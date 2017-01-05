De vrouwensportschool van Renata Jarz beleeft toptijden

Lees verder onder de advertentie

Renata Jarz (44) startte haar vrouwensportschool 20 jaar geleden en ziet ieder jaar traditiegetrouw in januari veel nieuwe gezichten. "Goede voornemens kunnen heel motiverend zijn om de stap te zetten om een sportschool binnen te lopen. Maar om het vol te houden moet je het leuk gaan vinden. ‘Groeplessers’ houden het daarom veel vaker vol."

In haar vrouwensportschool branden kaarsen, staat een enorme koffietafel en is er geïnvesteerd in nostalgische gietijzeren radiatoren. Renata vindt sfeer scheppen belangrijk. De Voorburgse staat aan het hoofd van een enorme onderneming. Eigenlijk is de intieme vrouwensportschool aan de Looierslaan de proeftuin, van waaruit wereldwijd succesvolle formules als de Xcore worden gelanceerd. Xcore is een workout-programma waarbij gebruik wordt gemaakt van een buis gevuld met grit. "Een idee van mijn fysiotherapeut, waarvan ik zei: Daar moeten we meer mee doen."

Inmiddels zwaaien in fitnesscentra over de hele wereld mannen en vrouwen met rode gritbuizen uit Voorburg. Renata is een succesvolle internationale fitness-ondernemer, maar toch blijft ze haar kleine sportschool in Voorburg trouw. "Active Ladies voelt niet als werk", zegt de tachtig uur in de week draaiende zakenvrouw. "Als ik moet onderhandelen en vergaderen is dat werk, maar als ik hier sta is dat voor mijn plezier. En het houdt me in contact met vrouwen in de sportschool, die mij precies vertellen wat ze willen. Vrouwen willen graag fanatiek trainen met vrouwen die ze kennen en met wie ze daarna lekker kunnen napraten", is in het kort samengevat wat de vrouwen van de ‘kwart over zes’-groep laten weten. Maar laat de kaarsen en de cappuccino’s op tafel je niet in de luren leggen.

Lees verder onder de advertentie

Elkaar helpen

"Dit is geen mutsenclubje. We zijn harstikke fanatiek", zegt Judith van der Helm (48), werkzaam bij een bank. Ze komt vrijwel dagelijks. "Zelfs met kerst!" Wendy Randwijk viel in twee jaar tijd 20 kilo af. "Je helpt elkaar", verklaart ze het succes. "Als je een keer niet komt, word je gemist en toen ik aan mijn arm werd geopereerd, kreeg ik heel veel app’jes. Dat helpt."

Renata woonde als dochter van een trapeze-artiest in circussen over de hele wereld. Toen ze de schoolgaande leeftijd kreeg, kwam ze naar Voorburg. Met haar internationale achtergrond en een opleiding aan de Haagse Hogeschool dacht ze een carrière in Brussel te ambiëren. Een bijbaantje in een Rijswijkse sportschool gooide echter roet in het eten. "Ik vond dat zo leuk! Toen ik op de Looierslaan voor mezelf kon beginnen, greep ik die kans. Ik startte direct met groepslessen exclusief voor vrouwen, want zo krijg je de sfeer en de motivatie die er voor zorgen dat mensen, ook als ze een keer geen zin hebben, toch komen."

Lees verder onder de advertentie

Een advies voor nieuwelingen met goede sportvoornemens? Niet vaker dan twee keer in de week, zegt de Voorburgse fitnessgoeroe. "En zorg voor gezelligheid!"