De mens is uitgangspunt bij Leerkes Lichtconcepten

Het aanbrengen van LED-verlichting verlaagt de energierekening met minstens zestig procent. Maar een ander soort licht doet nog veel méér met gebruikers van gebouwen. Niet iedereen beseft dat. Er valt dus een wereld te winnen, vooral in de zorg en het onderwijs. Deel 2 in de serie Twente Duurzaam.

In 2013 gingen de deuren van het nieuwe gemeentehuis van Lochem open. Het is een innovatief gebouw waarin alleen nog LED-verlichting wordt gebruikt. De klus in Lochem was voor Leerkes Elektro aanleiding om het roer definitief om te gooien. Vanaf dat moment denkt het installatiebedrijf uit Haarle honderd procent in LED.

Energie én geld besparen

“We gaan uit van een lichtoplossing, niet van een armaturenoplossing. Vroeger dachten we altijd andersom,” zegt eigenaar Willy Leerkes. Eerst komt het licht, daarna pas het armatuur. Zo nodig wordt het armatuur daarvoor omgebouwd. Het doel is om energie én geld te besparen. Niet alleen verbruikt LED minder stroom, ook gaat het langer mee. De brandgarantie is liefst tien jaar, waardoor tussentijdse vervanging van verlichting niet nodig is. In de praktijk is die tien jaar trouwens een stuk langer dan de garantieperiode. Bepaalde LED-verlichting brandt zelfs honderdvijftigduizend uren.

Welzijn staat voorop

De medewerkers van de afdeling Leerkes Lichtconcepten gaan langs bedrijven en instellingen om misverstanden weg te nemen en ogen te openen. “Wij verkondigen het licht”, zegt Willy Leerkes met een knipoog. Het gaat niet alleen om het vervangen van lampen of het aanbrengen van energiebesparende bewegingsmelders en daglichtregelaars. Het draait vooral om mensen: “Zij moeten zich prettig voelen en licht is daarbij een bepalende factor.”

Neem het kantoorgebouw waar de helft van de lichten niet brandt, omdat dat deel op dat moment niet wordt gebruikt. Het levert op het eerste gezicht een leuke energiebesparing op. Maar die winst valt in de praktijk tegen, zegt Clemens Zwijnenberg, adviseur Lichtconcepten bij Leerkes. “Mensen voelen zich over het algemeen niet prettig als het in de andere helft van het gebouw donker is. Het gevolg kan zijn dat ze zich eerder ziek melden. Ben je dan duurzaam bezig? Nee! Voor ons telt slechts één ding: uiteindelijk maken we alles voor de mensen.”

Kleurtemperatuur

Door licht dynamisch te maken kun je de gebruiker van een ruimte maximaal bedienen. De kleurtemperatuur van het licht beïnvloedt - vaak onbewust - de menselijke gemoedstoestand. LED-verlichting met daglichtkwaliteit is prettig voor bijvoorbeeld het lezen van documenten. Zacht licht kan juist prettig zijn tijdens vergaderingen, om te voorkomen dat de gemoederen al te hoog oplopen.

De tekst gaat verder onder de foto

In de zorg kan licht het biologische ritme van oudere bewoners ondersteunen en het personeel voelt zich hier ook goed bij. Leerkes heeft er al ervaring mee opgedaan bij zorgcentra en verpleeghuizen. “Veel bewoners komen nauwelijks nog buiten. Met het instellen van een hoge lichtintensiteit tussen 9 en 11 uur in de ochtend geef je hun een soort lichttherapie. ’s Avonds dim je het licht voor een huiselijke sfeer, zo maak je het makkelijker om te gaan slapen. Je haalt als het ware het daglicht naar binnen.”

Spelen met licht op school

Ook in het onderwijs kun je veel bereiken door te spelen met licht, denkt Leerkes. “Bij een intensieve les of een proefwerk brandt het licht in het klaslokaal sterker voor betere concentratie. Houdt iemand een spreekbeurt, dan gebruik je juist iets minder licht. Dan worden leerlingen rustiger en creëer je een heel andere sfeer. Waarom zou je in elke ruimte op school hetzelfde licht moeten hebben?”

Met meer licht toch duurzaam

Duurzaam betekent niet altijd minder licht. Onlangs werd Leerkes Lichtconcepten ingeschakeld door een revalidatiecentrum om een ruimte voor intake en opname van patiënten van beter licht te voorzien. De behandelaars hadden veel last van schaduwvorming. De lichtintensiteit is met nieuw LED-licht drie keer zo hoog geworden. Onder de streep levert dat niet of nauwelijks energiebesparing op, maar de winst zit volgens Leerkes in iets anders. “De medewerkers van het revalidatiecentrum kunnen de problemen van de patiënt beter in kaart brengen en dus die patiënt beter helpen. Ook dat is duurzaam.”

Tijdens het Business Festival op 20 april 2017 maakt De Ondernemer bekend welk bedrijf zich het meest duurzame bedrijf van Twente mag noemen.

In de serie Twente Duurzaam verscheen eerder:

