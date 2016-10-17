Almeloos Magic Bodyfashion naar 57 landen

Van de Bijenkorf in Amsterdam tot Harrods in Londen. In welk Europees warenhuis ligt de lingerie van Magic Bodyfashion eigenlijk niet? Het Almelose bedrijf is bezig aan een opmerkelijke opmars. Eind dit jaar zijn de corrigerende strings, strapless bh's en andere zogenoemde body solutions ook al te vinden in Amerikaanse winkels.

Marc de Graaff en Linda Leestemaker namen het in 1991 opgerichte Magic Bodyfashion vier jaar geleden over. "We werkten allebei in de body fashion-wereld voor twee verschillende Amerikaanse bedrijven. Toen kwam dit op ons pad", vertelt Linda. "We zagen enorme groeimogelijkheden, die nauwelijks werden benut. De vorige eigenaar was reactief, wij zijn proactief. We gaan er vol in."

Betrokken

Sinds de overname in 2012 is de omzet verdubbeld en groeide het aantal medewerkers van zeven naar achttien. Ook verhuisde het bedrijf van Purmerend naar Almelo, de plaats waar Linda vandaan komt. "Een veel betere locatie", vindt Marc. "Opvallend is dat de mensen zich meer betrokken voelen bij het bedrijf dan in het westen. Ze zijn trots op Magic Bodyfashion."

Breed assortiment

Linda en Marc zijn zowel zakelijk als privé een stel. "We gaan altijd samen op pad en hebben de taken verdeeld", zegt Linda. "Marc is verantwoordelijk voor de operationele zaken en financiën. Ik doe de sales, marketing en productontwikkeling. We kunnen daardoor snel schakelen als we voor inkoop in Azië zijn of met nieuwe klanten in Europa bezig zijn. Dat is onze kracht."

Met de introductie van vijf nieuwe productgroepen, zoals een yogalijn, grotere maten en corrigerende zwemkleding, heeft Magic Bodyfashion een breder assortiment dan concurrenten.

Exclusief

Magic Bodyfashion doet zaken met 57 landen. Er is veel geïnvesteerd in de Duitse markt, waar de producten bij 600 verkooppunten verkrijgbaar zijn. Een van de nieuwste afzetgebieden is Scandinavië. En sinds kort ligt de Almelose lingerie ook in het prestigieuze Franse warenhuis Galeries Lafayette. "Daar zijn we heel lang mee bezig geweest", vertelt Marc. Lafayette heeft al veel merken en richt zich op exclusiviteit. Wij zitten tussen het midden- en hoge segment in."

Verenigde Staten

Marc vervolgt: "Warenhuizen willen dat een nieuw merk bijdraagt aan de omzet en marge van hun lingerieafdeling en ook dat je een snelle levering kunt garanderen. Daarvan hebben we ze uiteindelijk gelukkig kunnen overtuigen." Linda: "We zijn er heel blij mee, want het opent deuren naar andere markten. Mede dankzij dit succes leveren we binnenkort ook aan de Verenigde Staten."

> Website: magicbodyfashion.com

