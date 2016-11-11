Bistrobar 't Leeuwtje weer open dankzij crowdfunding

Coen de Jong wist het zeker: ik kom terug. Nadat vorig jaar café 't Leeuwtje afbrandde, waren er problemen met de verzekering. Hij zette de schouders eronder en dankzij geldschieters en een crowdfundingsactie gaat bistrobar 't Leeuwtje weer open. Dat schrijft het AD.

Bij de deur staan twee Feyenoord-suppoosten in origineel kostuum. Het zijn Krijn van Laar, jarenlang actief bij Feyenoord, en Jack Kerklaan van Radio Rijnmond. "Ik heb 25 jaar het entertainment bij Feyenoord verzorgd'', zegt Van Laar. "Samen met Jack. Nu heb ik AOW, maar wij zijn hier voor Coen.''

SkihutDe nieuwe bistrobar heeft het uiterlijk van een Oostenrijks chalet en het interieur van een skihut. Veel hout , een open haard, centraal in de zaak een gezellige bar en een open keuken. Het is vol met genodigden, onder wie een aantal Feyenoorders, zoals Coens achterneef Jens Toornstra, Dirk Kuyt, Pierre van Hooijdonk en zelfs de weduwe van Coen Moulijn. Maar het is ook feest voor familie, geldschieters en de mensen die de actie hebben gesteund.

"Mooi dat we hier nu staan in deze nieuwe tent'', zegt een stralende Coen. Een speciaal woord van dank is er voor broer Patrick, die mede-eigenaar van 't Leeuwtje is. "Die is erin blijven geloven en heeft gezegd: huppekee, doe het maar.''

Huis kwijtCoen en vriendin Jasmijn woonden boven de zaak en behalve dat ze alleen de kleren hadden die ze aanhadden, waren ze dus ook hun huis kwijt. "Veertien maanden hebben we bij mijn ouders ingewoond. Dat was niet altijd even gemakkelijk.''

Coen, die een fanatiek Feyenoord-supporter is, zegt vooral veel te danken te hebben aan de selectie van Feyenoord. "Wat ben ik blij dat ik Feyenoord-fan ben. Dirk Kuyt had mij gezegd: als wij je kunnen helpen, dan zullen we dat doen.''

Kuyt bedacht de crowdfundingsactie, door Coen de 'steentjesactie' genoemd. Er konden stenen worden gekocht voor 100 euro en 500 euro. Deze zijn, voorzien van de namen van de gulle gevers, ingemetseld in de muren van 't Leeuwtje. Ook nu is Kuyt niet met lege handen gekomen, want namens de Feyenoordselectie overhandigt hij Coen een cheque van 2.600 euro.

TowersIn een hoekje zit Lee Towers te wachten tot hij op mag. "Ik ben hier voor Coen'', aldus Lee. "Ik kende Coen al langer, want vroeger ben ik al eens bij hem komen kijken in het Feyenoord-museum dat hij hier had. Dat is natuurlijk allemaal verbrand, maar ik geloof dat hij boven wel weer een hoekje heeft ingeruimd voor Feyenoord-spullen.'''

Dan is het tijd voor Towers om de boel op te schudden en met zijn gouden microfoon in de hand zingt hij nummers als I can see clearly now the rain is gone, Country roads en uiteraard Mijn Feyenoord. De stemming zit er goed in. Dat belooft veel goeds voor de toekomst. Morgen gaat de zaak open voor publiek.