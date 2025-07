Mieke (16) begon op haar 13e en bouwt nu aan tweede merk: ‘Klanten kwamen uit heel Nederland’

Terwijl ze nog op school zat, startte Mieke Nijssen (13) een eigen webshop. Dat liep zo goed dat ze op haar 15e een kledingwinkel opende in hartje Leiden. Eind 2024 stopte ze daarmee, om ruimte te maken voor haar duurzame kledingmerk. „Mijn jonge leeftijd werkt niet tegen me, misschien is het juist een voordeel.”

Ze begon haar vorige bedrijf, Boutique by Miek, toen ze slechts 13 jaar oud was. Mieke bouwde zelf de webshop en keek daarvoor gewoon op YouTube hoe dat moest.

De kledingcollectie die zij verkocht was kleurrijk en vrolijk. De webwinkel richtte zich op jonge meiden en vrouwen van 12 jaar tot studenten. Na een samenwerking met een influencer verkocht Mieke meer dan 250 truien van een ontwerp. Een omslagpunt. De webshop werd steeds groter. En Mieke zat daarnaast gewoon nog op school.

Mieke opent fysieke winkel in Leiden naast haar webshop

Een fysieke winkel was de volgende mijlpaal. De vader van Mieke, Robbert – ook ondernemer en spart graag met zijn dochter –, vertelt: „We gingen samen kijken naar een pandje in Leiden. Ik zei destijds nog: ik denk niet dat we het moeten doen. Twee dagen later hadden we de sleutel, haha.”

De winkel in combinatie met de webshop en social media liep goed. Mensen uit het hele land kwamen speciaal naar Leiden om Boutique by Miek te bezoeken.

Er werd gezegd op school: als maker ben je verantwoordelijk. Dat heeft me wel aan het denken gezet Mieke Nijssen

„De winkel en webshop versterkten elkaar. Hybride ondernemen is de manier. Mensen denken dat je groot moet zijn op social media om een winkel te openen, ik deed dat al bij 3.000 volgers. Daardoor ben ik snel gegroeid en merkte ik de kracht van social media. 90 procent van de klanten in de winkel kende ons via TikTok. Omdat het een omnichannel was, had ik altijd inkomsten. Als het een middagje rustig was in de winkel, deed ik een actie op TikTok. Even later komen er dan klanten binnen die de actie zagen”, vertelt Mieke over die periode.

Mieke sluit winkel en webshop voor een nieuw en duurzaam merk

In september 2024 begon Mieke aan de eenjarige opleiding Business Fashion Academy. Daar deed ze nieuwe kennis en inzichten op. „Er werd gezegd: als maker ben je verantwoordelijk. Dat heeft me wel aan het denken gezet. In Nederland gooien we jaarlijks ruim 21 miljoen kledingitems weg, soms ongedragen.” De kleding van Boutique by Miek was dan ook veelal gericht op trends en fast fashion.

Samen met het feit dat de studie veel tijd kostte, deed dit haar besluiten om te stoppen met haar winkel en webshop. „Het was tijd voor een frisse wind, een rebranding met een duurzame focus.” Met de uitverkoop van Boutique by Miek en een investering van haar vader („Ze heeft beloofd mijn pensioen later te betalen, haha.”) richtte ze La Vie Marie op. De ‘oudere zus’ van Boutique by Miek. „Ik hoop de wereld zo een stukje mooier te maken met eerlijke en duurzame producten. Er is al genoeg fast fashion in de wereld. Ik wil kwaliteit en eerlijkheid de nieuwe standaard maken. Vergeleken met fast fashion is mijn nieuwe merk duurder, maar het zijn eerlijke prijzen. Het is ook kwalitatiever zodat het langer dan één seizoen meegaat.”

Mieke begint weer vanaf nul voor haar nieuwe merk

La Vie Marie richt zich op jonge vrouwen van 16 tot 30 jaar. De collectie, die Mieke zelf ontwerpt met behulp van het computerprogramma Illustrator, wordt gemaakt in een atelier in Amsterdam. „Ik ben daar gewoon binnengelopen met de vraag of ze dat konden doen voor me. Ik zie ze als partner, waarmee ik samenwerk, ze werken niet voor me. Ik gebruik hun kennis en advies ook bijvoorbeeld bij de inkoop van duurzame stoffen. Ze geloven in mijn concept en in mij. Mijn jonge leeftijd werkt gelukkig niet tegen me. Misschien is het zelfs een voordeel. Het is tijd voor een nieuwe generatie die het anders doet, eerlijk en duurzaam.”

We zijn nog aan het opbouwen, daar gebruiken we het hele jaar nog voor Mieke Nijssen

Een nieuw merk betekent weer vanaf nul beginnen. „We zijn nog aan het opbouwen, daar gebruiken we het hele jaar voor. Vanaf 2026 verwacht ik dat de omzet hoger wordt. Storytelling is belangrijk bij een nieuw merk. Mensen moeten het duurzame verhaal van La Vie Marie leren kennen. Zo wil ik me onderscheiden van andere online merken.” Mieke is nu bezig met adverteren via social media en wil met passende influencers samenwerken om te groeien. „De doelgroep van La Vie Marie zit meer op Instagram dan TikTok. Voorheen was dat andersom. TikTok is wat vluchtiger, via Instagram zien we meer loyale klanten.”

La Vie Marie is nog rustig, maar Mieke maakt zich geen zorgen

De webshop werd in mei officieel gelanceerd. De voorraden liggen bij haar thuis. „Het is rustiger dan toen met Boutique by Miek, maar daar maak ik me geen zorgen om. Het heeft tijd nodig. Als ik een paar orders per dag heb, is de omzet al meteen hoger omdat de prijzen natuurlijk wat duurder zijn.”

Het ondernemerschap is niet makkelijk, het is vallen en opstaan. Mijn belangrijkste les is: als we niet winnen, dan leren we Mieke Nijssen

Natuurlijk gaat er ook weleens wat mis. ,,Het ondernemerschap is niet makkelijk, het is vallen en opstaan. Belangrijk is dat je telkens een keer meer opstaat dan valt. Mijn belangrijkste les is: als we niet winnen, dan leren we. We hebben bijvoorbeeld weleens te weinig stof ingekocht en we hadden een verkeerd bandje voor op een kledingitem. Dat kostte wat geld. Dan balen we even, maar dan herpakken we ons en gaan we na wat we hiervan kunnen leren.”

Vriendinnen van Mieke zitten nog op school

Leeftijdsgenoten van Mieke zitten nog op school of zijn aan een vervolgopleiding begonnen. „Ze vinden het leuk dat ik een bedrijf heb en helpen graag mee. Ik neem ze mee op fotoshoot en eerder liep een vriendin stage bij mij.”

Wat vindt ze zo leuk aan ondernemen? „Ik bloei helemaal op als ik bezig ben met mijn bedrijf. Tot nu toe sta ik er elke dag met veel plezier weer voor op.”

