxe lobby en groot terras aan het water. Zo creëren we voor ONN lighting en andere ondernemers een plek om verdere groei waar te kunnen maken.’’

Een render van Wood Hub, een nieuw bedrijfsverzamelgebouw in Utrecht.

‘Ik ben altijd met licht bezig’

Toen Riley elf jaar geleden zijn eerst bedrijf begon, had hij geen tot nauwelijks kennis van verlichting. Wanneer hij nu een ruimte binnenloopt of het nu een restaurant, kantoor of winkel is, kijkt hij als eerste naar het plafond. „Ik ben altijd met licht bezig. Ik hou van interieurs en let op details.’’

Wanneer hij praat over verlichting van bijvoorbeeld kantoren, glinsteren zijn ogen. „Op dat gebied van kantoorverlichting is de laatste jaren veel veranderd. Voorheen had je systeemplafonds met armaturen voor verlichting, heel functioneel. Maar de inrichting van kantoren is veranderd, vaste werkplekken zijn er nauwelijks meer.’’

„Een kantoor is tegenwoordig meer een werkeiland met flexplekken, inclusief een sociaal hart waar mensen elkaar ontmoeten. Op zo’n ontmoetingsplek is ambiance heel belangrijk, dus sfeerverlichting. En verlichting van werkplekken moet aan een aantal eisen voldoen: voldoende lichtsterkte en gelijkmatigheid, zonder schaduwen. Bovendien is ons advies om de verlichting van flexplekken aanpasbaar te maken: ieder persoon heeft andere wensen. Ik vind het heel leuk om met dit soort complexe projecten bezig te zijn.’’

Ik heb nergens spijt van, maar ik ben blij dat ik nu meer aan het bedrijf kan werken dan in het bedrijf Riley van Loo

De belangrijkste lessen van Riley

Zijn belangrijkste les van de afgelopen elf jaar? Dat het goed is om af en toe uit te zoomen. „Zeker in het begin had ik oogkleppen op. Ik werkte hard en veel, pakte alles aan. Ik heb nergens spijt van, maar ik ben blij dat ik nu meer aan het bedrijf kan werken dan in het bedrijf.’’ Riley maakt ‘een paar miljoen’ euro omzet per jaar. Jaarlijks groeit de omzet zo’n 25 tot 30 procent. Dat is voor dit jaar ook weer de verwachting.

Spiegelen doet hij aan zijn vader René, een voormalig ondernemer in de stand- en interieurbouw. Sterker, Riley heeft zijn vader vorig jaar als projectleider in dienst genomen, bovendien is hij medeaandeelhouder geworden.

Riley: „Ik ben blij dat we de keuze hebben gemaakt om te focussen op projectverlichting voor de zakelijke markt. Beide bedrijven staan op papier echt los van elkaar, maar ze kunnen elkaar ook versterken. Nu kunnen we klanten op verschillende manieren bedienen. Ze kunnen simpelweg een bestelling plaatsen in de webshop van bedrijfsverlichting.nl., maar voor projectverlichting met lichtadvies en -plannen kunnen ze terecht bij ONN lighting.’’

