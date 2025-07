Minister Karremans (EZ) wil in Nederland ‘beste startup en scale-up ecosysteem van Europa’

Minister Vincent Karremans van Economische Zaken en Techleap’s Constantijn van Oranje bezoeken 19 augustus de lancering van ‘Patrons of Commerce’, een mentorprogramma waarin jonge ondernemers en startup-founders coaching krijgen van topondernemers. Het is volgens hem een stap naar een beter ecosysteem voor groeiende ondernemingen.

Bij het event, dat wordt georganiseerd door ondernemersnetwerk Webhelden en stichting nlgroeit, worden oprichters van bedrijven als Picnic, WeTransfer en Coolblue verwacht. Minister Karremans, Constantijn van Oranje en topondernemers ontmoeten er startup-ondernemers die als mentees in het mentorprogramma gaan deelnemen.



Pieter Zwart en Sharon Hilgers doen mee

Onder andere founders Sharon Hilgers (My Jewellery), Pieter Zwart (Coolblue) en Adriaan Mol (Mollie) zijn als mentor of ambassadeur verbonden aan het Patrons-programma. Hans Ober van TicketSwap, Ben Cornelisse van Kamera Express, Daniel Gebler van Picnic en Rob van den Heuvel van Sendcloud gaan vanaf september als eersten aan de slag met de groeivragen van scale-ups als Labfresh, Umob, Fashiontiger en Dutchies. De eerste kennismakingen vinden plaats bij de feestelijke aftrap op 19 augustus in het Pestana Hotel in Amsterdam.



Het helpt als je beseft dat vele anderen je zijn voorgegaan, die ook bereid zijn te helpen en je te adviseren Constantijn van Oranje Techleap

Ondernemen hoeft niet eenzaam te zijn

Ook voor mentale support kunnen de jonge ondernemers rekenen op hun mentor. Constantijn van Oranje: „Ondernemen is vaak eenzaam. Je staat met de groei van je bedrijf ook steeds weer voor nieuwe uitdagingen en vragen over eigen capaciteiten en hoe je als leider functioneert. Het helpt als je beseft dat vele anderen je zijn voorgegaan, die ook bereid zijn te helpen en je te adviseren. Daarom zijn er initiatieven als Patrons of Commerce die dit faciliteren en ondernemers steunen in hun persoonlijke groei en leiderschap.”

Bij het diner ontmoet minister Karremans de genodigden, vijftig founders van grote en ook startende Nederlandse bedrijven met een digitale focus. „Ik wil het ecosysteem voor startups en scale-ups in Nederland tot het beste van Europa maken. Want een sterk bedrijfsleven is de basis, het fundament, van onze welvaart. Die basis moeten we sterk houden. Initiatieven als Patrons of Commerce dragen hieraan bij, want als oud-ondernemer weet ik hoe belangrijk een goede mentor is voor je eigen groei en voor het succes van je bedrijf.”

Een sterk bedrijfsleven is de basis, het fundament, van onze welvaart. Die basis moeten we sterk houden Vincent Karremans Minister van EZ

Wie kan mentee worden?



Oprichters van merken, digitale platformen, webshops of winkelketens met minimaal 1 miljoen euro omzet en een team vanaf 4 fte kunnen zich aanmelden als mentee. Zij worden een-op-een gekoppeld aan ervaren ondernemers.

Met minimaal 5 contactmomenten begeleidt de mentor de mentee. De eerste coachings starten vanaf september. Ondernemers kunnen zich als mentor of mentee aanmelden via: www.patronsofcommerce.com. Hier staat ook meer informatie over het middag- en avondprogramma van de lancering.



Patrons of Commerce

Suzan Eikelenstam van Webhelden: „Ons netwerk van founders kan betekenisvol zijn door verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van ondernemerschap in Nederland. Naast founders nodigen we ook andere partijen zoals brancheverenigingen, universiteiten en andere groeiprogramma’s uit om te praten over hoe we samen de volgende generatie van ondernemers een boost kunnen geven.”

Het Patrons of Commerce-mentorprogramma is een initiatief van Webhelden en founding partners Mollie, Sendcloud en Riverty. Nlgroeit sluit aan met ervaring in mentorschap: ruim 3.500 trajecten zijn succesvol afgerond.